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В Крыму ответили на призыв исключить российский футбол из ФИФА и УЕФА - РИА Новости Крым, 26.06.2023
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В Крыму ответили на призыв исключить российский футбол из ФИФА и УЕФА
В Крыму ответили на призыв исключить российский футбол из ФИФА и УЕФА - РИА Новости Крым, 26.06.2023
В Крыму ответили на призыв исключить российский футбол из ФИФА и УЕФА
Никакие политические заявления Киева, который требует исключить Российский футбольный союз (РФС) из Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских... РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T18:22
2023-06-26T18:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн, - РИА Новости Крым. Никакие политические заявления Киева, который требует исключить Российский футбольный союз (РФС) из Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), не помешают крымским клубам, которые прошли аттестацию, стартовать 16 июля в чемпионате Второй лиги. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал директор "Академии футбола Крыма" Александр Яцун.Крым интегрируется в общероссийский футболРанее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Международную федерацию футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций с призывом исключить Российский футбольный союз из состава организаций из-за его решения аттестовать футбольные клубы из Крыма."Мы довели до вашего сведения подробности очередных противоправных действий России в отношении украинского государства и футбола - в частности попытки интеграции футбольных клубов из Крыма в чемпионаты России. Разрешение на проведение таких действий фактически демонстрирует пренебрежение к позиции и решениям ФИФА и УЕФА", – говорится в официальном письме УАФ, направленном в международные футбольные структуры.В Киеве требуют "принять меры и найти возможности для недопущения развития этого процесса в будущем".По его словам, "Академия футбола Крыма" уже довольно долгое время занимается интегрированием своих воспитанников в общероссийский футбол."Что же касается крымских клубов, то я уверен, что никакие политические заявления не помешают им уже в скором времени, 16 июля, стартовать в чемпионате Второй лиги и это будет большой шаг вперед для развития всего крымского футбола", - сказал Яцун.Ранее Футбольная национальная лига (ФНЛ) приняла решение о допуске к аттестации четырех клубов из Крыма: ФК "Севастополь", ФК "Таврия" (Симферополь), ФК "Рубин" (Ялта), ФК "Океан" (Керчь), чтобы они получили шанс участвовать в первенстве России по футболу среди команд Второй лиги. В итоге аттестаты получили только две команды – ФК "Рубин" – Ялта и ФК "Севастополь", теперь они могут выступать в соревнованиях Второй лиги в дивизионе "Б".Риски для российского футболаСложившаяся ситуация может негативно отразиться даже не на крымских футбольных клубах, а на Российском футбольном союзе и российском футболе в целом, считает генеральный секретарь Крымского футбольного союза (КФС) Вадим Колесниченко."Это удар не по Крыму, а по РФС и по российскому футболу. Потому что до сегодняшнего дня РФС не теряет отношений и контактов с ФИФА и УЕФА и регулярно их поддерживает, и большая часть футбольных российских чиновников планирует восстановить свое членство в европейской зоне", - объясняет Колесниченко. Крымскому футболу никакие требования Киева "ничем не грозят, потому что он как был в изоляции, так и находится", - добавил он.При этом Колесниченко не исключает, что из-за требований Киева членство крымских клубов в российской лиге, которые уже потратили по полмиллиона рублей для того, чтобы получить аттестацию, все же может оказаться под угрозой, как это было в 2014 году, когда крымчане – "зашли и сыграли", а потом были вынуждены покинуть российскую лигу.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему главному футбольному клубу Крыма не быть в чемпионате РоссииФутбол без легионеров: в Крыму оценили возможность играть в чемпионате РФЕще один футбольный клуб Крыма будет выступать в чемпионате России
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новости крыма, крымский футбол, крымский футбольный союз (кфс), александр яцун, фифа, уефа, вадим колесниченко
В Крыму ответили на призыв исключить российский футбол из ФИФА и УЕФА

Киев не помешает крымским клубам сыграть в чемпионате Второй лиги России по футболу

18:22 26.06.2023
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкФутбол
Футбол - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн, - РИА Новости Крым. Никакие политические заявления Киева, который требует исключить Российский футбольный союз (РФС) из Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), не помешают крымским клубам, которые прошли аттестацию, стартовать 16 июля в чемпионате Второй лиги. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал директор "Академии футбола Крыма" Александр Яцун.

Крым интегрируется в общероссийский футбол

Ранее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Международную федерацию футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций с призывом исключить Российский футбольный союз из состава организаций из-за его решения аттестовать футбольные клубы из Крыма.
"Мы довели до вашего сведения подробности очередных противоправных действий России в отношении украинского государства и футбола - в частности попытки интеграции футбольных клубов из Крыма в чемпионаты России. Разрешение на проведение таких действий фактически демонстрирует пренебрежение к позиции и решениям ФИФА и УЕФА", – говорится в официальном письме УАФ, направленном в международные футбольные структуры.
В Киеве требуют "принять меры и найти возможности для недопущения развития этого процесса в будущем".
"Мы в "Академии футбола Крыма" крайне негативно относимся к данного рода попыткам манипуляции со стороны Украинской ассоциации футбола, и это заявление в очередной раз подтверждает, что задача УАФ состоит лишь в том, чтобы футбол был инструментом в руках политиков", - прокомментировал Яцун.
По его словам, "Академия футбола Крыма" уже довольно долгое время занимается интегрированием своих воспитанников в общероссийский футбол.

"Наши детки с большим удовольствием выезжают на всероссийские турниры и выигрывают, наши воспитанники играют в сборной России", - сказал он и отметил, что юные футболисты сейчас "находятся на просмотрах в ТОП академиях России", и в республике в любом случае будут продолжать работу по интеграции крымчан в общероссийский футбол.

"Что же касается крымских клубов, то я уверен, что никакие политические заявления не помешают им уже в скором времени, 16 июля, стартовать в чемпионате Второй лиги и это будет большой шаг вперед для развития всего крымского футбола", - сказал Яцун.
Ранее Футбольная национальная лига (ФНЛ) приняла решение о допуске к аттестации четырех клубов из Крыма: ФК "Севастополь", ФК "Таврия" (Симферополь), ФК "Рубин" (Ялта), ФК "Океан" (Керчь), чтобы они получили шанс участвовать в первенстве России по футболу среди команд Второй лиги. В итоге аттестаты получили только две команды – ФК "Рубин" – Ялта и ФК "Севастополь", теперь они могут выступать в соревнованиях Второй лиги в дивизионе "Б".

Риски для российского футбола

Сложившаяся ситуация может негативно отразиться даже не на крымских футбольных клубах, а на Российском футбольном союзе и российском футболе в целом, считает генеральный секретарь Крымского футбольного союза (КФС) Вадим Колесниченко.
"Это удар не по Крыму, а по РФС и по российскому футболу. Потому что до сегодняшнего дня РФС не теряет отношений и контактов с ФИФА и УЕФА и регулярно их поддерживает, и большая часть футбольных российских чиновников планирует восстановить свое членство в европейской зоне", - объясняет Колесниченко.
Крымскому футболу никакие требования Киева "ничем не грозят, потому что он как был в изоляции, так и находится", - добавил он.
При этом Колесниченко не исключает, что из-за требований Киева членство крымских клубов в российской лиге, которые уже потратили по полмиллиона рублей для того, чтобы получить аттестацию, все же может оказаться под угрозой, как это было в 2014 году, когда крымчане – "зашли и сыграли", а потом были вынуждены покинуть российскую лигу.

"Сейчас ситуация достаточно сложная. Но от крымских футболистов ничего не зависит. Мы – заложники большой политики. Здесь нужно принимать волевое решение: если РФС отказывается от европейского и мирового футбола, то мы готовы, мы с радостью будем играть на материке. Потому что нашим футболистам, нашим детям нужен рост, а мы замкнуты внутри себя", - считает Колесников.

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