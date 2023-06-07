Еще один футбольный клуб Крыма будет выступать в чемпионате России
ФК "Рубин Ялта" прошел аттестацию ФНЛ и сможет выступать в чемпионате России
09:47 07.06.2023 (обновлено: 10:40 07.06.2023)
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Крымский футбольный клуб "Рубин Ялта" получил аттестат Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и с ним – возможность выступать в соревнованиях Второй лиги в дивизионе "Б". Информацию РИА Новости Крым подтвердили в ФНЛ.
"Да, мы объявили", – сообщили в медиадепартаменте ФНЛ.
Здесь уточнили, что аттестат ФНЛ для выступления во Второй лиге России клуб получил вчера, 6 июня.
Ранее, 1 июня, в ФНЛ сообщили РИА Новости Крым, что ФК "Рубин" – Ялта проходит аттестацию, и результаты процедуры огласят в ближайшее время.
Напомним, Футбольная национальная лига предлагала четырем клубам из Крыма подписать договор, необходимый для прохождения процедуры аттестации на спортивный сезон 2023-2024, чтобы получить шанс участвовать в первенстве России по футболу среди команд Второй лиги. В их числе был и главный футбольный клуб Крыма "Таврия". Но к финишу подошли только двое: ФК "Рубин" – Ялта и ФК "Севастополь".
О том, что ФК "Севастополь" прошел аттестацию ФНЛ стало известно 1 июня.
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"Да, мы объявили", – сообщили в медиадепартаменте ФНЛ.
Здесь уточнили, что аттестат ФНЛ для выступления во Второй лиге России клуб получил вчера, 6 июня.
Ранее, 1 июня, в ФНЛ сообщили РИА Новости Крым, что ФК "Рубин" – Ялта проходит аттестацию, и результаты процедуры огласят в ближайшее время.
Напомним, Футбольная национальная лига предлагала четырем клубам из Крыма подписать договор, необходимый для прохождения процедуры аттестации на спортивный сезон 2023-2024, чтобы получить шанс участвовать в первенстве России по футболу среди команд Второй лиги. В их числе был и главный футбольный клуб Крыма "Таврия". Но к финишу подошли только двое: ФК "Рубин" – Ялта и ФК "Севастополь".
О том, что ФК "Севастополь" прошел аттестацию ФНЛ стало известно 1 июня.
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