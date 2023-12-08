https://crimea.ria.ru/20231208/budut-li-kluby-iz-kryma-uchastvovat-v-chempionate-rossii-po-futbolu-1133373439.html

Будут ли клубы из Крыма участвовать в чемпионате России по футболу

Будут ли клубы из Крыма участвовать в чемпионате России по футболу - РИА Новости Крым, 08.12.2023

Будут ли клубы из Крыма участвовать в чемпионате России по футболу

Профессиональные футбольные клубы Крыма, участвующие в чемпионате премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС), отказались проходить аттестацию для участия во РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-08T06:03

2023-12-08T06:03

2023-12-08T06:03

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крымский футбольный союз (кфс)

футбольная национальная лига (фнл)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Профессиональные футбольные клубы Крыма, участвующие в чемпионате премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС), отказались проходить аттестацию для участия во втором дивизионе Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщила министр спорта Крыма Ольга Торубарова в пресс-центре РИА Новости Крым.Она подчеркнула, что решение приняли руководители футбольных клубов, а не федерального и регионального министерств, и органы государственной власти "не могут и не должны оказывать давление на частные организации".Министр также добавила, что из крымских клубов только алуштинский "Алустон-ЮБК" подал заявку на участие в футбольной лиге "Содружество", в которой сыграют команды из новых регионов РФ.Ранее Футбольная национальная лига (ФНЛ) приняла решение о допуске к аттестации четырех клубов из Крыма: ФК "Севастополь", ФК "Таврия" (Симферополь), ФК "Рубин" (Ялта), ФК "Океан" (Керчь), чтобы они получили шанс участвовать в первенстве России по футболу среди команд Второй лиги. В итоге аттестаты получили только две команды – ФК "Рубин" (Ялта) и ФК "Севастополь". Они смогут выступать в соревнованиях Второй лиги в дивизионе "Б".Дивизион "Б" Второй лиги России по футболу - первый сезон в ранге четвертого дивизиона футбола в России, после Премьер-лиги, Первой лиги и Дивизиона "А" Второй лиги. Дивизион "Б", в котором участвует ФК "Севастополь", проводится в четырех территориальных группах. Команды, которые выиграют свои группы, перейдут в дивизион "А" в 2024 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым внедрит свою систему VAR на матчах футбольной Премьер-лигиВ футбольном чемпионате Премьер-лиги Крыма увеличится число участников"Севастополь" разгромил "Спартак-Нальчик" на первенстве России по футболу

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

футбол, крым, крымский футбольный союз (кфс), футбольная национальная лига (фнл), спорт, крымский футбол, минспорта крыма, ольга торубарова, новости крыма