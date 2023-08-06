https://crimea.ria.ru/20230806/krymskiy-most-otkryli-dlya-dvizheniya-1130566549.html
Крымский мост открыли для движения
Крымский мост открыли для движения - РИА Новости Крым, 06.08.2023
Крымский мост открыли для движения
Крымский мост снова открыт для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T15:06
2023-08-06T15:06
2023-08-06T16:36
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыт для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Ранее в воскресенье Крымский мост временно перекрывали.Мостовой переход периодически закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава СБУ пообещал новые атаки на Крымский мост и корабли РоссииАтаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить РоссияАтака дронов на российский танкер: что гремело у Крымского моста ночью
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, морской транспорт, логистика, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), таманьнефтегаз
Крымский мост открыли для движения
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
15:06 06.08.2023 (обновлено: 16:36 06.08.2023)