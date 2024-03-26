https://crimea.ria.ru/20240326/desyatyy-chempionat-krymskoy-futbolnoy-premer-ligi-kto-s-kem-sygraet-1136051740.html

Десятый чемпионат крымской футбольной Премьер-лиги: кто с кем сыграет

Десятый чемпионат крымской футбольной Премьер-лиги: кто с кем сыграет - РИА Новости Крым, 26.03.2024

Десятый чемпионат крымской футбольной Премьер-лиги: кто с кем сыграет

Первый тур юбилейного десятого чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза (ПЛ КФС) откроет встреча симферопольской "Таврии" и бахчисарайского... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T16:01

2024-03-26T16:01

2024-03-26T16:01

крымский футбольный союз (кфс)

футбол

новости крыма

крым

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1a/1136044927_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c260b29b943a465fa052b09b460cf23c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Первый тур юбилейного десятого чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза (ПЛ КФС) откроет встреча симферопольской "Таврии" и бахчисарайского "Кызылташа". Церемония жеребьевки календаря турнира прошла во вторник в пресс-центре РИА Новости Крым.В сезоне 2024 года в чемпионате ПЛ КФС сыграют восемь команд:Первый тур чемпионата пройдет 6 и 7 апреля. Так, 6 апреля, помимо поединка "Таврия – Кызылташ", состоится матч "Спарта-КТ" – "Гвардия". В воскресенье, 7 апреля, керченский "Океан" примет на своем поле "Инкомспорт", а "Ялта" сыграет с командой "Алушта-Крымский" в южнобережном дерби.Матч за Суперкубок КФС, который должен был состояться 23 марта, но был перенесен в связи с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле", пройдет 30 марта на стадионе "Крымтеплица" в поселке Аграрное Симферопольского района. Начало встречи в 16:00.Читайте также на РИА Новости Крым:"Академия футбола Крыма" берет на обеспечение 87 детей из новых регионовБудут ли клубы из Крыма участвовать в чемпионате России по футболу

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский футбольный союз (кфс), футбол, новости крыма, крым, спорт