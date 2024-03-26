https://crimea.ria.ru/20240326/ofitsialnaya-tseremoniya-zherebevki-x-chempionata-premer-ligi-kfs-1136015309.html

Официальная церемония жеребьевки X Чемпионата Премьер-лиги КФС

Официальная церемония жеребьевки X Чемпионата Премьер-лиги КФС - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Официальная церемония жеребьевки X Чемпионата Премьер-лиги КФС

РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-26T13:00

2024-03-26T13:00

2024-03-25T15:17

пресс-центр

крымский футбол

крымский футбольный союз (кфс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 марта - 13.00. Пресс-конференция "Официальная церемония жеребьевки X Чемпионата Премьер-лиги КФС".Участники:— заместитель министра спорта Республики Крым Шериф ОСМАНОВ;— президент Крымского футбольного союза Сергей БОРОДКИН;— генеральный секретарь КФС Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.В Крыму пройдет традиционная жеребьевка X Чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза. В ходе мероприятия определится состав пар, которым предстоит выйти на поле в этом году. Официальная церемония также даст старт футбольному сезону – 2024.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр, крымский футбол, крымский футбольный союз (кфс)