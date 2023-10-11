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Крымскому федеральному университету – 105 лет: как отметили юбилей - РИА Новости Крым, 11.10.2023
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Крымскому федеральному университету – 105 лет: как отметили юбилей
Крымскому федеральному университету – 105 лет: как отметили юбилей - РИА Новости Крым, 11.10.2023
Крымскому федеральному университету – 105 лет: как отметили юбилей
Крымский Федеральный университет был основан в 1918 году, когда в стране началась Гражданская война. Тогда он назывался Таврическим университетом. Стопятилетний РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T21:24
2023-10-11T21:24
кфу (крымский федеральный университет)
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высшее образование
владимир курьянов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Крымский Федеральный университет был основан в 1918 году, когда в стране началась Гражданская война. Тогда он назывался Таврическим университетом. Стопятилетний юбилей отмечают скромно: не то время, чтобы устраивать карнавалы, сказал в пресс-центре РИА Новости Крым и.о. ректора Владимир Курьянов.Владимир Курьянов рассказал о тех позитивных переменах, которые произошли в альма-матер за последние годы. По его мнению, объединение крымских вузов в единую федеральную структуру открыло много новых возможностей."Сегодня мы запустили реальные процессы внутривузовской кооперации. Мы объединяем химиков, биологов, фармацевтов, а также специалистов нашего медицинского института, не только в одной организационной структуре. Мы объединяем их с точки зрения постановки общих целей и задач. И это может стать стартом не только для подготовки новых специалистов, но и для становления новых отраслей в нашей республике".В университете открывается много новых возможностей для аюитуриентов. По словам и.о. ректора, в отделе лицензирования сегодня лежит более пятидесяти пакетов документов на открытие новых специальностей.Строительство новых общежитий и кампусаВопрос строительства нового кампуса университета на улице Киевской сдвинулся с мертвой точки, проинформировал глава федерального вуза.Общежития на улице Ялтинской будут сданы в эксплуатацию уже в следующем году, пообещал глава КФУ."Что касается строительства общежитий на Ялтинской,20, возле так называемой "свечки", там темпы строительства высокие, и у меня сегодня почти не возникает сомнений в том, что в 2024 году работы будут закончены, и общежития будут сданы в эксплуатацию".Отменили "квартели"Среди самых важных нововведений, принятых в юбилей год, ректор назвал отмену системы обучения по так называемым "квартелям", когда учебный год поделен не на привычные семестры, а на четыре "квартеля". Такие нововведения Владимир Курьянов назвал "изначально мертворожденной идеей", которая не приводит к хорошему результатуСистема породила массу организационных трудностей, а при этом знания студентов, по мнению преподавателей не улучшились. В первую очередь потому, что первый год студенты не изучали профильные предметы вообще, таким образом, количество учебных- часов на изучение специальных дисциплин уменьшилось."Представьте себе, вот вы поступили, и вас объединяют в одну группу, где находятся философы, физики, химики, животноводы и так далее. И вы целый год не изучаете ничего, только общие специальности, - объяснил заведующий кафедрой физической, социально-экономической географии, ландшафтоведения и геоморфологии Борис Вахрушев. - Мы раньше подхватывали студентов после школы на протяжении первого семестра, доводили их до уровня, а дальше общались уже как с коллегами. Сейчас они целый год учатся, а потом приходят на факультет – и он для них чужой".С этого учебного года Крымский федеральный вернулся к привычным семестрам, как это скажется на качестве обучения – покажет первая сессия.Студенты КФУ постоянно побеждают в престижных конкурсах, получая гранты на реализацию своих научных проектов. Так, в этом году студент Таврического колледжа при университете Денис Щербаков научил нейросеть распознавать язык жестов, благодаря чему она сможет "понимать" глухонемых людей. 500 тысяч рублей грантовых средств выиграл студент физико-математического института КФУ Денис Чачиев за разработку "умного" робота – ассистента хирурга.Кроме того, в этом году в ректорате отметили повышение спроса на обучение при военной кафедре в Медицинской академии. Многие студенты хотят стать военными врачами, поскольку они востребованы временем.Читайте также на РИА Новости Крым:Инновационные системы: студенты КФУ получили пять миллионов на стартапыИнженерная работа на полмиллиона: как студент КФУ получил грантВ Крыму ученые создали робота, который помогает делать операции на почках
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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кфу (крымский федеральный университет), новости, новости крыма, крым, образование в крыму и севастополе, образование в россии, высшее образование, владимир курьянов
Крымскому федеральному университету – 105 лет: как отметили юбилей

Новые специальности и новые возможности для студентов: в КФУ отмечают 105-летний юбилей

21:24 11.10.2023
 
© КФУ в Instagram / Ilya GogunskiyЗдание Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского
Здание Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского
© КФУ в Instagram / Ilya Gogunskiy
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Крымский Федеральный университет был основан в 1918 году, когда в стране началась Гражданская война. Тогда он назывался Таврическим университетом. Стопятилетний юбилей отмечают скромно: не то время, чтобы устраивать карнавалы, сказал в пресс-центре РИА Новости Крым и.о. ректора Владимир Курьянов.
"Но с точки зрения студенческой жизни, например, у нас прошло очень интересное спортивное мероприятие, которое собрало около трехсот человек. Это и студенты нашего университета, и студенты Российского государственного университета правосудия, работники Адвокатской палаты РК. Этот были соревнования по многоборью".
Владимир Курьянов рассказал о тех позитивных переменах, которые произошли в альма-матер за последние годы. По его мнению, объединение крымских вузов в единую федеральную структуру открыло много новых возможностей.
"Сегодня мы запустили реальные процессы внутривузовской кооперации. Мы объединяем химиков, биологов, фармацевтов, а также специалистов нашего медицинского института, не только в одной организационной структуре. Мы объединяем их с точки зрения постановки общих целей и задач. И это может стать стартом не только для подготовки новых специалистов, но и для становления новых отраслей в нашей республике".
В университете открывается много новых возможностей для аюитуриентов. По словам и.о. ректора, в отделе лицензирования сегодня лежит более пятидесяти пакетов документов на открытие новых специальностей.

Строительство новых общежитий и кампуса

Вопрос строительства нового кампуса университета на улице Киевской сдвинулся с мертвой точки, проинформировал глава федерального вуза.
"Кампус – это уже притча во языцех, наш кампус, который строится на Киевской, 181. Были объективные причины, по которым строительство задерживается. Мы изначально зашли не в ту организацию, которая занималась проектированием, потом сталкивались не с теми подрядчиками. На сегодня мы находим пути решения этой задачи, и у нас есть шанс получить новый кампус в 2025 году", - сказал Владимир Курьянов.
Общежития на улице Ялтинской будут сданы в эксплуатацию уже в следующем году, пообещал глава КФУ.
"Что касается строительства общежитий на Ялтинской,20, возле так называемой "свечки", там темпы строительства высокие, и у меня сегодня почти не возникает сомнений в том, что в 2024 году работы будут закончены, и общежития будут сданы в эксплуатацию".

Отменили "квартели"

Среди самых важных нововведений, принятых в юбилей год, ректор назвал отмену системы обучения по так называемым "квартелям", когда учебный год поделен не на привычные семестры, а на четыре "квартеля". Такие нововведения Владимир Курьянов назвал "изначально мертворожденной идеей", которая не приводит к хорошему результату
"Я вам приведу один пример – назначение стипендий. Раньше оно проводилось два раза в год, теперь четыре раза в год. Это огромные кипы бумаги, это тяжелый труд специалистов, и это головная боль студентов Подтверждать свои претензии на повышенную стипендию надо было уже не два, а четыре раза в год, собирая соответствующие подтверждающие документы. Этого у нас больше не будет".
Система породила массу организационных трудностей, а при этом знания студентов, по мнению преподавателей не улучшились. В первую очередь потому, что первый год студенты не изучали профильные предметы вообще, таким образом, количество учебных- часов на изучение специальных дисциплин уменьшилось.
"Представьте себе, вот вы поступили, и вас объединяют в одну группу, где находятся философы, физики, химики, животноводы и так далее. И вы целый год не изучаете ничего, только общие специальности, - объяснил заведующий кафедрой физической, социально-экономической географии, ландшафтоведения и геоморфологии Борис Вахрушев. - Мы раньше подхватывали студентов после школы на протяжении первого семестра, доводили их до уровня, а дальше общались уже как с коллегами. Сейчас они целый год учатся, а потом приходят на факультет – и он для них чужой".
С этого учебного года Крымский федеральный вернулся к привычным семестрам, как это скажется на качестве обучения – покажет первая сессия.
Студенты КФУ постоянно побеждают в престижных конкурсах, получая гранты на реализацию своих научных проектов. Так, в этом году студент Таврического колледжа при университете Денис Щербаков научил нейросеть распознавать язык жестов, благодаря чему она сможет "понимать" глухонемых людей. 500 тысяч рублей грантовых средств выиграл студент физико-математического института КФУ Денис Чачиев за разработку "умного" робота – ассистента хирурга.
Кроме того, в этом году в ректорате отметили повышение спроса на обучение при военной кафедре в Медицинской академии. Многие студенты хотят стать военными врачами, поскольку они востребованы временем.
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