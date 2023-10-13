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В Крыму будут готовить врачей-реабилитологов и биохимиков
В Крыму будут готовить врачей-реабилитологов и биохимиков - РИА Новости Крым, 13.10.2023
В Крыму будут готовить врачей-реабилитологов и биохимиков
В ординатуре Медицинской академии им. С.И. Георгиевского открылись новые специальности – в вузе будут готовить реабилитологов и специалистов по клинической... РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T07:55
2023-10-13T07:55
2023-10-13T07:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В ординатуре Медицинской академии им. С.И. Георгиевского открылись новые специальности – в вузе будут готовить реабилитологов и специалистов по клинической биохимии. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Медакадемии Евгений Крутиков.По его словам, студенты в академии обучаются по трем направлениям: педиатрия, лечебное дело и стоматология. Более узкую специализацию получают в ординатуре. Чтобы открыть новую специальность для ординаторов, необходимы специалисты, способные организовать учебный процесс.На данный момент в отделе лицензирования Крымского федерального университета находится более 50 пакетов документов для открытия новых специальностей, сказал и.о. ректора КФУ им. Вернадского Владимир Курьянов. С этого года начата подготовка студентов по направлению "Химические технологии".Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал, какие профессии в этом году наиболее популярны среди абитуриентов Крыма. Самыми востребованными оказались направления подготовки "Реклама и связи с общественностью", "Стоматология" и "Бизнес-информатика".Читайте также на РИА Новости Крым:Отличники и спортсмены: как попасть на военную кафедру в Медакадемию КФУСтудент из Крыма научил нейросеть понимать жестыЭксперт назвала "волшебную таблетку" для круглогодичного туризма в Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Крыму будут готовить врачей-реабилитологов и биохимиков
В Медицинской академии КФУ будут готовить врачей-реабилитологов для крымских здравниц