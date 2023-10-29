https://crimea.ria.ru/20231029/sambisty-iz-kryma-i-sevastopolya-pobedili-vo-vserossiyskom-turnire-1132403111.html

Самбисты из Крыма и Севастополя победили во всероссийском турнире

Самбисты из Крыма и Севастополя победили во всероссийском турнире - РИА Новости Крым, 29.10.2023

Самбисты из Крыма и Севастополя победили во всероссийском турнире

Борцы из Севастополя и Крыма завоевали золотые и серебряные медали всероссийского турнира по самбо, посвященного памяти Героя Советского Союза Даниила Одинцова. РИА Новости Крым, 29.10.2023

2023-10-29T20:56

2023-10-29T20:56

2023-10-29T20:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Борцы из Севастополя и Крыма завоевали золотые и серебряные медали всероссийского турнира по самбо, посвященного памяти Героя Советского Союза Даниила Одинцова. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Теперь спортсменам предстоит первенство Южного федерального округа и первенство России, добавил он.Губернатор подчеркнул, что для России самбо не просто борьба – это "национальная философия"."Радует, что сегодня так много ребят увлечены этим видом спорта", – добавил он и поздравил спортсменов из Севастополя с победой.Всероссийский турнир по самбо памяти Героя Советского Союза Даниила Одинцова прошел в Севастополе уже в 48 раз. На татами вышли более 150 юношей и девушек в возрасте от 14 до 16 лет.В соревнованиях участвовали борцы из Краснодарского края, Ростовской и Астраханской областей, Брянска, Новосибирска, Москвы, Ярославля, Анапы, Херсонской и Запорожской областей, Республики Крым и Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферопольские футболисты взяли серебро на всероссийском турниреЮные футболисты из Севастополя выиграли всероссийские соревнованияЛюбительский футбол: кого объединяет кожаный мяч?

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, новости крыма, спорт, общество, крым, севастополь, награды, самбо