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В Крыму студент выиграл полмиллиона за разработку медицинского робота - РИА Новости Крым, 26.06.2023
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В Крыму студент выиграл полмиллиона за разработку медицинского робота
В Крыму студент выиграл полмиллиона за разработку медицинского робота - РИА Новости Крым, 26.06.2023
В Крыму студент выиграл полмиллиона за разработку медицинского робота
Студент Физико-технического института Крымского федерального университета (КФУ) Денис Чачиев выиграл 500 тысяч рублей в конкурсе инновационных проектов по... РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T07:38
2023-06-26T07:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Студент Физико-технического института Крымского федерального университета (КФУ) Денис Чачиев выиграл 500 тысяч рублей в конкурсе инновационных проектов по программе "УМНИК" за разработку робота-ассистента хирурга. Об этом сообщила пресс-служба КФУ.Студент вместе с доцентом кафедры компьютерной инженерии и моделирования Юрием Сосновским по просьбе хирургов Клинического медицинского многопрофильного центра (КММЦ) Святителя Луки КФУ изготовили роботизированного ассистента хирурга, который способен удерживать хирургические инструменты в ходе операций. Особенностью разработки стало умение робота статично удерживать инструменты после заданного хирургом положения. Также им можно управлять с помощью голосовых команд.Выигранные деньги студент-магистрант направит на развитие своего инновационного проекта от научно-технической идеи до готового коммерческого продукта.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал об этой разработке ученых КФУ. Созданный робот способен заменить третьего ассистента хирурга и уже прошел испытания в медицинском центре Святителя Луки при КФУ, где проводят уникальные операции на щитовидной железе.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный и послушный: в Крыму придумали робота - ассистента хирургаУстановка для нейрохирургических операций появилась в СимферополеВ Крыму ученые создали робота, который помогает делать операции на почках
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РИА Новости Крым
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96
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крым, кфу (крымский федеральный университет), наука в крыму: открытия и изобретения, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости, новости крыма
В Крыму студент выиграл полмиллиона за разработку медицинского робота

Студент КФУ выиграл 500 тысяч рублей за разработку робота-ассистента хирурга

07:38 26.06.2023
 
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоСтудент КФУ Денис Чачиев выиграл 500 тысяч рублей за разработку робота-ассистента хирурга
Студент КФУ Денис Чачиев выиграл 500 тысяч рублей за разработку робота-ассистента хирурга
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Студент Физико-технического института Крымского федерального университета (КФУ) Денис Чачиев выиграл 500 тысяч рублей в конкурсе инновационных проектов по программе "УМНИК" за разработку робота-ассистента хирурга. Об этом сообщила пресс-служба КФУ.
Студент вместе с доцентом кафедры компьютерной инженерии и моделирования Юрием Сосновским по просьбе хирургов Клинического медицинского многопрофильного центра (КММЦ) Святителя Луки КФУ изготовили роботизированного ассистента хирурга, который способен удерживать хирургические инструменты в ходе операций. Особенностью разработки стало умение робота статично удерживать инструменты после заданного хирургом положения. Также им можно управлять с помощью голосовых команд.
"Стоимость такого устройства значительно ниже, чем у ближайших зарубежных аналогов. Российских аналогов вообще не удалось найти. На данный момент устройство является прототипом, который выполняет актуальную для медицинской отрасли задачу. Но мы планируем дорабатывать его, чтобы применять более универсально", – добавил Чачиев.
Выигранные деньги студент-магистрант направит на развитие своего инновационного проекта от научно-технической идеи до готового коммерческого продукта.
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоСтудент КФУ Денис Чачиев выиграл 500 тысяч рублей за разработку робота-ассистента хирурга
Студент КФУ Денис Чачиев выиграл 500 тысяч рублей за разработку робота-ассистента хирурга
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
Студент КФУ Денис Чачиев выиграл 500 тысяч рублей за разработку робота-ассистента хирурга
Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал об этой разработке ученых КФУ. Созданный робот способен заменить третьего ассистента хирурга и уже прошел испытания в медицинском центре Святителя Луки при КФУ, где проводят уникальные операции на щитовидной железе.
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