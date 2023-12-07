https://crimea.ria.ru/20231207/v-futbolnom-chempionate-premer-ligi-kryma-uvelichitsya-chislo-uchastnikov-1133371514.html

В футбольном чемпионате Премьер-лиги Крыма увеличится число участников

В футбольном чемпионате Премьер-лиги Крыма увеличится число участников - РИА Новости Крым, 07.12.2023

В футбольном чемпионате Премьер-лиги Крыма увеличится число участников

Количество команд чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС) с 2024 года увеличится с нынешних шести до 10-12. Об этом сообщил президент КФС... РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T14:15

2023-12-07T14:15

2023-12-07T15:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Количество команд чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС) с 2024 года увеличится с нынешних шести до 10-12. Об этом сообщил президент КФС Сергей Бородкин на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым."Мы планируем увеличить количество участников нашей премьер лиги на две команды как минимум. Скорее всего, будет 10 или 12 клубов. 10 будет точно, если получится, будет 12", – сказал Бородкин.В сезоне 2023 года в турнире участвовали шесть команд: "Алустон-ЮБК" (Алушта), "Кызылташ" (Бахчисарай), "Океан" (Керчь), "Спарта-КТ" (Молодежное), "Таврия" (Симферополь) и "Черноморец" (Севастополь").По словам президента КФС, на повышение в классе претендуют победитель чемпионата любительских команд прошедшего сезона ФК "Гвардия" (Феодосия), серебряный призер турнира – сборная Крымского федерального университета (Симферополь), а также команда "Орбита" из Красногвардейского.Бородкин также подчеркнул, что уровень крымского футбола за последние годы существенно вырос.Читайте также на РИА Новости Крым:"Севастополь" разгромил "Спартак-Нальчик" на первенстве России по футболуЧто ждет чемпионат премьер-лиги Крымского футбольного союза в 2024 годуСборная Крыма сыграет со сборной мира: где пройдет уникальный матч

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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