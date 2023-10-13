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В Крыму будут готовить врачей-реабилитологов и биохимиков - РИА Новости Крым, 13.10.2023
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В Крыму будут готовить врачей-реабилитологов и биохимиков
В Крыму будут готовить врачей-реабилитологов и биохимиков - РИА Новости Крым, 13.10.2023
В Крыму будут готовить врачей-реабилитологов и биохимиков
В ординатуре Медицинской академии им. С.И. Георгиевского открылись новые специальности – в вузе будут готовить реабилитологов и специалистов по клинической... РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T07:55
2023-10-13T07:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В ординатуре Медицинской академии им. С.И. Георгиевского открылись новые специальности – в вузе будут готовить реабилитологов и специалистов по клинической биохимии. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Медакадемии Евгений Крутиков.По его словам, студенты в академии обучаются по трем направлениям: педиатрия, лечебное дело и стоматология. Более узкую специализацию получают в ординатуре. Чтобы открыть новую специальность для ординаторов, необходимы специалисты, способные организовать учебный процесс.На данный момент в отделе лицензирования Крымского федерального университета находится более 50 пакетов документов для открытия новых специальностей, сказал и.о. ректора КФУ им. Вернадского Владимир Курьянов. С этого года начата подготовка студентов по направлению "Химические технологии".Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал, какие профессии в этом году наиболее популярны среди абитуриентов Крыма. Самыми востребованными оказались направления подготовки "Реклама и связи с общественностью", "Стоматология" и "Бизнес-информатика".Читайте также на РИА Новости Крым:Отличники и спортсмены: как попасть на военную кафедру в Медакадемию КФУСтудент из Крыма научил нейросеть понимать жестыЭксперт назвала "волшебную таблетку" для круглогодичного туризма в Крыму
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крым, кфу (крымский федеральный университет), высшее образование, общество, туризм, туризм в крыму, профессия, новости крыма
В Крыму будут готовить врачей-реабилитологов и биохимиков

В Медицинской академии КФУ будут готовить врачей-реабилитологов для крымских здравниц

07:55 13.10.2023
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСтуденты-медики
Студенты-медики - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В ординатуре Медицинской академии им. С.И. Георгиевского открылись новые специальности – в вузе будут готовить реабилитологов и специалистов по клинической биохимии. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Медакадемии Евгений Крутиков.

"Сейчас у нас 33 специальности в ординатуре, по которым мы готовим узких специалистов. Но мы каждый год проводим лицензирование и увеличиваем спектр тех специальностей, которые необходимы. В этом году мы лицензировали медицинскую и физическую реабилитацию, клиническую биохимию, планируем еще лицензировать эндокринологию и нейрохирургию", – отметил Крутиков.

По его словам, студенты в академии обучаются по трем направлениям: педиатрия, лечебное дело и стоматология. Более узкую специализацию получают в ординатуре. Чтобы открыть новую специальность для ординаторов, необходимы специалисты, способные организовать учебный процесс.

"Конечно, мы бы хотели, чтобы у нас ординатура была по сердечно-сосудистой хирургии, поскольку такие специалисты на сегодняшний день требуются. Мы и в дальнейшем планируем открывать новые специальности. Но нужны специалисты, руководители образовательных программ, которые смогут преподавать и обучать ординаторов по этим новым направлениям подготовки", – продолжил Евгений Крутиков.

На данный момент в отделе лицензирования Крымского федерального университета находится более 50 пакетов документов для открытия новых специальностей, сказал и.о. ректора КФУ им. Вернадского Владимир Курьянов. С этого года начата подготовка студентов по направлению "Химические технологии".

"В рамках специальности "Химическая технология" мы планируем готовить специалистов по водоподготовке и водоочистке, – объяснил Владимир Курьянов. – С нашей Академией строительства и архитектуры мы будем продолжать работу над тем, чтобы выстроить в рамках специальности "Природоустройство и водопользование" систему подготовки специалистов для сферы водоснабжения. Таких специалистов сейчас очень не хватает".

Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал, какие профессии в этом году наиболее популярны среди абитуриентов Крыма. Самыми востребованными оказались направления подготовки "Реклама и связи с общественностью", "Стоматология" и "Бизнес-информатика".
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