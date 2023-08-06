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Пункты пропуска "Перекоп" и "Армянск" усилят
Пункты пропуска "Перекоп" и "Армянск" усилят - РИА Новости Крым, 06.08.2023
Пункты пропуска "Перекоп" и "Армянск" усилят
Работа пунктов пропуска "Перекоп" и "Армянск", через которые сейчас осуществляется движение из Крым в Херсонскую область и обратно, усилена "силами и... РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T17:34
2023-08-06T17:34
2023-08-06T17:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Работа пунктов пропуска "Перекоп" и "Армянск", через которые сейчас осуществляется движение из Крым в Херсонскую область и обратно, усилена "силами и средствами". Об этом РИА Новости Крым сообщил источник в силовых структурах.По информации источника, в зависимости от ситуации и направлений наибольшего потока транспортных средств, могут быть приняты дополнительные меры.Вместе с тем, собеседник не исключил, что в связи с резким увеличением транспортной нагрузки на эти два пункта пропуска возможны скопления очередей. Людям, планирующим поездки, необходимо учитывать данный факт.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, временно закрыт после попадания украинской ракеты. Объезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск.Также в минтрансе Крыма опубликовали схему движения между Крымом и Херсонской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили ракетами по мосту на Арабатской стрелке: что известноРакеты НАТО попали в школу в Херсонской областиКрымский мост открыли для движения
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, логистика, армянск, пограничная служба фсб, транспорт, херсонская область, чонгарский мост
Пункты пропуска "Перекоп" и "Армянск" усилят
Экстренные службы: пункты пропуска на выезде из Крыма будут усилены