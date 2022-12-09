https://crimea.ria.ru/20221209/lyubitelskiy-futbol-kogo-obedinyaet-kozhanyy-myach-1125727647.html

Любительский футбол: кого объединяет кожаный мяч?

Любительский футбол: кого объединяет кожаный мяч? - РИА Новости Крым, 09.12.2022

Любительский футбол: кого объединяет кожаный мяч?

РИА Новости Крым, 09.12.2022

2022-12-09T11:00

2022-12-09T11:00

2022-12-09T12:54

пресс-центр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 декабря — 11.00. Пресс-конференция "Любительский футбол: кого объединяет кожаный мяч?"Футбол сегодня - не только игра профессионалов. Любительский футбол - это и массовое развлечение, и физическое развитие, и способ социализации. Матчи любительских команд организуют в зале, на стадионе, на пляже, во дворе. В этот вид спорта вовлечены мужчины, дети, женщины и люди с ограниченными возможностями.Подробнее - в видео пресс-конференции:Участники:— тренер женских команд Академии футбола Крыма Наталья СУХОРУКОВА;— председатель правления Федерации экстремальных видов спорта РК "EXTREME Крым" Константин ВЫДЫШ;— руководитель фонда "За трезвый Крым" Юрий ПЛАТИЦЫН;— председатель Крымского регионального отделения Общероссийской Физкультурно-спортивной Общественной организации инвалидов "Федерация слепых футболистов" Любовь БЕВЗ.

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2022

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Пресс-конференция "Любительский футбол: кого объединяет кожаный мяч?" Пресс-конференция "Любительский футбол: кого объединяет кожаный мяч?" 2022-12-09T11:00 true PT59M24S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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пресс-центр