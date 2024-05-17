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Арктический воздух покидает Крым: чего ждать от погоды в пятницу
Арктический воздух покидает Крым: чего ждать от погоды в пятницу - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Арктический воздух покидает Крым: чего ждать от погоды в пятницу
В пятницу на смену арктической воздушной массе в Крым придет теплый воздух из Атлантики. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-17T00:01
2024-05-17T00:01
2024-05-16T21:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В пятницу на смену арктической воздушной массе в Крым придет теплый воздух из Атлантики. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +17...19.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +16…18.На побережье осадки прекратятся. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью столбики термометров покажут до +9, днем воздух прогреется до +19 градусов.
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Арктический воздух покидает Крым: чего ждать от погоды в пятницу
В пятницу в Крыму прекратятся дожди и потеплеет до +19 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В пятницу на смену арктической воздушной массе в Крым придет теплый воздух из Атлантики. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Днем воздух прогреется до +16…21, ночи еще прохладные до +4…9, в степных и предгорных районах ожидаются заморозки до -1 градуса. Ветер восточный 5-10 м/с. Преимущественно без осадков", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +17...19.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +16…18.
На побережье осадки прекратятся. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью столбики термометров покажут до +9, днем воздух прогреется до +19 градусов.