Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост открыли для движения - РИА Новости Крым, 06.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20230806/krymskiy-most-otkryli-dlya-dvizheniya-1130566549.html
Крымский мост открыли для движения
Крымский мост открыли для движения - РИА Новости Крым, 06.08.2023
Крымский мост открыли для движения
Крымский мост снова открыт для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T15:06
2023-08-06T16:36
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
морской транспорт
логистика
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)
таманьнефтегаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_95bff99a66a8e1edfbd69b2c50ef8bc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыт для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Ранее в воскресенье Крымский мост временно перекрывали.Мостовой переход периодически закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава СБУ пообещал новые атаки на Крымский мост и корабли РоссииАтаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить РоссияАтака дронов на российский танкер: что гремело у Крымского моста ночью
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2167f822c59d8135a36f0c93ea7c0970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, морской транспорт, логистика, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), таманьнефтегаз
Крымский мост открыли для движения

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

15:06 06.08.2023 (обновлено: 16:36 06.08.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыт для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье Крымский мост временно перекрывали.
Мостовой переход периодически закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Глава СБУ пообещал новые атаки на Крымский мост и корабли России
Атаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия
Атака дронов на российский танкер: что гремело у Крымского моста ночью
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостМорской транспортЛогистикаНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяВосточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник (Керчь)Таманьнефтегаз
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:23На Крымском мосту очереди: оперативные данные на 17 часов
17:15Поездам из Москвы в Крым дадут номера СССР
16:53Ракеты НАТО попали в школу в Херсонской области
16:31Работа пункта пропуска "Джанкой" остановлена - как попасть в Крым (схема)
16:27Отдых на море без вреда для здоровья: советы ЛОР-врача
16:18Ракеты ВСУ повредили часть Чонгарского моста - Аксенов
15:52ВСУ ударили ракетами по мосту на Арабатской стрелке: что известно
15:27Жара и сильный ветер: на Кубани полыхает склад элеватора
15:11Морская мина дрейфует у пляжа в Севастополе
15:06Крымский мост открыли для движения
14:43Киев несет колоссальные потери: за сутки в СВО уничтожены 600 боевиков
14:18Настоящий ялтинский лук: как правильно выбрать и где хранить
14:04Крымский мост закрыт
13:36Возле Запорожья уничтожен склад вооружения ВСУ
13:16Очереди на Крымском мосту: оперативные данные на 13 часов
12:58Массированный удар нанесен по авиабазам ВСУ: все объекты поражены
12:46Аэропорт Внуково вернулся к штатной работе
12:34ВСУ пытаются прорвать российскую оборону в Запорожской области
12:00Над Москвой сбили беспилотник, аэропорт Внуково временно остановил полеты
11:46Утечка на нефтепроводе "Дружба": нитку в направлении ФРГ отключили
Лента новостейМолния