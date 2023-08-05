https://crimea.ria.ru/20230805/kogda-otremontiruyut-tanker-sig-posle-ataki-bespilotnika-u-beregov-kryma-1130556043.html

Когда отремонтируют танкер "Сиг" после атаки беспилотника у берегов Крыма

Когда отремонтируют танкер "Сиг" после атаки беспилотника у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 05.08.2023

Когда отремонтируют танкер "Сиг" после атаки беспилотника у берегов Крыма

К месту стоянки атакованного морским беспилотником танкера "Сиг" в Керченском проливе прибыло судно "Водолаз Кузьминых" с водолазной станцией, оборудованием и... РИА Новости Крым, 05.08.2023

2023-08-05T19:11

2023-08-05T19:11

2023-08-05T19:11

керченский пролив

крым

танкер "сиг"

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. К месту стоянки атакованного морским беспилотником танкера "Сиг" в Керченском проливе прибыло судно "Водолаз Кузьминых" с водолазной станцией, оборудованием и специалистами. Об этом сообщили в Росморречфлоте.Ранее пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко сообщил РИА Новости Крым, что российский танкер "Сиг", атакованный ночью морским беспилотником, ждет прибытия водолазов и подводного обследования в Керченском проливе.Водолазное обследование подводной части танкера планируется завершить до конца дня. После чего будет разработан план по устранению повреждений. Сами работы запланированы на воскресенье, 6 августа, когда к месту будут доставлены все материалы, необходимые для заделки пробоины, уточнили в Росморречфлоте.Танкер "Сиг", находившийся на подходе к Керченскому проливу, был атакован морским беспилотником накануне поздно вечером – в 23.20. Сообщение о ЧП в Росморречфлот поступило в 00.28 по московскому времени, сообщили в ведомстве. Здесь отметили, что судно получило пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта.На борту танкера находится экипаж из 11 человек. После атаки дрона он приступил к борьбе с поступлением забортной воды. В район были направлены суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба".Читайте также на РИА Новости Крым:Танкер "Сиг" остается в Керченском проливе и ждет подводного обследованияАтаковавший Севастополь беспилотник уничтожен флотом – РазвожаевНад Черным морем обнаружен дрон США – в небо поднят истребитель Су-30

керченский пролив

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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