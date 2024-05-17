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Арктический воздух покидает Крым: чего ждать от погоды в пятницу - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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Арктический воздух покидает Крым: чего ждать от погоды в пятницу
Арктический воздух покидает Крым: чего ждать от погоды в пятницу - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Арктический воздух покидает Крым: чего ждать от погоды в пятницу
В пятницу на смену арктической воздушной массе в Крым придет теплый воздух из Атлантики. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-17T00:01
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крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В пятницу на смену арктической воздушной массе в Крым придет теплый воздух из Атлантики. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +17...19.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +16…18.На побережье осадки прекратятся. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью столбики термометров покажут до +9, днем воздух прогреется до +19 градусов.
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РИА Новости Крым
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Арктический воздух покидает Крым: чего ждать от погоды в пятницу

В пятницу в Крыму прекратятся дожди и потеплеет до +19 градусов

00:01 17.05.2024
 
© РИА Новости КрымВ Крыму разводят коров лимузинской и абердинской пород
В Крыму разводят коров лимузинской и абердинской пород - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В пятницу на смену арктической воздушной массе в Крым придет теплый воздух из Атлантики. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Днем воздух прогреется до +16…21, ночи еще прохладные до +4…9, в степных и предгорных районах ожидаются заморозки до -1 градуса. Ветер восточный 5-10 м/с. Преимущественно без осадков", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +17...19.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +16…18.
На побережье осадки прекратятся. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью столбики термометров покажут до +9, днем воздух прогреется до +19 градусов.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Арктический воздух покидает Крым: чего ждать от погоды в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 17 мая
22:55Главные новости Крыма: 16 мая
22:33Главное за день: 16 мая
22:13Херсонская область потеряет до 50% урожая
21:51Одну полосу Ялтинской трассы перекроют на ночь в селе под Симферополем
21:46Нет ни "чешских", ни американских: в ВСУ жалуются на нехватку снарядов
21:28Маски сброшены: что показало покушение на премьера Словакии Фицо
21:01Еще две женщины погибли при атаке ВСУ в Донецке
20:45В НАТО признали существенное ухудшение ситуации для ВСУ
20:17У берегов Крыма за день уничтожены 15 безэкипажных катеров
20:05Что демонстрирует миру Китай в отношении России – мнение
19:58В Донецке погибли два человека и ранены трое – среди них ребенок
19:41Собственное производство: газовые и водные трубы делают в Крыму
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