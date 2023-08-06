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Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 06.08.2023
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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 06.08.2023
Крымский мост закрыт
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T14:04
2023-08-06T14:05
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
морской транспорт
логистика
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.В Telegram-канале оперативной информации для водителей и пассажиров опубликован алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.Крымский мост периодически закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее.4 августа в 23.20 на подходе к Керченскому проливу Киев атаковал гражданское судно – российский танкер "Сиг". В результате удара морского беспилотника судно получило пробоину. Об этом сообщили в Росморречфлоте. Крымский мост был перекрыт для движения транспорта.После полудня 5 августа в ведомстве сообщили, что танкер остается на прежнем месте и ждет подводного обследования. К вечеру водолазы прибыли для работы с подводной частью танкера. Восстановительные работы запланированы на 6 августа.Читайте также на РИА Новости Крым:Очереди на Крымском мосту: оперативные данные на 13 часовТанкер "Сиг" остается в Керченском проливе и ждет подводного обследованияГлава СБУ пообещал новые атаки на Крымский мост и корабли России
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РИА Новости Крым
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96
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крымский мост, морской транспорт, логистика, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма
Крымский мост закрыт

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыто

14:04 06.08.2023 (обновлено: 14:05 06.08.2023)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Просим соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале оперативной информации для водителей и пассажиров опубликован алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.
Крымский мост периодически закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее.
4 августа в 23.20 на подходе к Керченскому проливу Киев атаковал гражданское судно – российский танкер "Сиг". В результате удара морского беспилотника судно получило пробоину. Об этом сообщили в Росморречфлоте. Крымский мост был перекрыт для движения транспорта.
После полудня 5 августа в ведомстве сообщили, что танкер остается на прежнем месте и ждет подводного обследования. К вечеру водолазы прибыли для работы с подводной частью танкера. Восстановительные работы запланированы на 6 августа.
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