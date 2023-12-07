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В футбольном чемпионате Премьер-лиги Крыма увеличится число участников - РИА Новости Крым, 07.12.2023
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В футбольном чемпионате Премьер-лиги Крыма увеличится число участников
В футбольном чемпионате Премьер-лиги Крыма увеличится число участников - РИА Новости Крым, 07.12.2023
В футбольном чемпионате Премьер-лиги Крыма увеличится число участников
Количество команд чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС) с 2024 года увеличится с нынешних шести до 10-12. Об этом сообщил президент КФС... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T14:15
2023-12-07T15:16
сергей бородкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Количество команд чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС) с 2024 года увеличится с нынешних шести до 10-12. Об этом сообщил президент КФС Сергей Бородкин на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым."Мы планируем увеличить количество участников нашей премьер лиги на две команды как минимум. Скорее всего, будет 10 или 12 клубов. 10 будет точно, если получится, будет 12", – сказал Бородкин.В сезоне 2023 года в турнире участвовали шесть команд: "Алустон-ЮБК" (Алушта), "Кызылташ" (Бахчисарай), "Океан" (Керчь), "Спарта-КТ" (Молодежное), "Таврия" (Симферополь) и "Черноморец" (Севастополь").По словам президента КФС, на повышение в классе претендуют победитель чемпионата любительских команд прошедшего сезона ФК "Гвардия" (Феодосия), серебряный призер турнира – сборная Крымского федерального университета (Симферополь), а также команда "Орбита" из Красногвардейского.Бородкин также подчеркнул, что уровень крымского футбола за последние годы существенно вырос.Читайте также на РИА Новости Крым:"Севастополь" разгромил "Спартак-Нальчик" на первенстве России по футболуЧто ждет чемпионат премьер-лиги Крымского футбольного союза в 2024 годуСборная Крыма сыграет со сборной мира: где пройдет уникальный матч
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сергей бородкин, крымский футбол, футбол, крымский футбольный союз (кфс), спорт, новости крыма, крым
В футбольном чемпионате Премьер-лиги Крыма увеличится число участников

Количество участников футбольного чемпионата Премьер-лиги Крыма увеличится до 10-12

14:15 07.12.2023 (обновлено: 15:16 07.12.2023)
 
© Крымский футбольный союзФутбол в Крыму
Футбол в Крыму
© Крымский футбольный союз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Количество команд чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС) с 2024 года увеличится с нынешних шести до 10-12. Об этом сообщил президент КФС Сергей Бородкин на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
"Мы планируем увеличить количество участников нашей премьер лиги на две команды как минимум. Скорее всего, будет 10 или 12 клубов. 10 будет точно, если получится, будет 12", – сказал Бородкин.
В сезоне 2023 года в турнире участвовали шесть команд: "Алустон-ЮБК" (Алушта), "Кызылташ" (Бахчисарай), "Океан" (Керчь), "Спарта-КТ" (Молодежное), "Таврия" (Симферополь) и "Черноморец" (Севастополь").
По словам президента КФС, на повышение в классе претендуют победитель чемпионата любительских команд прошедшего сезона ФК "Гвардия" (Феодосия), серебряный призер турнира – сборная Крымского федерального университета (Симферополь), а также команда "Орбита" из Красногвардейского.
Бородкин также подчеркнул, что уровень крымского футбола за последние годы существенно вырос.

"Мы проводим анализ, который основывается, в первую очередь, на мнении болельщиков. Болельщики говорят, что уровень футбола в Крыму сегодня намного вырос именно благодаря тому, что в командах продолжают играть наши выпускники, футболисты из Крыма. Считаю, что уровень игры у нас намного выше, чем когда мы начинали в 2015 году наш чемпионат", - сказал он.

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