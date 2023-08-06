https://crimea.ria.ru/20230806/obstanovka-na-krymskom-mostu-dannye-na-utro-voskresenya-1130559808.html

Обстановка на Крымском мосту: данные на утро воскресенья

Обстановка на Крымском мосту: данные на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 06.08.2023

Обстановка на Крымском мосту: данные на утро воскресенья

Со стороны Керчи проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен, очередь из 60 автомобилей образовалась перед въездом в Крым. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 06.08.2023

2023-08-06T09:32

2023-08-06T09:32

2023-08-06T09:32

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

новости крыма

логистика

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Со стороны Керчи проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен, очередь из 60 автомобилей образовалась перед въездом в Крым. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Крымский мост периодически закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее.4 августа в 23.20 на подходе к Керченскому проливу Киев атаковал гражданское судно – российский танкер "Сиг". В результате удара морского беспилотника судно получило пробоину. Об этом сообщили в Росморречфлоте. Крымский мост был перекрыт для движения транспорта.После полудня 5 августа в ведомстве сообщили, что танкер остается на прежнем месте и ждет подводного обследования. К вечеру водолазы прибыли для работы с подводной частью танкера. Восстановительные работы запланированы на 6 августа.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность Крымского моста будет усилена – Владимир ПутинКиев применяет тактику ИГИЛ* в отношении Крыма – миссия России в ООН

https://crimea.ria.ru/20230806/sukhoputnyy-koridor-v-krym-kak-oformit-dtp-pomogut-li-osago-i-kasko-1130542821.html

крымский мост

керчь

тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, новости крыма, логистика, керчь, тамань