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Был значимой фигурой в футболе: умер бывший тренер крымской "Таврии"

Был значимой фигурой в футболе: умер бывший тренер крымской "Таврии" - РИА Новости Крым, 29.04.2024

Был значимой фигурой в футболе: умер бывший тренер крымской "Таврии"

Мастер спорта СССР международного класса Михаил Фоменко скончался на 76-ом году жизни. Он был тренером крымского футбольного клуба "Таврия", благодаря его... РИА Новости Крым, 29.04.2024

2024-04-29T15:26

2024-04-29T15:26

2024-04-29T15:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Мастер спорта СССР международного класса Михаил Фоменко скончался на 76-ом году жизни. Он был тренером крымского футбольного клуба "Таврия", благодаря его требовательности и амбициям крымские футболисты добивались хороших результатов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал гендиректор ФК "Таврия" (Симферополь) Александр Гайдаш.Он добавил, что "Таврия", когда ее тренировал Фоменко, "довольно хорошо выступала в чемпионате", добилась хороших результатов на Еврокубках, что заслуживает особого уважения.Президент КФС Сергей Бородкин также отметил роль Михаила Фоменко в развитии крымского футбола."Он был тренером "Таврии". И очень много сделал для этой команды и для крымского футбола в целом. Это действительно знаковая фигура в становлении нашей футбольной команды", - сказал Бородкин в комментарии РИА Новости Крым.Михаил Фоменко - советский и украинский футболист и тренер. В 1975 году стал мастером спорта СССР международного класса, в затем и заслуженным мастером спорта СССР.В юношестве Фоменко в составе сумского "Спартака", а также луганской "Зари" и киевского "Динамо" выступал в качестве игрока. С киевлянами трижды был чемпионом СССР, завоевывал Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА. Со сборной СССР Фоменко стал серебряным призером Евро-1972 и бронзовым призером Олимпийских игр 1976 года. В чемпионате Украины был тренером "Динамо", с которым выиграл чемпионский титул в 1993 году, "Борисфен", "Металлист", "ЦСКА", "Металлург" и "Таврию". С 2012 по 2016 год возглавлял украинскую сборную, которую вывел на Евро-2016.Крымскую "Таврию" он тренировал два года - с 2006 по 2008-й.Читайте также на РИА Новости Крым:"Академия футбола Крыма" берет на обеспечение 87 детей из новых регионовМассовое отравление футболистов "Таврии" и "Спарты-КТ": матчи перенесеныВ Крыму внедрят свою систему VAR на футбольных матчах в этом сезоне

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, футбол, фк "таврия", спорт, ссср, утраты, общество, крымский футбольный союз (кфс)