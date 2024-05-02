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Массовая гибель пчел в Крыму: что это значит и к чему приведет – эксперт - РИА Новости Крым, 02.05.2024
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Массовая гибель пчел в Крыму: что это значит и к чему приведет – эксперт
Массовая гибель пчел в Крыму: что это значит и к чему приведет – эксперт - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Массовая гибель пчел в Крыму: что это значит и к чему приведет – эксперт
В Крыму пчелы массово погибают из-за нарушений норм обработки полей пестицидами и агрохимикатами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал пчеловод,... РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T07:19
2024-05-02T07:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая– РИА Новости Крым. В Крыму пчелы массово погибают из-за нарушений норм обработки полей пестицидами и агрохимикатами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал пчеловод, советник председателя Общероссийской общественной организации "Союз Пчеловодов России" Дмитрий Захарчук.Ранее сообщалось, что степные виды пчел, в частности шмель армянский и шмель пахучий, рискуют исчезнуть из-за распашки почти всех степных участков земли в Крыму. По словам Захарчука, это не единственная причина гибели насекомых, и речь не только о шмеле.По словам пчеловода, речь идет не столько о нарушении объема используемых препаратов 1, 2 и 3 класса опасности, сколько о времени суток, которое отводится для обработки полей."Вредители – ночные жители. Мотыльки, скрытые хоботники, блошка крестоцветная, совка – они в основном яйцекладку и поражение растений делают в ночной время. А опылители в основном днем работают. Пчелы, например, чувствуют растения-медоносы за 3-5 километров. И какое растение больше всего выделяет запахи, на него и идут насекомые. Поэтому днем обрабатывать поля химикатами вообще нельзя", – рассказал пасечник.По его словам, исключением для дневной обработки могут быть эко- и биопрепараты, которые тоже есть в Крыму в продаже, но они гораздо дороже, из-за чего применяются минимально, сказал Захарчук.Негативная тенденция в Крыму не уменьшается, а наоборот с каждым годом увеличивается, заявил Захарчук. И проблема, по его мнению, требует внимания со стороны контролирующих органов, поскольку гибель пчел означает, что есть опасность не только для полезных насекомых."Пчелы – это индикатор. Если где-то произошло ЧП, пчеловод видит сразу, что перед ульями творится ужас. Но самый главный фактор – это здоровье людей. А у нас обработки полей ведутся в том числе в населенных пунктах, которые прилегают к этим полям, и где есть строго прописанные правила применения пестицидов и агрохимикатов, которые должны соблюдаться", – сказал Захарчук.Он подчеркнул, что пчелы влияют не только на качество урожая, например, яблок. Попавшие в организм насекомого-опылителя химикаты рискуют попасть в мед, предупредил пасечник."Поэтому введены с этого года дополнительные исследования меда на такие препараты, как пестициды, это радиометрия и проверка на содержание антибиотиков и агрохимикатов", – рассказал он.В связи с этим вдвойне важным является то, где вы приобретаете мед и, следовательно, прошел ли он должную проверку, подчеркнул пасечник."Ярмарки, которые проводят города, поселки, на них попадают те пчеловоды, которые прошли лабораторные исследования, в том числе и меда. Там вы купите мед настоящий, проверенный и безопасный. Но торговля непонятная при каких-то кафе, где никто не контролирует, там брать нельзя", - предупредил пчеловод.Он рекомендует при выборе меда на рынке попросить у реализатора "документ, что его продукция допущена к реализации".Читайте также на РИА Новости Крым:Есть только в Крыму и во Франции: пасечник об уникальном крымском меде Десятки миллиардов: в Крыму оценили объемы господдержки аграриев региона Крымские отели и рестораны переходят на местную говядину
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крым, пчеловодство, сельское хозяйство, новости крыма, новости, дмитрий захарчук, совет эксперта, мнения
Массовая гибель пчел в Крыму: что это значит и к чему приведет – эксперт

Пчелы в Крыму гибнут из-за нарушения норм обработки полей пестицидами и агрохимикатами

07:19 02.05.2024
 
© AP Photo/ Michael ProbstПчела опыляет василек
Пчела опыляет василек
© AP Photo/ Michael Probst
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая– РИА Новости Крым. В Крыму пчелы массово погибают из-за нарушений норм обработки полей пестицидами и агрохимикатами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал пчеловод, советник председателя Общероссийской общественной организации "Союз Пчеловодов России" Дмитрий Захарчук.
Ранее сообщалось, что степные виды пчел, в частности шмель армянский и шмель пахучий, рискуют исчезнуть из-за распашки почти всех степных участков земли в Крыму. По словам Захарчука, это не единственная причина гибели насекомых, и речь не только о шмеле.

"Причина не только в распашке степей, где среда обитания диких пчел, но также и в применении пестицидов и агрохимикатов в сельском хозяйстве. И так как производится обработка полей с нарушениями СанПиНа, эти насекомые погибают массово", – заявил Захарчук.

По словам пчеловода, речь идет не столько о нарушении объема используемых препаратов 1, 2 и 3 класса опасности, сколько о времени суток, которое отводится для обработки полей.
"Вредители – ночные жители. Мотыльки, скрытые хоботники, блошка крестоцветная, совка – они в основном яйцекладку и поражение растений делают в ночной время. А опылители в основном днем работают. Пчелы, например, чувствуют растения-медоносы за 3-5 километров. И какое растение больше всего выделяет запахи, на него и идут насекомые. Поэтому днем обрабатывать поля химикатами вообще нельзя", – рассказал пасечник.
По его словам, исключением для дневной обработки могут быть эко- и биопрепараты, которые тоже есть в Крыму в продаже, но они гораздо дороже, из-за чего применяются минимально, сказал Захарчук.
Негативная тенденция в Крыму не уменьшается, а наоборот с каждым годом увеличивается, заявил Захарчук. И проблема, по его мнению, требует внимания со стороны контролирующих органов, поскольку гибель пчел означает, что есть опасность не только для полезных насекомых.
"Пчелы – это индикатор. Если где-то произошло ЧП, пчеловод видит сразу, что перед ульями творится ужас. Но самый главный фактор – это здоровье людей. А у нас обработки полей ведутся в том числе в населенных пунктах, которые прилегают к этим полям, и где есть строго прописанные правила применения пестицидов и агрохимикатов, которые должны соблюдаться", – сказал Захарчук.
Он подчеркнул, что пчелы влияют не только на качество урожая, например, яблок. Попавшие в организм насекомого-опылителя химикаты рискуют попасть в мед, предупредил пасечник.
"Поэтому введены с этого года дополнительные исследования меда на такие препараты, как пестициды, это радиометрия и проверка на содержание антибиотиков и агрохимикатов", – рассказал он.
В связи с этим вдвойне важным является то, где вы приобретаете мед и, следовательно, прошел ли он должную проверку, подчеркнул пасечник.
"Ярмарки, которые проводят города, поселки, на них попадают те пчеловоды, которые прошли лабораторные исследования, в том числе и меда. Там вы купите мед настоящий, проверенный и безопасный. Но торговля непонятная при каких-то кафе, где никто не контролирует, там брать нельзя", - предупредил пчеловод.
Он рекомендует при выборе меда на рынке попросить у реализатора "документ, что его продукция допущена к реализации".
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