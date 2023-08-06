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Ракеты НАТО попали в школу в Херсонской области
Ракеты НАТО попали в школу в Херсонской области - РИА Новости Крым, 06.08.2023
Ракеты НАТО попали в школу в Херсонской области
Выпущенная ВСУ натовская ракета попала в школу поселка Чонгар Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T16:53
2023-08-06T16:53
2023-08-06T16:53
херсонская область
владимир сальдо
обстрелы всу
чонгар
чонгарский мост
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Выпущенная ВСУ натовская ракета попала в школу поселка Чонгар Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли ракетами мост, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой, есть раненый, город остался без газа.При этом он уточнил, что транспортное сообщение с Крымом продолжает работать через Чаплинку и Армянск.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, временно закрыт после попадания украинской ракеты. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Минтранс Крыма опубликовал схему объезда.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев применяет тактику ИГИЛ* в отношении Крыма – миссия России в ООНВетеран ФСО оценил планы Киева атаковать Крымский мост
https://crimea.ria.ru/20230806/rabota-punkta-propuska-chongar-ostanovlena---kak-popast-v-krym-skhema-1130567702.html
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херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, чонгар, чонгарский мост, происшествия, сво, новости, логистика, безопасность республики крым и севастополя, крым
Ракеты НАТО попали в школу в Херсонской области
Сальдо: натовские ракеты попали в школу при обстреле поселка Чонгар и моста