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"Академия футбола Крыма" берет на обеспечение 87 детей с новых регионов

"Академия футбола Крыма" берет на обеспечение 87 детей с новых регионов - РИА Новости Крым, 23.02.2024

"Академия футбола Крыма" берет на обеспечение 87 детей с новых регионов

Академия футбола Крыма" впервые организованно принимает на полное обеспечение 87 детей из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Об этом корреспонденту... РИА Новости Крым, 23.02.2024

2024-02-23T07:04

2024-02-23T07:04

2024-02-23T07:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. "Академия футбола Крыма" впервые организованно принимает на полное обеспечение 87 детей из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал директор организации Александр Яцун.По его словам, талантливые юные футболисты с новых территорий уже становились воспитанниками академии, однако "организованный набор" проводится впервые.Уже с 29 февраля спортсмены, которые пройдут отбор, смогут бесплатно жить и тренироваться на базе "Академии футбола Крыма", добавил Яцун."Любой мальчишка может попробовать пройти отбор, но все требования отвечают федеральному стандарту: ребенок должен быть подготовлен как физически, так и технически, чтобы пройти испытания. Мы рассылали письма и приглашения по всем спортивным школам", - объяснил собеседник.Ожидается, что конкурс составит порядка трех человек на место.Работа по организованному набору талантливых детей с новых российских территорий в "Академию футбола Крыма" проводится по распоряжению правительства Российской Федерации. Дети с новых регионов составят 40 процентов от общего числа воспитанников школы, добавил директор.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина требует исключить Россию из УЕФА - ответ организацииВ Крыму ответили на призыв исключить российский футбол из ФИФА и УЕФАКоманда из Севастополя завоевала суперкубок крымского футбола 2023

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2024

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