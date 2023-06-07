https://crimea.ria.ru/20230607/esche-odin-futbolnyy-klub-kryma-budet-vystupat-v-chempionate-rossii-1129229947.html

Еще один футбольный клуб Крыма будет выступать в чемпионате России

Еще один футбольный клуб Крыма будет выступать в чемпионате России - РИА Новости Крым, 07.06.2023

Еще один футбольный клуб Крыма будет выступать в чемпионате России

РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T09:47

2023-06-07T09:47

2023-06-07T10:40

футбол

крымский футбол

футбольный клуб "рубин ялта"

ялта

крым

спорт

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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Крымский футбольный клуб "Рубин Ялта" получил аттестат Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и с ним – возможность выступать в соревнованиях Второй лиги в дивизионе "Б". Информацию РИА Новости Крым подтвердили в ФНЛ."Да, мы объявили", – сообщили в медиадепартаменте ФНЛ.Здесь уточнили, что аттестат ФНЛ для выступления во Второй лиге России клуб получил вчера, 6 июня.Ранее, 1 июня, в ФНЛ сообщили РИА Новости Крым, что ФК "Рубин" – Ялта проходит аттестацию, и результаты процедуры огласят в ближайшее время.Напомним, Футбольная национальная лига предлагала четырем клубам из Крыма подписать договор, необходимый для прохождения процедуры аттестации на спортивный сезон 2023-2024, чтобы получить шанс участвовать в первенстве России по футболу среди команд Второй лиги. В их числе был и главный футбольный клуб Крыма "Таврия". Но к финишу подошли только двое: ФК "Рубин" – Ялта и ФК "Севастополь".О том, что ФК "Севастополь" прошел аттестацию ФНЛ стало известно 1 июня. Читайте также на РИА Новости Крым:Почему главному футбольному клубу Крыма не быть в чемпионате РоссииПочему в лигу чемпионата России прошел только один клуб Крыма

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