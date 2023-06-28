https://crimea.ria.ru/20230628/ukraina-trebuet-isklyuchit-rossiyu-iz-uefa---otvet-organizatsii-1129696660.html

Украина требует исключить Россию из УЕФА - ответ организации

Украина требует исключить Россию из УЕФА - ответ организации - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Украина требует исключить Россию из УЕФА - ответ организации

Союз европейских футбольных ассоциаций ответил на требование Украинской ассоциации футбола об исключении российской организации из ФИФА и УЕФА в связи с... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T17:19

2023-06-28T17:19

2023-06-28T17:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Союз европейских футбольных ассоциаций ответил на требование Украинской ассоциации футбола об исключении российской организации из ФИФА и УЕФА в связи с включением крымских клубов в число участников Второй лиги. Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Международную федерацию футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций с призывом исключить Российский футбольный союз из состава организаций из-за его решения аттестовать футбольные клубы из Крыма. В ответ на это обращение в УЕФА напомнили украинской стороне о запрете участия крымских клубов в матчах Российского футбольного союза.1 июня ФК "Севастополь" получил аттестат ФНЛ для выступления в дивизионе Б Второй лиги, 6 июня такой же документ был выдан ФК "Рубину" из Ялты.Ранее директор "Академии футбола Крыма" Александр Яцун заявил, что никакие политические заявления Киева, который требует исключить Российский футбольный союз (РФС) из Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), не помешают крымским клубам, которые прошли аттестацию, стартовать 16 июля в чемпионате Второй лиги. Читайте также на РИА Новости Крым:Футбольный клуб "Севастополь" будет играть в чемпионате РоссииВ Крыму оценили перспективы участия клубов полуострова во Второй лигеСборная КФУ в третий раз стала лучшим студенческим футбольным клубом РФ

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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