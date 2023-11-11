https://crimea.ria.ru/20231111/sevastopol-razgromil-spartak-nalchik-na-pervenstve-rossii-po-futbolu-1132731168.html

"Севастополь" разгромил "Спартак-Нальчик" на первенстве России по футболу

"Севастополь" разгромил "Спартак-Нальчик" на первенстве России по футболу - РИА Новости Крым, 11.11.2023

"Севастополь" разгромил "Спартак-Нальчик" на первенстве России по футболу

Футбольный клуб "Севастополь" одержал победу над клубом "Спартак-Нальчик" в рамках пятого тура первенства России по футболу среди команд второй лиги. Об этом в... РИА Новости Крым, 11.11.2023

2023-11-11T16:36

2023-11-11T16:36

2023-11-11T16:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Футбольный клуб "Севастополь" одержал победу над клубом "Спартак-Нальчик" в рамках пятого тура первенства России по футболу среди команд второй лиги. Об этом в субботу сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По данным губернатора, игра прошла в рамках пятого тура LEON-первенства России по футболу среди команд второй лиги, дивизиона "Б", группы 1"Б".Дивизион "Б" Второй лиги России по футболу - первый сезон в ранге четвертого дивизиона футбола в России, после Премьер-лиги, Первой лиги и Дивизиона "А" Второй лиги. Дивизион "Б", в котором участвует ФК "Севастополь", проводится в четырех территориальных группах. Четыре команды, которые выиграют свои группы, перейдут в дивизион "А" в 2024 году.Севастопольские футболисты – новички этой лиги. Они попали в чемпионат после победы в чемпионате Крыма в 2022 году. "Севастополь" выступает в группе 1.1, состоящей из семи команд. На данный момент после 12 туров Севастопольцы имеют в своем активе 20 очков и занимаю четвертую строчку в таблице, отставая на четыре очка от лидера группы - "Кубань Холдинг".Следующий матч "Севастополь" сыграет 15 ноября на своем поле против дагестанского "Динамо".Читайте также на РИА Новости Крым:Что ждет чемпионат премьер-лиги Крымского футбольного союза в 2024 годуСамбисты из Крыма и Севастополя победили во всероссийском турниреЮные футболисты из Севастополя выиграли всероссийские соревнования

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севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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