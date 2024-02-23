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"Академия футбола Крыма" берет на обеспечение 87 детей с новых регионов - РИА Новости Крым, 23.02.2024
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"Академия футбола Крыма" берет на обеспечение 87 детей с новых регионов
"Академия футбола Крыма" берет на обеспечение 87 детей с новых регионов - РИА Новости Крым, 23.02.2024
"Академия футбола Крыма" берет на обеспечение 87 детей с новых регионов
Академия футбола Крыма" впервые организованно принимает на полное обеспечение 87 детей из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Об этом корреспонденту... РИА Новости Крым, 23.02.2024
2024-02-23T07:04
2024-02-23T07:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. "Академия футбола Крыма" впервые организованно принимает на полное обеспечение 87 детей из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал директор организации Александр Яцун.По его словам, талантливые юные футболисты с новых территорий уже становились воспитанниками академии, однако "организованный набор" проводится впервые.Уже с 29 февраля спортсмены, которые пройдут отбор, смогут бесплатно жить и тренироваться на базе "Академии футбола Крыма", добавил Яцун."Любой мальчишка может попробовать пройти отбор, но все требования отвечают федеральному стандарту: ребенок должен быть подготовлен как физически, так и технически, чтобы пройти испытания. Мы рассылали письма и приглашения по всем спортивным школам", - объяснил собеседник.Ожидается, что конкурс составит порядка трех человек на место.Работа по организованному набору талантливых детей с новых российских территорий в "Академию футбола Крыма" проводится по распоряжению правительства Российской Федерации. Дети с новых регионов составят 40 процентов от общего числа воспитанников школы, добавил директор.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина требует исключить Россию из УЕФА - ответ организацииВ Крыму ответили на призыв исключить российский футбол из ФИФА и УЕФАКоманда из Севастополя завоевала суперкубок крымского футбола 2023
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крым, спорт, футбол, крымский футбол, дети, общество, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, александр яцун, академия футбола крыма, новости крыма
"Академия футбола Крыма" берет на обеспечение 87 детей с новых регионов

"Академия футбола Крыма" впервые примет на обеспечение 87 детей с новых регионов России

07:04 23.02.2024
 
© Фото с сайта Академии футбола КрымаСпортсмены Академии футбола Крыма
Спортсмены Академии футбола Крыма
© Фото с сайта Академии футбола Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. "Академия футбола Крыма" впервые организованно принимает на полное обеспечение 87 детей из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал директор организации Александр Яцун.
По его словам, талантливые юные футболисты с новых территорий уже становились воспитанниками академии, однако "организованный набор" проводится впервые.
"Академия футбола Крыма" впервые принимает на полное обеспечение 87 детей из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Объявлен набор, 27 февраля мы ждем талантливых деток 2008– 2011 годов рождения у себя в Евпатории", - рассказал он.
Уже с 29 февраля спортсмены, которые пройдут отбор, смогут бесплатно жить и тренироваться на базе "Академии футбола Крыма", добавил Яцун.
"Любой мальчишка может попробовать пройти отбор, но все требования отвечают федеральному стандарту: ребенок должен быть подготовлен как физически, так и технически, чтобы пройти испытания. Мы рассылали письма и приглашения по всем спортивным школам", - объяснил собеседник.
Ожидается, что конкурс составит порядка трех человек на место.
Работа по организованному набору талантливых детей с новых российских территорий в "Академию футбола Крыма" проводится по распоряжению правительства Российской Федерации. Дети с новых регионов составят 40 процентов от общего числа воспитанников школы, добавил директор.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымСпортФутболКрымский футболдетиОбществоНовые регионы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьХерсонская областьАлександр ЯцунАкадемия футбола КрымаНовости Крыма
 
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