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В Крыму студент выиграл полмиллиона за разработку медицинского робота

В Крыму студент выиграл полмиллиона за разработку медицинского робота - РИА Новости Крым, 26.06.2023

В Крыму студент выиграл полмиллиона за разработку медицинского робота

Студент Физико-технического института Крымского федерального университета (КФУ) Денис Чачиев выиграл 500 тысяч рублей в конкурсе инновационных проектов по... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T07:38

2023-06-26T07:38

2023-06-26T07:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Студент Физико-технического института Крымского федерального университета (КФУ) Денис Чачиев выиграл 500 тысяч рублей в конкурсе инновационных проектов по программе "УМНИК" за разработку робота-ассистента хирурга. Об этом сообщила пресс-служба КФУ.Студент вместе с доцентом кафедры компьютерной инженерии и моделирования Юрием Сосновским по просьбе хирургов Клинического медицинского многопрофильного центра (КММЦ) Святителя Луки КФУ изготовили роботизированного ассистента хирурга, который способен удерживать хирургические инструменты в ходе операций. Особенностью разработки стало умение робота статично удерживать инструменты после заданного хирургом положения. Также им можно управлять с помощью голосовых команд.Выигранные деньги студент-магистрант направит на развитие своего инновационного проекта от научно-технической идеи до готового коммерческого продукта.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал об этой разработке ученых КФУ. Созданный робот способен заменить третьего ассистента хирурга и уже прошел испытания в медицинском центре Святителя Луки при КФУ, где проводят уникальные операции на щитовидной железе.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный и послушный: в Крыму придумали робота - ассистента хирургаУстановка для нейрохирургических операций появилась в СимферополеВ Крыму ученые создали робота, который помогает делать операции на почках

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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