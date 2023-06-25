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Киев требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА из-за крымских клубов - РИА Новости Крым, 25.06.2023
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Киев требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА из-за крымских клубов
Киев требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА из-за крымских клубов - РИА Новости Крым, 25.06.2023
Киев требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА из-за крымских клубов
Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с призывом исключить... РИА Новости Крым, 25.06.2023
2023-06-25T14:29
2023-06-25T14:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с призывом исключить Российский футбольный союз (РФС) из состава организаций из-за его решения аттестовать футбольные клубы из Крыма. Об этом сообщает пресс-служба УАФ."Мы довели до вашего сведения подробности очередных противоправных действий России в отношении украинского государства и футбола, в частности, попытки интеграции футбольных клубов из Крыма в чемпионаты России. Разрешение на проведение таких действий фактически демонстрирует пренебрежение к позиции и решениям ФИФА и УЕФА", – говорится в официальном письме УАФ, направленном в международные футбольные структуры.В Киеве утверждают, что "разрешение на проведение таких действий фактически демонстрирует пренебрежение к позиции и решениям ФИФА и УЕФА", и требуют "принять меры и найти возможности для недопущения развития этого процесса в будущем"."Также обращаемся к ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность лишения РФС членства в международных организациях из-за доказанного несоответствия требованиям уставов руководящих органов мирового и европейского футбола и ценностям всемирной футбольной семьи", - добавили в УАФ.Ранее Футбольная национальная лига (ФНЛ) приняла решение о допуске к аттестации четырех клубов из Крыма: ФК "Севастополь", ФК "Таврия" (Симферополь), ФК "Рубин" (Ялта), ФК "Океан" (Керчь), чтобы они получили шанс участвовать в первенстве России по футболу среди команд Второй лиги. В итоге аттестаты получили только две команды – ФК "Рубин" – Ялта и ФК "Севастополь". Они получили возможность выступать в соревнованиях Второй лиги в дивизионе "Б".Читайте также на РИА Новости Крым:Почему главному футбольному клубу Крыма не быть в чемпионате РоссииВ Крыму оценили перспективы участия клубов полуострова во Второй лигеФутбол без легионеров: в Крыму оценили возможность играть в чемпионате РФ
https://crimea.ria.ru/20230601/futbolnyy-klub-sevastopol-budet-igrat-v-chempionate-rossii-1129124335.html
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украина, россия, крым, крымский футбол, крымский футбольный союз (кфс), футбол, в мире, спорт, новости
Киев требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА из-за крымских клубов

Киев потребовал исключить Россию из ФИФА и УЕФА из-за аттестации футбольных клубов Крыма

14:29 25.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВ Москве разрешили тренировки на спортивных объектах
В Москве разрешили тренировки на спортивных объектах - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с призывом исключить Российский футбольный союз (РФС) из состава организаций из-за его решения аттестовать футбольные клубы из Крыма. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
"Мы довели до вашего сведения подробности очередных противоправных действий России в отношении украинского государства и футбола, в частности, попытки интеграции футбольных клубов из Крыма в чемпионаты России. Разрешение на проведение таких действий фактически демонстрирует пренебрежение к позиции и решениям ФИФА и УЕФА", – говорится в официальном письме УАФ, направленном в международные футбольные структуры.
В Киеве утверждают, что "разрешение на проведение таких действий фактически демонстрирует пренебрежение к позиции и решениям ФИФА и УЕФА", и требуют "принять меры и найти возможности для недопущения развития этого процесса в будущем".
"Также обращаемся к ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность лишения РФС членства в международных организациях из-за доказанного несоответствия требованиям уставов руководящих органов мирового и европейского футбола и ценностям всемирной футбольной семьи", - добавили в УАФ.
Ранее Футбольная национальная лига (ФНЛ) приняла решение о допуске к аттестации четырех клубов из Крыма: ФК "Севастополь", ФК "Таврия" (Симферополь), ФК "Рубин" (Ялта), ФК "Океан" (Керчь), чтобы они получили шанс участвовать в первенстве России по футболу среди команд Второй лиги. В итоге аттестаты получили только две команды – ФК "Рубин" – Ялта и ФК "Севастополь". Они получили возможность выступать в соревнованиях Второй лиги в дивизионе "Б".
Домашняя арена ФК Севастополь стадион СКС-Арена - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
1 июня, 11:29
Футбольный клуб "Севастополь" будет играть в чемпионате России
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