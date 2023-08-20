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Есть только в Крыму и во Франции: пасечник об уникальном крымском меде - РИА Новости Крым, 20.08.2023
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Есть только в Крыму и во Франции: пасечник об уникальном крымском меде
Есть только в Крыму и во Франции: пасечник об уникальном крымском меде - РИА Новости Крым, 20.08.2023
Есть только в Крыму и во Франции: пасечник об уникальном крымском меде
Крымский мед стоит дороже краснодарского или алтайского в силу своих уникальных вкусовых и качественных характеристик. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 20.08.2023
2023-08-20T09:38
2023-08-20T09:38
пчеловодство
роман данилов
минсельхоз крыма
мнения
ярмарка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости Крым. Крымский мед стоит дороже краснодарского или алтайского в силу своих уникальных вкусовых и качественных характеристик. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава фермерского хозяйства по производству меда Роман Данилов.Фермер пояснил, что в силу достаточно высокой цены крымский мед крайне редко можно увидеть в сетевых магазинах – там представлена продукция из Краснодарского края или Алтая, где он производится более массово и потому более дешевый. Крымский мед продают, как правило, или сами пасечники, или на рынках, ярмарках и палатках в местах скопления.При этом конкурентные стороны крымского меда заключаются в уникальности сортов и качественных показателях, но не в количестве. Это штучный товар. Из "массового" меда в регионе только кориандровый, так как это растение сеют очень активно. А вот крымского гречишного меда не бывает, так как гречиха в Крыму не растет. Липового тоже практически нет. Зато регион богам разнотравьем, рассказывает специалист.Но летом гости полуострова, к сожалению, повсеместно сталкиваются с ситуациями, когда под видом "крымского" продается мед, произведенный в других регионах страны. Или же самый дешевый подсолнуховый мед выдается за дорогие сорта крымского меда. Поэтому сладкое лакомство лучше приобретать или на пасеке, или на ярмарках от минсельхоза, где вся продукция имеет сопроводительные документы, резюмировал Данилов.Читайте также на РИА Новости Крым:Полосатый "африканец": в Крыму собрали первые 700 тонн арбузовКрымская "Карамелька": как в теплицах растят уникальный сорт малиныКак выбирать раннюю клубнику и чем она опасна - советы экспертов
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пчеловодство, роман данилов, минсельхоз крыма, мнения, ярмарка
Есть только в Крыму и во Франции: пасечник об уникальном крымском меде

Крымский мед: в чем его уникальность и как не купить подделку

09:38 20.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мед
Крымский мед - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости Крым. Крымский мед стоит дороже краснодарского или алтайского в силу своих уникальных вкусовых и качественных характеристик. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава фермерского хозяйства по производству меда Роман Данилов.
Фермер пояснил, что в силу достаточно высокой цены крымский мед крайне редко можно увидеть в сетевых магазинах – там представлена продукция из Краснодарского края или Алтая, где он производится более массово и потому более дешевый. Крымский мед продают, как правило, или сами пасечники, или на рынках, ярмарках и палатках в местах скопления.

"По вкусовым и другим качествам крымский мед считается одним из самых лучших. Кроме того, есть сорта, которые не производятся почти нигде в мире: это лавандовый и мед из шалфея. Это настоящая крымская изюминка, а лавандовый можно встретить только в Крыму и во Франции", – сообщил Данилов.

При этом конкурентные стороны крымского меда заключаются в уникальности сортов и качественных показателях, но не в количестве. Это штучный товар. Из "массового" меда в регионе только кориандровый, так как это растение сеют очень активно. А вот крымского гречишного меда не бывает, так как гречиха в Крыму не растет. Липового тоже практически нет. Зато регион богам разнотравьем, рассказывает специалист.
"Мед из подсолнечника с крымским разнотравьем намного вкуснее кубанского. А из редких, кроме лавандового и шалфейного, мед из кермека – это невысокие кусты с сиреневыми цветами – он темный, с горчинкой, а по вкусу напоминает каштановый. Мед редкий. Собрать его удается раз в два-три года", – продолжил фермер.
Но летом гости полуострова, к сожалению, повсеместно сталкиваются с ситуациями, когда под видом "крымского" продается мед, произведенный в других регионах страны. Или же самый дешевый подсолнуховый мед выдается за дорогие сорта крымского меда. Поэтому сладкое лакомство лучше приобретать или на пасеке, или на ярмарках от минсельхоза, где вся продукция имеет сопроводительные документы, резюмировал Данилов.
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ПчеловодствоРоман ДаниловМинсельхоз КрымаМненияЯрмарка
 
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