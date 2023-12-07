https://crimea.ria.ru/20231207/krym-vnedrit-svoyu-sistemu-var-na-matchakh-futbolnoy-premer-ligi-1133372492.html
Крым внедрит свою систему VAR на матчах футбольной Премьер-лиги
Крым внедрит свою систему VAR на матчах футбольной Премьер-лиги - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Крым внедрит свою систему VAR на матчах футбольной Премьер-лиги
Крымский футбольный союз (КФС) совместно со специалистами Крымского федерального университета им. Вернадского разрабатывают систему видеопомощи арбитрам (VAR)... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T21:21
2023-12-07T21:21
2023-12-07T21:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Крымский футбольный союз (КФС) совместно со специалистами Крымского федерального университета им. Вернадского разрабатывают систему видеопомощи арбитрам (VAR) для внедрения на матчах премьер-лиги. Об этом сообщил президент КФС Сергей Бородкин на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.Бородкин заверил, что эта система по качеству практически не будет отличаться от той, которая сегодня используется во всем мире.VAR (Video assistant referee) – система видеопомощи арбитрам в футболе, которая позволяет главному судье матча принимать правильные решения или менять неправильные решения по отдельным моментам. На футбольном поле установлено множество камер, информация с которых стекается в специальный пункт. Бригада арбитров VAR в специальной комнате следит за происходящими на поле событиями с камер и помогает главному рефери в принятии решений. Связь между ними осуществляется с помощью гарнитуры. Причиной ее разработки и внедрения в футболе стали грубые судейские ошибки, которые влияли на исход важнейших матчей.Система VAR была одобрена IFAB в 2016 году, в российском футболе ее использовали впервые в полуфинальном матче Кубка России между екатеринбургским "Уралом" и тульским "Арсеналом" в сезоне-2018/19.Читайте также на РИА Новости Крым:В футбольном чемпионате Премьер-лиги Крыма увеличится число участниковЧто ждет чемпионат премьер-лиги Крымского футбольного союза в 2024 годуСборная Крыма сыграет со сборной мира: где пройдет уникальный матч
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футбол, крымский футбол, крымский футбольный союз (кфс), спорт, сергей бородкин, новости крыма, крым
Крым внедрит свою систему VAR на матчах футбольной Премьер-лиги
В Крыму разрабатывают свою систему VAR для внедрения на матчах чемпионата по футболу
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Крымский футбольный союз (КФС) совместно со специалистами Крымского федерального университета им. Вернадского разрабатывают систему видеопомощи арбитрам (VAR) для внедрения на матчах премьер-лиги. Об этом сообщил президент КФС Сергей Бородкин на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
"Мы хотим сделать свою систему VAR. Мы подключили к этой работе сотрудников Крымского федерального университета в помощь, чтобы они сделали программу, позволяющую в течение одной минуты четвертому арбитру или арбитру, сидящему за монитором, просмотреть спорный момент в видеоповторе и дать сигнал основному арбитру", - сказал он.
Бородкин заверил, что эта система по качеству практически не будет отличаться от той, которая сегодня используется во всем мире.
VAR (Video assistant referee) – система видеопомощи арбитрам в футболе, которая позволяет главному судье матча принимать правильные решения или менять неправильные решения по отдельным моментам. На футбольном поле установлено множество камер, информация с которых стекается в специальный пункт. Бригада арбитров VAR в специальной комнате следит за происходящими на поле событиями с камер и помогает главному рефери в принятии решений. Связь между ними осуществляется с помощью гарнитуры. Причиной ее разработки и внедрения в футболе стали грубые судейские ошибки, которые влияли на исход важнейших матчей.
Система VAR была одобрена IFAB в 2016 году, в российском футболе ее использовали впервые в полуфинальном матче Кубка России между екатеринбургским "Уралом" и тульским "Арсеналом" в сезоне-2018/19.
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