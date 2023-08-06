https://crimea.ria.ru/20230806/krymskiy-most-otkryli-dlya-dvizheniya-1130566549.html

Крымский мост открыли для движения

Крымский мост открыли для движения - РИА Новости Крым, 06.08.2023

Крымский мост открыли для движения

Крымский мост снова открыт для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 06.08.2023

2023-08-06T15:06

2023-08-06T15:06

2023-08-06T16:36

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

морской транспорт

логистика

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыт для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Ранее в воскресенье Крымский мост временно перекрывали.Мостовой переход периодически закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава СБУ пообещал новые атаки на Крымский мост и корабли РоссииАтаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить РоссияАтака дронов на российский танкер: что гремело у Крымского моста ночью

крымский мост

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, морской транспорт, логистика, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), таманьнефтегаз