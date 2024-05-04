https://crimea.ria.ru/20240504/srok-okonchaniya-svo-i-opasnye-subboepripasy-v-krymu-top-novostey-nedeli-1137050288.html

Срок окончания СВО и опасные суббоеприпасы в Крыму: топ новостей недели

Срок окончания СВО и опасные суббоеприпасы в Крыму: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 04.05.2024

Срок окончания СВО и опасные суббоеприпасы в Крыму: топ новостей недели

Атаки на регионы России и опасные суббоеприпасы в Крыму. Освобождение населенного пункта Бердычи в Донбассе. Заявление Борреля о дате окончания конфликта на... РИА Новости Крым, 04.05.2024

2024-05-04T19:33

2024-05-04T19:33

2024-05-04T19:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Атаки на регионы России и опасные суббоеприпасы в Крыму. Освобождение населенного пункта Бердычи в Донбассе. Заявление Борреля о дате окончания конфликта на Украине. Провальные для ВСУ участки фронта по мнению Зеленского. Ответ Анкары о системах ПВО С-400 для Киева. Страшная авария с легковушкой на ж/д переезде в Крыму. ЧП с грузовиком на празднике в Киргизии. Нападение на мечеть в Афганистане. Уход бывшего тренера сборной Украины по футболу и крымского клуба "Таврия" Михаила Фоменко. Массовая гибель пчел в Крыму.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.Атаки на Крым и другие регионы РФНа этой неделе ВСУ продолжали атаковать мирные регионы России. Так, в ночь на 1 мая вражеские беспилотники сбиты над Воронежской, Рязанской и Курской областями. По данным местных властей, никто не пострадал. Вечером 2 мая российские средства противовоздушной обороны сбили над Крымом украинский беспилотник самолетного типа.За два дня до этого, после атаки по Крыму ракетами ATACMS, глава республики Сергей Аксенов сообщил, что на земле были замечены несдетонировавшие суббоеприпасы М74. Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве дает большое количество стальных фрагментов, которые эффективно поражают цели типа грузовика, легкобронированные транспортные средства и радарные антенны. Радиус поражения живой силы - 15 м. Боеприпас не эффективен против бронированных транспортных средств.Освобождение Бердыч2 мая в Минобороны России сообщили о полном освобождении российскими войсками населенного пункта Бердычи в Донецкой Народной Республике. Также ВС РФ продолжили улучшать тактическое положение и занимать более выгодные рубежи на разных участках фронта.Заявление БорреляГлава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не ожидает скорого окончания конфликта на Украине. При этом, по его словам, Европа должна продолжить оказывать военную помощь Киеву несмотря на то, что это дорого обходится европейцам. По его мнению, вооруженный конфликт может продолжаться как минимум до выборов в США. Боррель назвал сложным вопрос, которым многие в Европе задаются, о том, сколько еще придется тратить так много средств на украинский конфликт. Однако, если не помогать Киеву, то, по мнению Борреля, "история будет развиваться по-другому".Провалы ВСУПрезидент Украины Владимир Зеленский на этой неделе заявил, что обсудил с главкомом ВСУ Александром Сырским ситуацию на фронте, и признал, что Россия наступает. По его словам, самые провальные для ВСУ направления - Покровское, Кураховское, Северское, Лиманское и Купянское и юг Украины. Зеленский рассчитывает, что "именно американское оружие – та сила ВСУ, которая должна показать себя на ряде направлений, где украинская армия наиболее откровенно сдает позиции"Системы ПВО С-400Турция не будет передавать свои зенитно-ракетные комплексы С-400 Украине или какой-либо другой стране, заявил на этой неделе министр обороны страны Яшар Гюлер. В 2019 году Анкара купила у России четыре дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". В октябре 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт, поставив Анкаре все элементы систем С-400, включая ракеты. Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в 2020 году сообщал, что Москва поставила Турции системы С-400 на 2,5 миллиарда долларов.Отставка УмероваМинистра обороны Украины Рустема Умерова в ближайшее время могут отправить в отставку, назначив его министром инфраструктуры страны, сообщили на этой неделе украинские СМИ со ссылкой на источники. По данным журналистов, офис президента Украины, возглавляемый Андреем Ермаком, намерен уволить министра инфраструктуры Александра Кубракова в рамках "зачистки" правительства от всех руководителей, которые могут без согласования с Ермаком заходить в кабинет главы государства Владимира Зеленского. По сведениям СМИ, именно подконтрольного Ермаку Умерова рассматривают в качестве сменщика Кубракова. Кто в таком случае займет пост министра обороны, пока не определено.Трагедия на ж/д-переезде в Крыму1 мая в Джанкойском районе Крыма автомобиль ВАЗ 2106 с водителем и тремя пассажирами, включая шестилетнего ребенка, попал под товарный поезд на железнодорожном переезде. Погиб один мужчина, остальных в тяжелом состоянии доставили в больницу. Как выяснилось, водитель легковой машины въехал на переезд на красный сигнал светофора. Возбуждено уголовное дело. Позже в СК сообщили, что водитель в феврале был лишен прав за езду в состоянии алкогольного опьянения.ЧП с грузовиком в Киргизии2 мая в Сузакском районе Джалал-Абадской области Киргизии неуправляемый грузовик без водителя сбил 29 детей во время праздника. Трое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. В управлении обеспечения безопасности дорожного движения уточнили, что мини-грузовик Hyundai Porter, припаркованный на стоянке во время проведения массового мероприятия, неожиданно покатился вниз по склону, прямо на группы детей, которые готовились читать национальный эпос "Манас". По данным ведомства, водителя за рулем в этот момент не было.Нападение на мечетьПо меньшей мере шесть человек погибли и один пострадал в результате нападения неизвестного вооруженного мужчины на мечеть в провинции Герат на западе Афганистана 30 апреля. Агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя министерства внутренних дел страны Абдула Матина Кани сообщало, что нападение произошло в округе Гузара указанной провинции.Уход тренера Михаила ФоменкоМастер спорта СССР международного класса Михаил Фоменко скончался на 76-ом году жизни, сообщил 29 апреля гендиректор ФК "Таврия" (Симферополь) Александр Гайдаш. Фоменко был тренером крымского футбольного клуба "Таврия", благодаря его требовательности и амбициям крымские футболисты добивались хороших результатов.Массовая гибель пчелВ Крыму фиксируют массовую гибель пчел. Все из-за нарушений норм обработки полей пестицидами и агрохимикатами, считает пчеловод, советник председателя Общероссийской общественной организации "Союз Пчеловодов России" Дмитрий Захарчук. Степные виды пчел, в частности шмель армянский и шмель пахучий, рискуют исчезнуть из-за распашки почти всех степных участков земли в Крыму.

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https://crimea.ria.ru/20240504/25-vysokotochnykh-udarov-porazheny-raketnye-sklady-i-tsekha-proizvodstva-bpla-1137046798.html

https://crimea.ria.ru/20240502/voditel-byl-lishen-prav-podrobnosti-smertelnogo-dtp-na-pereezde-v-krymu-1136994624.html

https://crimea.ria.ru/20240429/byl-znachimoy-figuroy-v-futbole-umer-byvshiy-trener-krymskoy-tavrii-1136946819.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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