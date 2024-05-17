https://crimea.ria.ru/20240517/arkticheskiy-vozdukh-pokidaet-krym-chego-zhdat-ot-pogody-v-pyatnitsu-1137346114.html

Арктический воздух покидает Крым: чего ждать от погоды в пятницу

Арктический воздух покидает Крым: чего ждать от погоды в пятницу - РИА Новости Крым, 16.05.2024

Арктический воздух покидает Крым: чего ждать от погоды в пятницу

В пятницу на смену арктической воздушной массе в Крым придет теплый воздух из Атлантики. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-17T00:01

2024-05-17T00:01

2024-05-16T21:23

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В пятницу на смену арктической воздушной массе в Крым придет теплый воздух из Атлантики. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +17...19.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +16…18.На побережье осадки прекратятся. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью столбики термометров покажут до +9, днем воздух прогреется до +19 градусов.

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ялта

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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