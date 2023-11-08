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Что ждет чемпионат премьер-лиги Крымского футбольного союза в 2024 году

Что ждет чемпионат премьер-лиги Крымского футбольного союза в 2024 году - РИА Новости Крым, 08.11.2023

Что ждет чемпионат премьер-лиги Крымского футбольного союза в 2024 году

Чемпионат премьер-лиги Крымского футбольного союза будет сохранен в 2024 году. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила министр спорта республики Ольга... РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T16:22

2023-11-08T16:22

2023-11-08T16:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Чемпионат премьер-лиги Крымского футбольного союза будет сохранен в 2024 году. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила министр спорта республики Ольга Торубарова."Чемпионат премьер-лиги КФС будет сохранен в 2024 году. Данное решение поддержано заместителем министра спорта РФ Одесом Байсултановым -финансирование проведения данного чемпионата заложено в федеральном бюджете на 2024 год. Кроме того, Сергей Аксенов лично участвует в поиске спонсоров, которые поддержат команды материальным ресурсом", - рассказала министр.По словам президента "Крымского футбольного союза" Сергея Бородкина, который также присутствовал на пресс-конференции, премьер-лига КФС остается как основной турнир на территории республики. В следующем году в нем будет играть, как минимум, восемь команд. Также есть несколько вариантов увеличения крымской премьер-лиги до 10 или 12 команд.При этом Ольга Торубарова уточнила, что все президенты клубов премьер-лиги КФС изъявили единогласное желание не входить в лигу содружества, куда войдут команды из новых регионов России."По поручению президента России Владимира Путина и правительства РФ создается новая лига содружества. Было принято решение, что в нее не войдут команды КФС. Будет представлено три чемпионата. Это юноши U-15 и U-17, где будут играть команды нашего училища олимпийского резерва, и одна из любительских команд", - пояснила министр спорта РК.По словам Ольги Торубаровой, тестовые турниры лиги содружества пройдут уже в ноябре. Начало же соревнований запланировано на февраль 2024 года.Что касается премьер-лиги КФС, то финальный матч розыгрыша кубка Крымского футбольного союза состоится в Центре спортивной подготовки сборных команд Республики Крым (бывший стадион "Локомотив") 2 декабря в 14.00. Вход свободный.Читайте также на РИА Новости Крым:Футбол без легионеров: в Крыму оценили возможность играть в чемпионате РФВ Крыму оценили перспективы участия клубов полуострова во Второй лигеНовые регионы РФ смогут создавать свои спортивные федерации – Мишустин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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