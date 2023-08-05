https://crimea.ria.ru/20230805/tanker-sig-ostaetsya-v-kerchenskom-prolive-i-zhdet-podvodnogo-obsledovaniya-1130548161.html
Танкер "Сиг" остается в Керченском проливе и ждет подводного обследования
Танкер "Сиг" остается в Керченском проливе и ждет подводного обследования - РИА Новости Крым, 05.08.2023
Танкер "Сиг" остается в Керченском проливе и ждет подводного обследования
Информация о том, что российский танкер "Сиг", атакованный ночью морским беспилотником, находится в порту Кавказ не соответствует действительности. Координаты... РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T12:34
2023-08-05T12:34
2023-08-05T12:39
эксклюзивы риа новости крым
танкер "сиг"
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росморречфлот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Информация о том, что российский танкер "Сиг", атакованный ночью морским беспилотником, находится в порту Кавказ не соответствует действительности. Координаты судна не изменились – оно ждет прибытия водолазов и подводного обследования. Об этом РИА Новости Крым сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко. Ранее, 5 августа на портале MarineTraffic появилась информация о том, что российский танкер "Сиг", атакованный ночью беспилотником и получивши пробоину, находится в порту Кавказ. Эти сведения распространили некоторые СМИ. Он добавил, что по прибытии водолазов "будет произведен осмотр подводной части, тогда будут ясны дальнейшие действия". Танкер "Сиг", находившийся на подходе к Керченскому проливу, был атакован морским беспилотником накануне поздно вечером – в 23.20. Сообщение о ЧП в Росморречфлот поступило в 00.28 по московскому времени, сообщили в ведомстве. Здесь отметили, что судно получило пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта.На борту танкера находится экипаж из 11 человек. После атаки дрона он приступил к борьбе с поступлением забортной воды. В район были направлены суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба".
https://crimea.ria.ru/20230805/ataka-dronov-chto-gremelo-u-krymskogo-mosta-nochyu---otvet-rosmorrechflota-1130546078.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
танкер "сиг", керченский пролив, росморречфлот, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, крымский мост, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым.
Информация о том, что российский танкер "Сиг", атакованный ночью морским беспилотником, находится в порту Кавказ не соответствует действительности. Координаты судна не изменились – оно ждет прибытия водолазов и подводного обследования. Об этом РИА Новости Крым
сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.
Ранее, 5 августа на портале MarineTraffic появилась информация о том, что российский танкер "Сиг", атакованный ночью беспилотником и получивши пробоину, находится в порту Кавказ. Эти сведения распространили некоторые СМИ.
"Координаты его не изменились. К нему идет водолазное судно. Ориентировочное время прибытия 16 часов", – сказал РИА Новости Крым Алексей Кравченко.
Он добавил, что по прибытии водолазов "будет произведен осмотр подводной части, тогда будут ясны дальнейшие действия".
Танкер "Сиг", находившийся на подходе к Керченскому проливу, был атакован морским беспилотником накануне поздно вечером
– в 23.20.
Сообщение о ЧП в Росморречфлот поступило в 00.28 по московскому времени, сообщили в ведомстве. Здесь отметили, что судно получило пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта.
На борту танкера находится экипаж из 11 человек. После атаки дрона он приступил к борьбе с поступлением забортной воды. В район были направлены суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба".