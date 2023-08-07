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Как работает Керченская паромная переправа - РИА Новости Крым, 07.08.2023
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Как работает Керченская паромная переправа
Как работает Керченская паромная переправа - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Как работает Керченская паромная переправа
Керченская паромная переправа в понедельник работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
2023-08-07T08:51
2023-08-07T09:35
крым
керчь
керченский пролив
керченская паромная переправа
транспорт
морской транспорт
логистика
общество
погода
минтранс россии
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За минувшие сутки паромы выполнили 18 рейсов, всего после возобновления морского сообщения – более 5,1 тысячи."С начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 245 344 пассажира и 170 658 грузовиков. Паромами, с учетом работающих на переправе двух больших десантных кораблей, совокупно выполнено 5 128 рейсов", - говорится в Telegram-канале ведомства.Действующих штормовых предупреждений по проливу нет, погода благоприятствует судоходству."Согласно прогнозу Росгидромета, 7 августа ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +31…+33 градуса", - уточнили в Минтрансе.В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор по новым регионам России, легковые автомобили – через Крымский мост.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе ввели новые ограничения – МинобороныКрымский мост: актуальные данные по очередям на утро понедельникаРабота пункта пропуска "Джанкой" остановлена - как попасть в Крым (схема)
https://crimea.ria.ru/20230806/sukhoputnyy-koridor-v-krym-kak-oformit-dtp-pomogut-li-osago-i-kasko-1130542821.html
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крым, керчь, керченский пролив, керченская паромная переправа, транспорт, морской транспорт, логистика, общество, погода, минтранс россии, новости крыма
Как работает Керченская паромная переправа

Минтранс: Керченская паромная переправа в понедельник работает штатно

08:51 07.08.2023 (обновлено: 09:35 07.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Керченская паромная переправа в понедельник работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
Обстановка на Керченской паромной переправе 7 августа 2023
За минувшие сутки паромы выполнили 18 рейсов, всего после возобновления морского сообщения – более 5,1 тысячи.
"С начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 245 344 пассажира и 170 658 грузовиков. Паромами, с учетом работающих на переправе двух больших десантных кораблей, совокупно выполнено 5 128 рейсов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Действующих штормовых предупреждений по проливу нет, погода благоприятствует судоходству.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 7 августа ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +31…+33 градуса", - уточнили в Минтрансе.
В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор по новым регионам России, легковые автомобили – через Крымский мост.
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