https://crimea.ria.ru/20230731/kiev-primenyaet-taktiku-igil-v-otnoshenii-kryma--missiya-rossii-v-oon-1130455999.html

Киев применяет тактику ИГИЛ* в отношении Крыма – миссия России в ООН

Киев применяет тактику ИГИЛ* в отношении Крыма – миссия России в ООН - РИА Новости Крым, 31.07.2023

Киев применяет тактику ИГИЛ* в отношении Крыма – миссия России в ООН

Киевский режим в своем стремлении отомстить крымчанам за их выбор в 2014 году перенимает приемы террористов запрещенной в РФ организации "Исламское государство" РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T18:28

2023-07-31T18:28

2023-07-31T18:28

крымский мост

безопасность республики крым и севастополя

оон

украина

сво

дмитрий полянский

новости

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1f/1130455883_7:0:3648:2048_1920x0_80_0_0_9e374b8ed178fd6b0c95ddb4da16518a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим в своем стремлении отомстить крымчанам за их выбор в 2014 году перенимает приемы террористов запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГИЛ)*. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета безопасности ООН.Киевский режим хочет взять крымчан в заложникиВ частности, в своем выступлении российский дипломат привет цитату "говорящей головы" киевского режима, экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который в одном из недавних интервью заявил следующее:"(Главком ВСУ Валерий) Залужный решает две задачи: выход к морю и перерезание сухопутного коридора, отрезание Крыма. Снести мост – и все! И мы имеем два миллиона человек в Крыму, которым некуда деваться, у которых ни воды, ни еды. Можно торговаться".По его словам, процветающий после воссоединения с Россией Крым уже много лет является "одной из главных причин бессонницы для киевского режима", ведь по их методичке там должен быть упадок и протесты."Отсюда слепое желание наказать крымчан и отомстить им. Отсюда и две атаки террористического характера на Крымский мост 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года", - отметил представитель российской дипмиссии.Тактика теракта на Крымском мосту заимствована у ИГИЛ*Полянский обратил внимание участников заседания, что Крымский мост давно является гражданским объектом, по нему осуществляется пассажирское и грузовое автомобильное и железнодорожное сообщение с полуостровом. Необходимости в его задействовании для перевозки военных грузов уже давно нет, и в Киеве и на Западе это прекрасно знают"Что примечательно, тактика для первого теракта снова была позаимствована Украиной и ИГИЛ*: водителя грузовика, начиненного взрывчаткой, использовали вслепую в качестве террориста-смертника. Среди погибших и пострадавших – снова только мирные граждане", - указал дипломат.Еще одной мечтой постмайданной Украины была энергетическая и водная блокада Крыма, организованные киевским режимом после вхождения полуострова в состав РФ, отметил он. Однако после вхождения в состав РФ Херсонской и Запорожской областей докучать таким образом крымчанам киевский режим уже не мог, и потому обмеление Северо-Крымского канала, по которому днепровская вода идет на полуостров, стало одной из главных целей подрывом режимом Зеленского Каховской ГЭС, заявил Полянский.Теракты на Крымском мосту8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк в июле этого года в эфире телемарафона заявил, что к организации этого взрыва на Крымском мосту причастны сотрудники возглавляемого им ведомства.17 июля 2023 года киевский режим двумя надводными беспилотниками атаковал Крымский мост. Взрыв повредил автодорожную часть. Погибла супружеская пара из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь пострадала.Она получила травмы и была госпитализирована, позже – переведена на лечение в Москву. 24 июля ее выписали.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. По словам замглавы правительства, один из двух пролетов полностью разрушен и не подлежит восстановлению, другой сместился на 70-80 сантиметров, опоры сооружения не пострадали.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – Шойгу"Штурм" Крыма украинскими коммандос: эксперт оценил план Киева и ЛондонаЭксперт объяснил смысл атак киевского режима на Крым и Москву

https://crimea.ria.ru/20230731/ssha-i-zapad-koordiniruyut-ataki-na-krym-i-moskvu--patrushev-1130448880.html

https://crimea.ria.ru/20230731/ekspert-obyasnila-pochemu-ukraina-ne-prekratit-ataki-na-krym-1130423656.html

крымский мост

украина

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, оон, украина, сво, дмитрий полянский, новости, крым