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Почему в лигу чемпионата России прошел только один клуб Крыма

Почему в лигу чемпионата России прошел только один клуб Крыма - РИА Новости Крым, 01.06.2023

Почему в лигу чемпионата России прошел только один клуб Крыма

Футбольный клуб "Севастополь" аттестован для участия в соревнованиях под эгидой Футбольной национальной лиги и будет играть на чемпионате России. Никакой... РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T14:46

2023-06-01T14:46

2023-06-01T14:53

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Футбольный клуб "Севастополь" аттестован для участия в соревнованиях под эгидой Футбольной национальной лиги и будет играть на чемпионате России. Никакой информации о прохождении на новый уровень клубов Крыма нет, хотя документы подавали все. Почему – разбирался корреспондент РИА Новости Крым.1 июня стало известно, что ФК "Севастополь" прошел аттестацию ФНЛ и будет выступать в первенстве Второй лиги чемпионата России. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил спортсменов и болельщиков, отметив в современной истории российского футбола севастопольская команда впервые выходит на такой уровень.Комментируя это, председатель Федерации футбола Севастополя, вице-президент Крымского футбольного союза (КФС) Александр Красильников отметил, что "главный клуб Крыма пока буксует в этом направлении".По словам гендиректора ФК "Таврия" (Симферополь) Александра Гайдаша, все аттестационные документы были поданы вовремя, и почему "одни прошли, а другие нет", ему неизвестно."Вопрос стоит на сегодняшний день один: принимают нас или не принимают. Все хотят бежать впереди паровоза, но я не видел еще ни одного документа. Просто какие-то таблицы и разговоры. Все крымские клубы – футбольный клуб "Таврия" и еще пять клубов Крыма, я не считаю "Черноморец" и "Севастополь", – еще в марте сдали аттестационные документы в Крымский футбольный союз (КФС). Оттуда их перенаправили в Российский футбольный союз. Если кто-то продублировал еще раз, ну значит, продублировал. Мы не видели в этом надобности. Сказать, что сегодня клуб "Таврия" может какие-то другие документы предоставить – нет, не может. И почему наши не приняли..." – прокомментировал Гайдаш.Он также отметил, что существует ряд вопросов, которые сегодня ставят под сомнение саму возможность действующих крымских футболистов выступать в чемпионате страны."Из больше чем 200 человек, заявленных в Крымском футбольном союзе, около 90 – это футболисты, которые имеют паспорт футболиста украинской федерации. Вопрос: разрешат ли им играть? Естественно, во Второй лиге "иностранцы" играть не могут. У нас в команде с 2004 года ребята уже не под украинским футбольным флагом. А все, кто до этого возраста... Есть ветераны, которые много лет отдали "Таврии". И что сегодня им – заканчивать с футболом или мне их выгнать нужно?" – поделился руководитель крымского клуба.Ранее Футбольная национальная лига приняла решение о допуске к аттестации четырех клубов из Крыма: ФК "Севастополь", ФК "Таврия" (Симферополь), ФК "Рубин" (Ялта), ФК "Океан" (Керчь).По словам генерального директора ФК "Севастополь" Валерия Чалого, условия и требования, заявленные клубам Футбольной национальной лигой (ФНЛ), изначально были едиными для всех."В отношении остальных не могу комментировать. Этот вопрос надо задать тем клубам, которые не подали документы", – добавил он.Что касается проблемы наличия у футболистов паспортов украинской федерации, то она существует и для Севастополя, подтвердил Чалый. Но она решаема и на принятие клуба в лигу чемпионата страны не влияет."Мы прошли (в ФНЛ-2) по критериям. А по составлению команды – это совсем другой вопрос. Да, он есть, конечно, и у нас, потому что украинская федерация не дает разрешения. Этот вопрос решается, он стоит на повестке дня. Говорить пока об этом рано", – сказал Чалый.Он добавил, что в команде ФК "Севастополь" больше половины футболистов имеют российские футбольные паспорта."Поэтому вопрос этот не так остро стоит, как кому-то хотелось бы", – заключил гендиректор севастопольского ФК.Ранее Валерий Чалый заявил, что участие крымских клубов в составе Второй лиги чемпионата России придаст огромный импульс развитию футбола на полуострове и даст Крыму и Севастополю перспективы для подготовки резерва для национальной сборной России. Решением УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступали в чемпионате своего региона. Крымский футбольный союз (КФС) был создан при поддержке УЕФА летом 2015 года. Для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под его эгидой.10 марта 2023 года глава КФС Сергей Бородкин сообщил, что клубы Крыма направили необходимые документы для прохождения аттестации и лицензирования на получение права играть в турнирах ФНЛ.Как рассказал РИА Новости Крым гендиректор ФК "Таврия" Александр Гайдаш, во время поездки в Москву Сергею Бородкину удалось добиться, чтобы клубы не платили деньги – порядка 400 – 500 тысяч и более в зависимости от аудита и прочих критериев – до того, как пройдут аттестацию.24 апреля ФНЛ разослала в футбольные клубы "Севастополь", "Таврия", "Рубин" и "Океан" договоры о принятии во Вторую лигу в случае прохождения лицензирования РФС.Читайте также на РИА Новости Крым:Футбол без легионеров: в Крыму оценили возможность играть в чемпионате РФ

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

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