https://crimea.ria.ru/20231207/krym-vnedrit-svoyu-sistemu-var-na-matchakh-futbolnoy-premer-ligi-1133372492.html

Крым внедрит свою систему VAR на матчах футбольной Премьер-лиги

Крым внедрит свою систему VAR на матчах футбольной Премьер-лиги - РИА Новости Крым, 07.12.2023

Крым внедрит свою систему VAR на матчах футбольной Премьер-лиги

Крымский футбольный союз (КФС) совместно со специалистами Крымского федерального университета им. Вернадского разрабатывают систему видеопомощи арбитрам (VAR)... РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T21:21

2023-12-07T21:21

2023-12-07T21:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Крымский футбольный союз (КФС) совместно со специалистами Крымского федерального университета им. Вернадского разрабатывают систему видеопомощи арбитрам (VAR) для внедрения на матчах премьер-лиги. Об этом сообщил президент КФС Сергей Бородкин на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.Бородкин заверил, что эта система по качеству практически не будет отличаться от той, которая сегодня используется во всем мире.VAR (Video assistant referee) – система видеопомощи арбитрам в футболе, которая позволяет главному судье матча принимать правильные решения или менять неправильные решения по отдельным моментам. На футбольном поле установлено множество камер, информация с которых стекается в специальный пункт. Бригада арбитров VAR в специальной комнате следит за происходящими на поле событиями с камер и помогает главному рефери в принятии решений. Связь между ними осуществляется с помощью гарнитуры. Причиной ее разработки и внедрения в футболе стали грубые судейские ошибки, которые влияли на исход важнейших матчей.Система VAR была одобрена IFAB в 2016 году, в российском футболе ее использовали впервые в полуфинальном матче Кубка России между екатеринбургским "Уралом" и тульским "Арсеналом" в сезоне-2018/19.Читайте также на РИА Новости Крым:В футбольном чемпионате Премьер-лиги Крыма увеличится число участниковЧто ждет чемпионат премьер-лиги Крымского футбольного союза в 2024 годуСборная Крыма сыграет со сборной мира: где пройдет уникальный матч

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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