https://crimea.ria.ru/20240326/ofitsialnaya-tseremoniya-zherebevki-x-chempionata-premer-ligi-kfs-1136015309.html
Официальная церемония жеребьевки X Чемпионата Премьер-лиги КФС
Официальная церемония жеребьевки X Чемпионата Премьер-лиги КФС - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Официальная церемония жеребьевки X Чемпионата Премьер-лиги КФС
РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-26T13:00
2024-03-26T13:00
2024-03-25T15:17
пресс-центр
крымский футбол
крымский футбольный союз (кфс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 марта - 13.00. Пресс-конференция "Официальная церемония жеребьевки X Чемпионата Премьер-лиги КФС".Участники:— заместитель министра спорта Республики Крым Шериф ОСМАНОВ;— президент Крымского футбольного союза Сергей БОРОДКИН;— генеральный секретарь КФС Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.В Крыму пройдет традиционная жеребьевка X Чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза. В ходе мероприятия определится состав пар, которым предстоит выйти на поле в этом году. Официальная церемония также даст старт футбольному сезону – 2024.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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пресс-центр, крымский футбол, крымский футбольный союз (кфс)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 марта - 13.00. Пресс-конференция "Официальная церемония жеребьевки X Чемпионата Премьер-лиги КФС".
— заместитель министра спорта Республики Крым Шериф ОСМАНОВ;
— президент Крымского футбольного союза Сергей БОРОДКИН;
— генеральный секретарь КФС Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.
В Крыму пройдет традиционная жеребьевка X Чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза. В ходе мероприятия определится состав пар, которым предстоит выйти на поле в этом году. Официальная церемония также даст старт футбольному сезону – 2024.
Как пройдет футбольный сезон в текущем году? Какие команды будут бороться за чемпионство? Как развивается футбол в условиях санкций? Есть ли перспективы у молодых спортсменов на карьерное продвижение?
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru
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