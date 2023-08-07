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Как работает Керченская паромная переправа

Как работает Керченская паромная переправа - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Как работает Керченская паромная переправа

Керченская паромная переправа в понедельник работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

2023-08-07T08:51

2023-08-07T08:51

2023-08-07T09:35

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керченская паромная переправа

транспорт

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логистика

общество

погода

минтранс россии

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За минувшие сутки паромы выполнили 18 рейсов, всего после возобновления морского сообщения – более 5,1 тысячи."С начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 245 344 пассажира и 170 658 грузовиков. Паромами, с учетом работающих на переправе двух больших десантных кораблей, совокупно выполнено 5 128 рейсов", - говорится в Telegram-канале ведомства.Действующих штормовых предупреждений по проливу нет, погода благоприятствует судоходству."Согласно прогнозу Росгидромета, 7 августа ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +31…+33 градуса", - уточнили в Минтрансе.В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор по новым регионам России, легковые автомобили – через Крымский мост.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе ввели новые ограничения – МинобороныКрымский мост: актуальные данные по очередям на утро понедельникаРабота пункта пропуска "Джанкой" остановлена - как попасть в Крым (схема)

https://crimea.ria.ru/20230806/sukhoputnyy-koridor-v-krym-kak-oformit-dtp-pomogut-li-osago-i-kasko-1130542821.html

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