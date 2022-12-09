Любительский футбол: кого объединяет кожаный мяч?
Пресс-конференция "Любительский футбол: кого объединяет кожаный мяч?"
11:00 09.12.2022 (обновлено: 12:54 09.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 декабря — 11.00. Пресс-конференция "Любительский футбол: кого объединяет кожаный мяч?"
Футбол сегодня - не только игра профессионалов. Любительский футбол - это и массовое развлечение, и физическое развитие, и способ социализации. Матчи любительских команд организуют в зале, на стадионе, на пляже, во дворе. В этот вид спорта вовлечены мужчины, дети, женщины и люди с ограниченными возможностями.
Кто в Крыму играет в футбол? Как популяризируется игра с мячом на полуострове среди непрофессионалов? Какую лепту в развитие любительского футбола могут внести крымчане? Какие перспективы продвижения в спортивной карьере существуют у крымских любителей?
Подробнее - в видео пресс-конференции:
Участники:
— тренер женских команд Академии футбола Крыма Наталья СУХОРУКОВА;
— председатель правления Федерации экстремальных видов спорта РК "EXTREME Крым" Константин ВЫДЫШ;
— руководитель фонда "За трезвый Крым" Юрий ПЛАТИЦЫН;
— председатель Крымского регионального отделения Общероссийской Физкультурно-спортивной Общественной организации инвалидов "Федерация слепых футболистов" Любовь БЕВЗ.
© Dmitry MakeevПресс-конференция "Любительский футбол: кого объединяет кожаный мяч?"
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Пресс-конференция "Любительский футбол: кого объединяет кожаный мяч?"
© Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevТренер женских команд Академии футбола Крыма Наталья Сухорукова
2 из 5
Тренер женских команд Академии футбола Крыма Наталья Сухорукова
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevПредседатель правления Федерации экстремальных видов спорта РК "EXTREME Крым" Константин Выдыш
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Председатель правления Федерации экстремальных видов спорта РК "EXTREME Крым" Константин Выдыш
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevРуководитель фонда "За трезвый Крым" Юрий Платицын
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Руководитель фонда "За трезвый Крым" Юрий Платицын
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© Dmitry MakeevПредседатель Крымского регионального отделения Общероссийской Физкультурно-спортивной Общественной организации инвалидов "Федерация слепых футболистов" Любовь Бевз
5 из 5
Председатель Крымского регионального отделения Общероссийской Физкультурно-спортивной Общественной организации инвалидов "Федерация слепых футболистов" Любовь Бевз
© Dmitry Makeev
1 из 5
Пресс-конференция "Любительский футбол: кого объединяет кожаный мяч?"
© Dmitry Makeev
2 из 5
Тренер женских команд Академии футбола Крыма Наталья Сухорукова
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
3 из 5
Председатель правления Федерации экстремальных видов спорта РК "EXTREME Крым" Константин Выдыш
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
4 из 5
Руководитель фонда "За трезвый Крым" Юрий Платицын
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
5 из 5
Председатель Крымского регионального отделения Общероссийской Физкультурно-спортивной Общественной организации инвалидов "Федерация слепых футболистов" Любовь Бевз
© Dmitry Makeev