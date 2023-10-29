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Самбисты из Крыма и Севастополя победили во всероссийском турнире
Самбисты из Крыма и Севастополя победили во всероссийском турнире - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Самбисты из Крыма и Севастополя победили во всероссийском турнире
Борцы из Севастополя и Крыма завоевали золотые и серебряные медали всероссийского турнира по самбо, посвященного памяти Героя Советского Союза Даниила Одинцова. РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T20:56
2023-10-29T20:56
2023-10-29T20:56
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Борцы из Севастополя и Крыма завоевали золотые и серебряные медали всероссийского турнира по самбо, посвященного памяти Героя Советского Союза Даниила Одинцова. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Теперь спортсменам предстоит первенство Южного федерального округа и первенство России, добавил он.Губернатор подчеркнул, что для России самбо не просто борьба – это "национальная философия"."Радует, что сегодня так много ребят увлечены этим видом спорта", – добавил он и поздравил спортсменов из Севастополя с победой.Всероссийский турнир по самбо памяти Героя Советского Союза Даниила Одинцова прошел в Севастополе уже в 48 раз. На татами вышли более 150 юношей и девушек в возрасте от 14 до 16 лет.В соревнованиях участвовали борцы из Краснодарского края, Ростовской и Астраханской областей, Брянска, Новосибирска, Москвы, Ярославля, Анапы, Херсонской и Запорожской областей, Республики Крым и Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферопольские футболисты взяли серебро на всероссийском турниреЮные футболисты из Севастополя выиграли всероссийские соревнованияЛюбительский футбол: кого объединяет кожаный мяч?
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михаил развожаев, новости крыма, спорт, общество, крым, севастополь, награды, самбо
Самбисты из Крыма и Севастополя победили во всероссийском турнире
Самбисты из Крыма и Севастополя победили на Всероссийском турнире памяти Даниила Одинцова
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Борцы из Севастополя и Крыма завоевали золотые и серебряные медали всероссийского турнира по самбо, посвященного памяти Героя Советского Союза Даниила Одинцова. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Первое командное место в турнире заняли самбисты из Севастополя. Серебро завоевали спортсмены из Республики Крым, бронзу – команда из Краснодарского края", – написал в своем Telegram-канале Развожаев.
Теперь спортсменам предстоит первенство Южного федерального округа и первенство России, добавил он.
Губернатор подчеркнул, что для России самбо не просто борьба – это "национальная философия".
"Радует, что сегодня так много ребят увлечены этим видом спорта", – добавил он и поздравил спортсменов из Севастополя с победой.
Всероссийский турнир по самбо памяти Героя Советского Союза Даниила Одинцова прошел в Севастополе уже в 48 раз. На татами вышли более 150 юношей и девушек в возрасте от 14 до 16 лет.
В соревнованиях участвовали борцы из Краснодарского края, Ростовской и Астраханской областей, Брянска, Новосибирска, Москвы, Ярославля, Анапы, Херсонской и Запорожской областей, Республики Крым и Севастополя.
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