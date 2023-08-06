Рейтинг@Mail.ru
Пункты пропуска "Перекоп" и "Армянск" усилят - РИА Новости Крым, 06.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230806/punkty-propuska-perekop-i-armyansk-usilyat-1130568321.html
Пункты пропуска "Перекоп" и "Армянск" усилят
Пункты пропуска "Перекоп" и "Армянск" усилят - РИА Новости Крым, 06.08.2023
Пункты пропуска "Перекоп" и "Армянск" усилят
Работа пунктов пропуска "Перекоп" и "Армянск", через которые сейчас осуществляется движение из Крым в Херсонскую область и обратно, усилена "силами и... РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T17:34
2023-08-06T17:34
эксклюзивы риа новости крым
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
логистика
армянск
пограничная служба фсб
транспорт
херсонская область
чонгарский мост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110006/25/1100062555_0:75:2894:1703_1920x0_80_0_0_f4ee63c5e4498ae32323ae135ef310ef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Работа пунктов пропуска "Перекоп" и "Армянск", через которые сейчас осуществляется движение из Крым в Херсонскую область и обратно, усилена "силами и средствами". Об этом РИА Новости Крым сообщил источник в силовых структурах.По информации источника, в зависимости от ситуации и направлений наибольшего потока транспортных средств, могут быть приняты дополнительные меры.Вместе с тем, собеседник не исключил, что в связи с резким увеличением транспортной нагрузки на эти два пункта пропуска возможны скопления очередей. Людям, планирующим поездки, необходимо учитывать данный факт.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, временно закрыт после попадания украинской ракеты. Объезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск.Также в минтрансе Крыма опубликовали схему движения между Крымом и Херсонской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили ракетами по мосту на Арабатской стрелке: что известноРакеты НАТО попали в школу в Херсонской областиКрымский мост открыли для движения
крым
армянск
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110006/25/1100062555_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54b6187a04c8613ff5e10519361aa55b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, логистика, армянск, пограничная служба фсб, транспорт, херсонская область, чонгарский мост
Пункты пропуска "Перекоп" и "Армянск" усилят

Экстренные службы: пункты пропуска на выезде из Крыма будут усилены

17:34 06.08.2023
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкСитуация на пропускном пункте "Армянск"
Ситуация на пропускном пункте Армянск - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости . Андрей Иглов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Работа пунктов пропуска "Перекоп" и "Армянск", через которые сейчас осуществляется движение из Крым в Херсонскую область и обратно, усилена "силами и средствами". Об этом РИА Новости Крым сообщил источник в силовых структурах.
По информации источника, в зависимости от ситуации и направлений наибольшего потока транспортных средств, могут быть приняты дополнительные меры.
Вместе с тем, собеседник не исключил, что в связи с резким увеличением транспортной нагрузки на эти два пункта пропуска возможны скопления очередей. Людям, планирующим поездки, необходимо учитывать данный факт.
"Аналогичная ситуация происходила ранее, тогда грузовые транспортные средства ориентировали на Перекоп, легковые - на Армянск", - уточнил источник.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, временно закрыт после попадания украинской ракеты. Объезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск.
Также в минтрансе Крыма опубликовали схему движения между Крымом и Херсонской областью.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ ударили ракетами по мосту на Арабатской стрелке: что известно
Ракеты НАТО попали в школу в Херсонской области
Крымский мост открыли для движения
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяЛогистикаАрмянскПограничная служба ФСБТранспортХерсонская областьЧонгарский мост
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:15Что там у соседей?
19:39Пик жары позади: прогноз погоды на неделю в Крыму
19:11Воины СВО могут бесплатно пройти реабилитацию в Крыму
18:37Когда восстановят подачу газа в Геническе
18:12Стремится ли Россия получить больше территорий - ответ Кремля
17:45Мина в море у пляжа в Севастополе: тревога оказалась ложной
17:34Пункты пропуска "Перекоп" и "Армянск" усилят
17:23На Крымском мосту очереди: оперативные данные на 17 часов
17:15Поездам из Москвы в Крым дадут номера СССР
16:53Ракеты НАТО попали в школу в Херсонской области
16:31Работа пункта пропуска "Джанкой" остановлена - как попасть в Крым (схема)
16:27Отдых на море без вреда для здоровья: советы ЛОР-врача
16:18Ракеты ВСУ повредили часть Чонгарского моста - Аксенов
15:52ВСУ ударили ракетами по мосту на Арабатской стрелке: что известно
15:27Жара и сильный ветер: на Кубани полыхает склад элеватора
15:11Морская мина дрейфует у пляжа в Севастополе
15:06Крымский мост открыли для движения
14:43Киев несет колоссальные потери: за сутки в СВО уничтожены 600 боевиков
14:18Настоящий ялтинский лук: как правильно выбрать и где хранить
14:04Крымский мост закрыт
Лента новостейМолния