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Крымский мост: актуальные данные по очередям на утро понедельника - РИА Новости Крым, 07.08.2023
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Крымский мост: актуальные данные по очередям на утро понедельника
Крымский мост: актуальные данные по очередям на утро понедельника - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Крымский мост: актуальные данные по очередям на утро понедельника
Двести автомобилей ожидают проезда к пунктам досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T08:07
2023-08-07T08:12
крым
крымский мост
транспорт
логистика
общество
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Двести автомобилей ожидают проезда к пунктам досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.При этом проезд к пунктам досмотра со стороны Керчи свободен.Днем в воскресенье Крымский мост временно перекрывали для движения автомобильного транспорта.Транспортный переход время от времени закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать его, а также корабли российского флота. Об ограничении движения предупреждают заранее. В Telegram-канале оперативной информации для водителей и пассажиров публикуют алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.В настоящее время проезд транспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности осуществляется досмотр 100% всех следующих на мостовую переправу автомобилей. Легковые машины без багажа, либо с компактно упакованными сумками направляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством вещей - на специальный сканер.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункты пропуска "Перекоп" и "Армянск" усилятРабота пункта пропуска "Джанкой" остановлена - как попасть в Крым (схема)Сухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКО
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост: актуальные данные по очередям на утро понедельника

В очереди на досмотр у Крымского моста ждут 200 авто со стороны Тамани

08:07 07.08.2023 (обновлено: 08:12 07.08.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Двести автомобилей ожидают проезда к пунктам досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"По данным на 8:00 понедельника со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении.
При этом проезд к пунктам досмотра со стороны Керчи свободен.
Днем в воскресенье Крымский мост временно перекрывали для движения автомобильного транспорта.
Транспортный переход время от времени закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать его, а также корабли российского флота. Об ограничении движения предупреждают заранее. В Telegram-канале оперативной информации для водителей и пассажиров публикуют алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.
В настоящее время проезд транспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности осуществляется досмотр 100% всех следующих на мостовую переправу автомобилей. Легковые машины без багажа, либо с компактно упакованными сумками направляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством вещей - на специальный сканер.
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КрымКрымский мостТранспортЛогистикаОбществоКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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