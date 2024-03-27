https://crimea.ria.ru/20240327/v-krymu-vnedryat-svoyu-sistemu-var-na-futbolnykh-matchakh-v-etom-sezone-1136057409.html

В Крыму внедрят свою систему VAR на футбольных матчах в этом сезоне

В Крыму внедрят свою систему VAR на футбольных матчах в этом сезоне - РИА Новости Крым, 27.03.2024

В Крыму внедрят свою систему VAR на футбольных матчах в этом сезоне

Разработанную специалистами Крымского федерального университета им. Вернадского и Крымским футбольным союзом систему видеопомощи арбитрам (VAR) внедрят на... РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T06:01

2024-03-27T06:01

2024-03-27T06:01

сергей бородкин

крым

новости крыма

футбол

крымский футбол

спорт

крымский футбольный союз (кфс)

кфу (крымский федеральный университет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Разработанную специалистами Крымского федерального университета им. Вернадского и Крымским футбольным союзом систему видеопомощи арбитрам (VAR) внедрят на матчах премьер-лиги местного чемпионата уже в текущем сезоне. Об этом РИА Новости Крым сообщил президент КФС Сергей Бородкин.По словам Бородкина, система хорошо себя показала в ходе апробации, руководители всех футбольных клубов остались довольны и согласились с ее внедрением.Президент КФС подчеркнул, что разработанная в Крыму система по качеству практически не будет отличаться от той, которая сегодня используется во всем мире.Во вторник в пресс-центре РИА Новости Крым состоялась жеребьевка календаря чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза.Первый тур чемпионата пройдет 6 и 7 апреля. В его рамках состоятся поединки:- "Океан" (Керчь) – "Инкомспорт" (Куйбышево, Бахчисарайский район);- "Ялта" – "Алушта-Крымский";- "Таврия" (Симферополь) – "Кызылташ" (Бахчисарай);- "Спарта-КТ" (Молодежное, Симферопольский район) – "Гвардия" (Феодосия).VAR (Video assistant referee) – система видеопомощи арбитрам в футболе, которая позволяет главному судье матча принимать правильные решения или менять неправильные решения по отдельным моментам. На футбольном поле установлено множество камер, информация с которых стекается в специальный пункт. Бригада арбитров VAR в специальной комнате следит за происходящими на поле событиями с камер и помогает главному рефери в принятии решений. Связь между ними осуществляется с помощью гарнитуры. Причиной ее разработки и внедрения в футболе стали грубые судейские ошибки, которые влияли на исход важнейших матчей.Система VAR была одобрена IFAB в 2016 году, в российском футболе ее использовали впервые в полуфинальном матче Кубка России между екатеринбургским "Уралом" и тульским "Арсеналом" в сезоне-2018/19.Читайте также на РИА Новости Крым:"Академия футбола Крыма" берет на обеспечение 87 детей из новых регионовБудут ли клубы из Крыма участвовать в чемпионате России по футболуКрым внедрит свою систему VAR на матчах футбольной Премьер-лиги

https://crimea.ria.ru/20240326/uefa-prosyat-dopustit-kluby-iz-kryma-k-uchastiyu-v-lige-konferentsiy-1136052582.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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