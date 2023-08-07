https://crimea.ria.ru/20230807/krymskiy-most-aktualnye-dannye-po-ocheredyam-na-utro-ponedelnika-1130575147.html
Крымский мост: актуальные данные по очередям на утро понедельника
Крымский мост: актуальные данные по очередям на утро понедельника - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Крымский мост: актуальные данные по очередям на утро понедельника
Двести автомобилей ожидают проезда к пунктам досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T08:07
2023-08-07T08:07
2023-08-07T08:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Двести автомобилей ожидают проезда к пунктам досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.При этом проезд к пунктам досмотра со стороны Керчи свободен.Днем в воскресенье Крымский мост временно перекрывали для движения автомобильного транспорта.Транспортный переход время от времени закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать его, а также корабли российского флота. Об ограничении движения предупреждают заранее. В Telegram-канале оперативной информации для водителей и пассажиров публикуют алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.В настоящее время проезд транспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности осуществляется досмотр 100% всех следующих на мостовую переправу автомобилей. Легковые машины без багажа, либо с компактно упакованными сумками направляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством вещей - на специальный сканер.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункты пропуска "Перекоп" и "Армянск" усилятРабота пункта пропуска "Джанкой" остановлена - как попасть в Крым (схема)Сухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКО
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост: актуальные данные по очередям на утро понедельника
В очереди на досмотр у Крымского моста ждут 200 авто со стороны Тамани
08:07 07.08.2023 (обновлено: 08:12 07.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Двести автомобилей ожидают проезда к пунктам досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"По данным на 8:00 понедельника со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении.
При этом проезд к пунктам досмотра со стороны Керчи свободен.
Днем в воскресенье Крымский мост временно перекрывали
для движения автомобильного транспорта.
Транспортный переход время от времени закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать его, а также корабли российского флота. Об ограничении движения предупреждают заранее. В Telegram-канале оперативной информации для водителей и пассажиров публикуют алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.
В настоящее время проезд транспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности осуществляется досмотр 100% всех следующих на мостовую переправу автомобилей. Легковые машины без багажа, либо с компактно упакованными сумками направляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством вещей - на специальный сканер.
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