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Украина требует исключить Россию из УЕФА - ответ организации - РИА Новости Крым, 28.06.2023
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Украина требует исключить Россию из УЕФА - ответ организации
Украина требует исключить Россию из УЕФА - ответ организации - РИА Новости Крым, 28.06.2023
Украина требует исключить Россию из УЕФА - ответ организации
Союз европейских футбольных ассоциаций ответил на требование Украинской ассоциации футбола об исключении российской организации из ФИФА и УЕФА в связи с... РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T17:19
2023-06-28T17:19
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российский футбольный союз (рфс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Союз европейских футбольных ассоциаций ответил на требование Украинской ассоциации футбола об исключении российской организации из ФИФА и УЕФА в связи с включением крымских клубов в число участников Второй лиги. Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Международную федерацию футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций с призывом исключить Российский футбольный союз из состава организаций из-за его решения аттестовать футбольные клубы из Крыма. В ответ на это обращение в УЕФА напомнили украинской стороне о запрете участия крымских клубов в матчах Российского футбольного союза.1 июня ФК "Севастополь" получил аттестат ФНЛ для выступления в дивизионе Б Второй лиги, 6 июня такой же документ был выдан ФК "Рубину" из Ялты.Ранее директор "Академии футбола Крыма" Александр Яцун заявил, что никакие политические заявления Киева, который требует исключить Российский футбольный союз (РФС) из Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), не помешают крымским клубам, которые прошли аттестацию, стартовать 16 июля в чемпионате Второй лиги. Читайте также на РИА Новости Крым:Футбольный клуб "Севастополь" будет играть в чемпионате РоссииВ Крыму оценили перспективы участия клубов полуострова во Второй лигеСборная КФУ в третий раз стала лучшим студенческим футбольным клубом РФ
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спорт, футбол, крымский футбол, уефа, крым, новости, в мире, украинская ассоциация футбола (уаф) , российский футбольный союз (рфс)
Украина требует исключить Россию из УЕФА - ответ организации

УЕФА напомнил о запрете участия крымских клубов в матчах Российского футбольного союза

17:19 28.06.2023
 
© РixabayФутбол в Крыму
Футбол в Крыму
© Рixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Союз европейских футбольных ассоциаций ответил на требование Украинской ассоциации футбола об исключении российской организации из ФИФА и УЕФА в связи с включением крымских клубов в число участников Второй лиги.
Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Международную федерацию футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций с призывом исключить Российский футбольный союз из состава организаций из-за его решения аттестовать футбольные клубы из Крыма.
В ответ на это обращение в УЕФА напомнили украинской стороне о запрете участия крымских клубов в матчах Российского футбольного союза.

"В соответствии с решением комиссии УЕФА по чрезвычайным ситуациям от 22 августа 2014 года исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организуемых Российским футбольным союзом. С 1 января 2015 года регион рассматривается как "специальная зона" для футбольных целей до дальнейшего уведомления", - цитирует РИА Новости спорт сообщение организации.

1 июня ФК "Севастополь" получил аттестат ФНЛ для выступления в дивизионе Б Второй лиги, 6 июня такой же документ был выдан ФК "Рубину" из Ялты.
Ранее директор "Академии футбола Крыма" Александр Яцун заявил, что никакие политические заявления Киева, который требует исключить Российский футбольный союз (РФС) из Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), не помешают крымским клубам, которые прошли аттестацию, стартовать 16 июля в чемпионате Второй лиги.
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