https://crimea.ria.ru/20230806/krymskiy-most-zakryt-1130564200.html

Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 06.08.2023

Крымский мост закрыт

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 06.08.2023

2023-08-06T14:04

2023-08-06T14:04

2023-08-06T14:05

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

морской транспорт

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.В Telegram-канале оперативной информации для водителей и пассажиров опубликован алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.Крымский мост периодически закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее.4 августа в 23.20 на подходе к Керченскому проливу Киев атаковал гражданское судно – российский танкер "Сиг". В результате удара морского беспилотника судно получило пробоину. Об этом сообщили в Росморречфлоте. Крымский мост был перекрыт для движения транспорта.После полудня 5 августа в ведомстве сообщили, что танкер остается на прежнем месте и ждет подводного обследования. К вечеру водолазы прибыли для работы с подводной частью танкера. Восстановительные работы запланированы на 6 августа.Читайте также на РИА Новости Крым:Очереди на Крымском мосту: оперативные данные на 13 часовТанкер "Сиг" остается в Керченском проливе и ждет подводного обследованияГлава СБУ пообещал новые атаки на Крымский мост и корабли России

крымский мост

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, морской транспорт, логистика, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма