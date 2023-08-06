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Обстановка на Крымском мосту: данные на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 06.08.2023
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https://crimea.ria.ru/20230806/obstanovka-na-krymskom-mostu-dannye-na-utro-voskresenya-1130559808.html
Обстановка на Крымском мосту: данные на утро воскресенья
Обстановка на Крымском мосту: данные на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 06.08.2023
Обстановка на Крымском мосту: данные на утро воскресенья
Со стороны Керчи проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен, очередь из 60 автомобилей образовалась перед въездом в Крым. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T09:32
2023-08-06T09:32
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
новости крыма
логистика
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Со стороны Керчи проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен, очередь из 60 автомобилей образовалась перед въездом в Крым. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Крымский мост периодически закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее.4 августа в 23.20 на подходе к Керченскому проливу Киев атаковал гражданское судно – российский танкер "Сиг". В результате удара морского беспилотника судно получило пробоину. Об этом сообщили в Росморречфлоте. Крымский мост был перекрыт для движения транспорта.После полудня 5 августа в ведомстве сообщили, что танкер остается на прежнем месте и ждет подводного обследования. К вечеру водолазы прибыли для работы с подводной частью танкера. Восстановительные работы запланированы на 6 августа.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность Крымского моста будет усилена – Владимир ПутинКиев применяет тактику ИГИЛ* в отношении Крыма – миссия России в ООН
https://crimea.ria.ru/20230806/sukhoputnyy-koridor-v-krym-kak-oformit-dtp-pomogut-li-osago-i-kasko-1130542821.html
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крымский мост, транспорт, новости крыма, логистика, керчь, тамань
Обстановка на Крымском мосту: данные на утро воскресенья

На Крымском мосту со стороны Тамани в очереди на досмотр стоят 62 автомобиля

09:32 06.08.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Со стороны Керчи проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен, очередь из 60 автомобилей образовалась перед въездом в Крым. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"По состоянию на 9.00, со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 62 транспортных средства. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.
Крымский мост периодически закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее.
4 августа в 23.20 на подходе к Керченскому проливу Киев атаковал гражданское судно – российский танкер "Сиг". В результате удара морского беспилотника судно получило пробоину. Об этом сообщили в Росморречфлоте. Крымский мост был перекрыт для движения транспорта.
После полудня 5 августа в ведомстве сообщили, что танкер остается на прежнем месте и ждет подводного обследования. К вечеру водолазы прибыли для работы с подводной частью танкера. Восстановительные работы запланированы на 6 августа.
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