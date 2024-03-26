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Десятый чемпионат крымской футбольной Премьер-лиги: кто с кем сыграет - РИА Новости Крым, 26.03.2024
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Десятый чемпионат крымской футбольной Премьер-лиги: кто с кем сыграет
Десятый чемпионат крымской футбольной Премьер-лиги: кто с кем сыграет - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Десятый чемпионат крымской футбольной Премьер-лиги: кто с кем сыграет
Первый тур юбилейного десятого чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза (ПЛ КФС) откроет встреча симферопольской "Таврии" и бахчисарайского... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T16:01
2024-03-26T16:01
крымский футбольный союз (кфс)
футбол
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Первый тур юбилейного десятого чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза (ПЛ КФС) откроет встреча симферопольской "Таврии" и бахчисарайского "Кызылташа". Церемония жеребьевки календаря турнира прошла во вторник в пресс-центре РИА Новости Крым.В сезоне 2024 года в чемпионате ПЛ КФС сыграют восемь команд:Первый тур чемпионата пройдет 6 и 7 апреля. Так, 6 апреля, помимо поединка "Таврия – Кызылташ", состоится матч "Спарта-КТ" – "Гвардия". В воскресенье, 7 апреля, керченский "Океан" примет на своем поле "Инкомспорт", а "Ялта" сыграет с командой "Алушта-Крымский" в южнобережном дерби.Матч за Суперкубок КФС, который должен был состояться 23 марта, но был перенесен в связи с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле", пройдет 30 марта на стадионе "Крымтеплица" в поселке Аграрное Симферопольского района. Начало встречи в 16:00.Читайте также на РИА Новости Крым:"Академия футбола Крыма" берет на обеспечение 87 детей из новых регионовБудут ли клубы из Крыма участвовать в чемпионате России по футболу
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крымский футбольный союз (кфс), футбол, новости крыма, крым, спорт
Десятый чемпионат крымской футбольной Премьер-лиги: кто с кем сыграет

Стали известны результаты жеребьевки X чемпионат премьер-лиги Крымского футбольного союза

16:01 26.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Официальная церемония жеребьевки X Чемпионата Премьер-лиги КФС"
Пресс-конференция Официальная церемония жеребьевки X Чемпионата Премьер-лиги КФС - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Первый тур юбилейного десятого чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза (ПЛ КФС) откроет встреча симферопольской "Таврии" и бахчисарайского "Кызылташа". Церемония жеребьевки календаря турнира прошла во вторник в пресс-центре РИА Новости Крым.
В сезоне 2024 года в чемпионате ПЛ КФС сыграют восемь команд:
  • "Таврия" (Симферополь)
  • "Кызылташ" (Бахчисарай)
  • "Океан" (Керчь)
  • "Алушта-Крымский" (Алушта)
  • "Спарта-КТ" (Молодежное, Симферопольский район)
  • "Гвардия" (Феодосия)
  • "Инкомспорт" (Куйбышево, Бахчисарайский район)
  • "Ялта" (Ялта)
Первый тур чемпионата пройдет 6 и 7 апреля. Так, 6 апреля, помимо поединка "Таврия – Кызылташ", состоится матч "Спарта-КТ" – "Гвардия".
В воскресенье, 7 апреля, керченский "Океан" примет на своем поле "Инкомспорт", а "Ялта" сыграет с командой "Алушта-Крымский" в южнобережном дерби.
Матч за Суперкубок КФС, который должен был состояться 23 марта, но был перенесен в связи с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле", пройдет 30 марта на стадионе "Крымтеплица" в поселке Аграрное Симферопольского района. Начало встречи в 16:00.
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Крымский футбольный союз (КФС)ФутболНовости КрымаКрымСпорт
 
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