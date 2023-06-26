https://crimea.ria.ru/20230626/v-krymu-otvetili-na-prizyv-isklyuchit-rossiyskiy-futbol-iz-fifa-i-uefa-1129634247.html

В Крыму ответили на призыв исключить российский футбол из ФИФА и УЕФА

В Крыму ответили на призыв исключить российский футбол из ФИФА и УЕФА - РИА Новости Крым, 26.06.2023

В Крыму ответили на призыв исключить российский футбол из ФИФА и УЕФА

Никакие политические заявления Киева, который требует исключить Российский футбольный союз (РФС) из Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T18:22

2023-06-26T18:22

2023-06-26T18:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн, - РИА Новости Крым. Никакие политические заявления Киева, который требует исключить Российский футбольный союз (РФС) из Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), не помешают крымским клубам, которые прошли аттестацию, стартовать 16 июля в чемпионате Второй лиги. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал директор "Академии футбола Крыма" Александр Яцун.Крым интегрируется в общероссийский футболРанее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Международную федерацию футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций с призывом исключить Российский футбольный союз из состава организаций из-за его решения аттестовать футбольные клубы из Крыма."Мы довели до вашего сведения подробности очередных противоправных действий России в отношении украинского государства и футбола - в частности попытки интеграции футбольных клубов из Крыма в чемпионаты России. Разрешение на проведение таких действий фактически демонстрирует пренебрежение к позиции и решениям ФИФА и УЕФА", – говорится в официальном письме УАФ, направленном в международные футбольные структуры.В Киеве требуют "принять меры и найти возможности для недопущения развития этого процесса в будущем".По его словам, "Академия футбола Крыма" уже довольно долгое время занимается интегрированием своих воспитанников в общероссийский футбол."Что же касается крымских клубов, то я уверен, что никакие политические заявления не помешают им уже в скором времени, 16 июля, стартовать в чемпионате Второй лиги и это будет большой шаг вперед для развития всего крымского футбола", - сказал Яцун.Ранее Футбольная национальная лига (ФНЛ) приняла решение о допуске к аттестации четырех клубов из Крыма: ФК "Севастополь", ФК "Таврия" (Симферополь), ФК "Рубин" (Ялта), ФК "Океан" (Керчь), чтобы они получили шанс участвовать в первенстве России по футболу среди команд Второй лиги. В итоге аттестаты получили только две команды – ФК "Рубин" – Ялта и ФК "Севастополь", теперь они могут выступать в соревнованиях Второй лиги в дивизионе "Б".Риски для российского футболаСложившаяся ситуация может негативно отразиться даже не на крымских футбольных клубах, а на Российском футбольном союзе и российском футболе в целом, считает генеральный секретарь Крымского футбольного союза (КФС) Вадим Колесниченко."Это удар не по Крыму, а по РФС и по российскому футболу. Потому что до сегодняшнего дня РФС не теряет отношений и контактов с ФИФА и УЕФА и регулярно их поддерживает, и большая часть футбольных российских чиновников планирует восстановить свое членство в европейской зоне", - объясняет Колесниченко. Крымскому футболу никакие требования Киева "ничем не грозят, потому что он как был в изоляции, так и находится", - добавил он.При этом Колесниченко не исключает, что из-за требований Киева членство крымских клубов в российской лиге, которые уже потратили по полмиллиона рублей для того, чтобы получить аттестацию, все же может оказаться под угрозой, как это было в 2014 году, когда крымчане – "зашли и сыграли", а потом были вынуждены покинуть российскую лигу.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему главному футбольному клубу Крыма не быть в чемпионате РоссииФутбол без легионеров: в Крыму оценили возможность играть в чемпионате РФЕще один футбольный клуб Крыма будет выступать в чемпионате России

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2023

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новости крыма, крымский футбол, крымский футбольный союз (кфс), александр яцун, фифа, уефа, вадим колесниченко