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Очереди на Крымском мосту: оперативные данные на 13 часов
Очереди на Крымском мосту: оперативные данные на 13 часов - РИА Новости Крым, 06.08.2023
Очереди на Крымском мосту: оперативные данные на 13 часов
Более 100 автомобилей стоят в очереди на Крымский мост со стороны Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T13:16
2023-08-06T13:16
2023-08-06T13:16
ситуация на дорогах крыма
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Более 100 автомобилей стоят в очереди на Крымский мост со стороны Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Утром на досмотровых комплексах со стороны Краснодарского края ждали очереди 62 авто.Крымский мост периодически закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее.4 августа в 23.20 на подходе к Керченскому проливу Киев атаковал гражданское судно – российский танкер "Сиг". В результате удара морского беспилотника судно получило пробоину. Об этом сообщили в Росморречфлоте. Крымский мост был перекрыт для движения транспорта.После полудня 5 августа в ведомстве сообщили, что танкер остается на прежнем месте и ждет подводного обследования. К вечеру водолазы прибыли для работы с подводной частью танкера. Восстановительные работы запланированы на 6 августа.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность Крымского моста будет усилена – Владимир ПутинКиев применяет тактику ИГИЛ* в отношении Крыма – миссия России в ООН
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань
Очереди на Крымском мосту: оперативные данные на 13 часов
В очереди на Крымский мост со стороны Кубани стоят более 100 автомобилей