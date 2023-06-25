https://crimea.ria.ru/20230625/kiev-trebuet-isklyuchit-rossiyu-iz-fifa-i-uefa-iz-za-krymskikh-klubov-1129613965.html

Киев требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА из-за крымских клубов

Киев требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА из-за крымских клубов - РИА Новости Крым, 25.06.2023

Киев требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА из-за крымских клубов

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с призывом исключить... РИА Новости Крым, 25.06.2023

2023-06-25T14:29

2023-06-25T14:29

2023-06-25T14:29

украина

россия

крым

крымский футбол

крымский футбольный союз (кфс)

футбол

в мире

спорт

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111837/69/1118376967_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_b506b07c2c4541970432c3f9ea62fb0f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с призывом исключить Российский футбольный союз (РФС) из состава организаций из-за его решения аттестовать футбольные клубы из Крыма. Об этом сообщает пресс-служба УАФ."Мы довели до вашего сведения подробности очередных противоправных действий России в отношении украинского государства и футбола, в частности, попытки интеграции футбольных клубов из Крыма в чемпионаты России. Разрешение на проведение таких действий фактически демонстрирует пренебрежение к позиции и решениям ФИФА и УЕФА", – говорится в официальном письме УАФ, направленном в международные футбольные структуры.В Киеве утверждают, что "разрешение на проведение таких действий фактически демонстрирует пренебрежение к позиции и решениям ФИФА и УЕФА", и требуют "принять меры и найти возможности для недопущения развития этого процесса в будущем"."Также обращаемся к ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность лишения РФС членства в международных организациях из-за доказанного несоответствия требованиям уставов руководящих органов мирового и европейского футбола и ценностям всемирной футбольной семьи", - добавили в УАФ.Ранее Футбольная национальная лига (ФНЛ) приняла решение о допуске к аттестации четырех клубов из Крыма: ФК "Севастополь", ФК "Таврия" (Симферополь), ФК "Рубин" (Ялта), ФК "Океан" (Керчь), чтобы они получили шанс участвовать в первенстве России по футболу среди команд Второй лиги. В итоге аттестаты получили только две команды – ФК "Рубин" – Ялта и ФК "Севастополь". Они получили возможность выступать в соревнованиях Второй лиги в дивизионе "Б".Читайте также на РИА Новости Крым:Почему главному футбольному клубу Крыма не быть в чемпионате РоссииВ Крыму оценили перспективы участия клубов полуострова во Второй лигеФутбол без легионеров: в Крыму оценили возможность играть в чемпионате РФ

https://crimea.ria.ru/20230601/futbolnyy-klub-sevastopol-budet-igrat-v-chempionate-rossii-1129124335.html

украина

россия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, россия, крым, крымский футбол, крымский футбольный союз (кфс), футбол, в мире, спорт, новости