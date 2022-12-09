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Любительский футбол: кого объединяет кожаный мяч? - РИА Новости Крым, 09.12.2022
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Любительский футбол: кого объединяет кожаный мяч?
Любительский футбол: кого объединяет кожаный мяч? - РИА Новости Крым, 09.12.2022
Любительский футбол: кого объединяет кожаный мяч?
РИА Новости Крым, 09.12.2022
2022-12-09T11:00
2022-12-09T12:54
пресс-центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 декабря — 11.00. Пресс-конференция "Любительский футбол: кого объединяет кожаный мяч?"Футбол сегодня - не только игра профессионалов. Любительский футбол - это и массовое развлечение, и физическое развитие, и способ социализации. Матчи любительских команд организуют в зале, на стадионе, на пляже, во дворе. В этот вид спорта вовлечены мужчины, дети, женщины и люди с ограниченными возможностями.Подробнее - в видео пресс-конференции:Участники:— тренер женских команд Академии футбола Крыма Наталья СУХОРУКОВА;— председатель правления Федерации экстремальных видов спорта РК "EXTREME Крым" Константин ВЫДЫШ;— руководитель фонда "За трезвый Крым" Юрий ПЛАТИЦЫН;— председатель Крымского регионального отделения Общероссийской Физкультурно-спортивной Общественной организации инвалидов "Федерация слепых футболистов" Любовь БЕВЗ.
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Пресс-конференция "Любительский футбол: кого объединяет кожаный мяч?"
Пресс-конференция "Любительский футбол: кого объединяет кожаный мяч?"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
пресс-центр
Любительский футбол: кого объединяет кожаный мяч?

Пресс-конференция "Любительский футбол: кого объединяет кожаный мяч?"

11:00 09.12.2022 (обновлено: 12:54 09.12.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФутбольный мяч. Архивное фото
Футбольный мяч. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 декабря — 11.00. Пресс-конференция "Любительский футбол: кого объединяет кожаный мяч?"
Футбол сегодня - не только игра профессионалов. Любительский футбол - это и массовое развлечение, и физическое развитие, и способ социализации. Матчи любительских команд организуют в зале, на стадионе, на пляже, во дворе. В этот вид спорта вовлечены мужчины, дети, женщины и люди с ограниченными возможностями.

Кто в Крыму играет в футбол? Как популяризируется игра с мячом на полуострове среди непрофессионалов? Какую лепту в развитие любительского футбола могут внести крымчане? Какие перспективы продвижения в спортивной карьере существуют у крымских любителей?

Подробнее - в видео пресс-конференции:
Участники:
— тренер женских команд Академии футбола Крыма Наталья СУХОРУКОВА;
— председатель правления Федерации экстремальных видов спорта РК "EXTREME Крым" Константин ВЫДЫШ;
— руководитель фонда "За трезвый Крым" Юрий ПЛАТИЦЫН;
— председатель Крымского регионального отделения Общероссийской Физкультурно-спортивной Общественной организации инвалидов "Федерация слепых футболистов" Любовь БЕВЗ.
© Dmitry MakeevПресс-конференция "Любительский футбол: кого объединяет кожаный мяч?"
Пресс-конференция Любительский футбол: кого объединяет кожаный мяч?
1 из 5
Пресс-конференция "Любительский футбол: кого объединяет кожаный мяч?"
© Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevТренер женских команд Академии футбола Крыма Наталья Сухорукова
Тренер женских команд Академии футбола Крыма Наталья Сухорукова
2 из 5
Тренер женских команд Академии футбола Крыма Наталья Сухорукова
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevПредседатель правления Федерации экстремальных видов спорта РК "EXTREME Крым" Константин Выдыш
Председатель правления Федерации экстремальных видов спорта РК EXTREME Крым Константин Выдыш
3 из 5
Председатель правления Федерации экстремальных видов спорта РК "EXTREME Крым" Константин Выдыш
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevРуководитель фонда "За трезвый Крым" Юрий Платицын
Руководитель фонда За трезвый Крым Юрий Платицын
4 из 5
Руководитель фонда "За трезвый Крым" Юрий Платицын
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© Dmitry MakeevПредседатель Крымского регионального отделения Общероссийской Физкультурно-спортивной Общественной организации инвалидов "Федерация слепых футболистов" Любовь Бевз
Председатель Крымского регионального отделения Общероссийской Физкультурно-спортивной Общественной организации инвалидов Федерация слепых футболистов Любовь Бевз
5 из 5
Председатель Крымского регионального отделения Общероссийской Физкультурно-спортивной Общественной организации инвалидов "Федерация слепых футболистов" Любовь Бевз
© Dmitry Makeev
1 из 5
Пресс-конференция "Любительский футбол: кого объединяет кожаный мяч?"
© Dmitry Makeev
2 из 5
Тренер женских команд Академии футбола Крыма Наталья Сухорукова
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
3 из 5
Председатель правления Федерации экстремальных видов спорта РК "EXTREME Крым" Константин Выдыш
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
4 из 5
Руководитель фонда "За трезвый Крым" Юрий Платицын
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
5 из 5
Председатель Крымского регионального отделения Общероссийской Физкультурно-спортивной Общественной организации инвалидов "Федерация слепых футболистов" Любовь Бевз
© Dmitry Makeev
Пресс-центр
 
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