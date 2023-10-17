https://crimea.ria.ru/20231017/sbornaya-kryma-sygraet-so-sbornoy-mira-gde-proydet-unikalnyy-match-1132124015.html

Сборная Крыма сыграет со сборной мира: где пройдет уникальный матч

Сборная Крыма сыграет со сборной мира: где пройдет уникальный матч - РИА Новости Крым, 17.10.2023

Сборная Крыма сыграет со сборной мира: где пройдет уникальный матч

В Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского 17 октября откроется традиционный форум иностранных выпускников. В его рамках пройдет конференция... РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T06:48

2023-10-17T06:48

2023-10-17T06:48

кфу (крымский федеральный университет)

геворг габриелян

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского 17 октября откроется традиционный форум иностранных выпускников. В его рамках пройдет конференция "Крым в мировом научно-образовательном пространстве", футбольный матч между сборной Крыма и сборной мира, а также другие мероприятия. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник управления международной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского Геворг Габриелян.В этом году в связи с трудностями в логистике многие выпускники из разных стран будут участвовать в конференции в режиме онлайн. Свои видео-приветствия уже прислали выпускники из Вьетнама, Индии, ожидается также обратная связь из Канады и ОАЭ.Как сказал проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. В.И. Вернадского Сергей Юрченко, в Крым абитуриентов привлекает три фактора: научные школы высокого уровня, теплый климат и атмосфера доброжелательного отношения к другим народам."Немного сухой статистики: порядка сорока стран, порядка двух с половиной тысяч студентов – это те цифры, которые говорят сами за себя", - озвучил Сергей Юрченко.По словам Геворга Габриэляна, на адаптацию в России иностранным студентам обычно нужно несколько месяцев. Если человек изучал русский язык в своей стране, то процесс проходит быстрее. Кроме того, студентом КФУ можно стать и без знания языка."Медицинская академия проводит обучение медицинским специальностям на английском языке. И студент может все обучение проходить на английском. Но мы все-таки ориентируемся на то, чтобы, завершая обучение в университете, человек не только получил диплом, но и знал русский язык, знал традиции, обычаи, культуру России и мог это транслировать далее".Ранее директор Медицинской академии КФУ Евгений Крутиков рассказал об открытии новых специальностей в вузе – теперь в Крыму будут готовить реабилитологов и специалистов по клинической биохимии.Читайте также на РИА Новости Крым:Отличники и спортсмены: как попасть на военную кафедру в Медакадемию КФУСтудент из Крыма научил нейросеть понимать жестыЭксперт назвала "волшебную таблетку" для круглогодичного туризма в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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