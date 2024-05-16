Рейтинг@Mail.ru
Главное за день: 16 мая - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240516/glavnoe-za-den-16-maya-1137346774.html
Главное за день: 16 мая
Главное за день: 16 мая - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Главное за день: 16 мая
За день у берегов Крыма было уничтожено 15 безэкипажных катеров, еще четыре региона РФ также подверглись воздушным ударам ВСУ. В Донецкой Народной Республике... РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T22:33
2024-05-16T22:33
главное за день
владимир путин посетил мариуполь
си цзиньпин (председатель кнр)
китай
россия
новости
в мире
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134235082_0:39:1618:949_1920x0_80_0_0_4ddfa567826fe4bcb6325a14eb313e55.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. За день у берегов Крыма было уничтожено 15 безэкипажных катеров, еще четыре региона РФ также подверглись воздушным ударам ВСУ. В Донецкой Народной Республике под украинскими обстрелами погибли четыре человека, три человека были ранены. В зоне СВО уничтожен пункт дислокации националистического формирования "Сонечко" ГУР Украины, а также подразделения "Кракена" и "Иностранного легиона". Во время официального визита президента России в Китай Путин и Си Цзиньпин договорились укреплять сотрудничество и партнерство. Кроме того, Россия и Китай совместно разрабатывают ядерную энергоустановку.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.15 безэкипажных катеров и обстрелыВ течение дня из штатного вооружения вертолетов морской авиации Черноморского флота были уничтожены 15 морских беспилотников ВМС Украины, направлявшихся к берегам Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, ночью Белгородская, Брянская, Калужская и Тульская области были атакованы реактивными снарядами, ракетами и беспилотниками."Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда РСЗО "Ольха", одна ракета тактического комплекса "Точка-У" и один БПЛА над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении оборонного ведомства.Один вражеский беспилотник был поражен в небе над Брянской областью, один - над Калужской и два - над Тульской областью.В Донецке погибли четыре человека и ранены троеВ Донецке при обстреле остановки общественного транспорта возле школы № 106 погибли четыре женщины, ранена шестилетняя девочка и мужчина. В ходе обстрелов других районов ранения получил еще один человек.Первоначально о двух погибших и троих раненых сообщил глава республики Денис Пушилин. Он уточнил, что раненая девочка – дочь одной из погибших женщин.Пункт дислокации нацбата "Сонечко"Российские военные нанесли удар по пунктам дислокации националистического формирования "Сонечко" ГУР украинского минобороны и иностранных наемников. Об этом сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт временной дислокации националистического формирования "Сонечко" ГУР МО Украины и иностранных наемников", – сказано в сообщении.Кроме того, разбиты подразделения формирований "Кракен" и "Иностранного легиона", уничтожено три украинских самолета. Потери ВСУ составили 1320 боевиков.Путин и Си Цзиньпин углубят партнерствоПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине приняли совместное заявление об укреплении взаимоотношений и стратегического взаимодействия. Об этом сообщили РИА Новости.Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщал, документ приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.Совместное заявление включает больше 30 страниц, в нем отмечается "особый характер двусторонних отношений, будут обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, отмечена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического миропорядка".Кроме того, после переговоров российская и китайская стороны подписали еще порядка 10 документов о сотрудничестве. В частности, гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и глава китайского информагентства "Синьхуа" Фу Хуа подписали меморандум о проведении Экспертного форума БРИКС.Россия и Китай разрабатывают ядерную энергоустановкуРосия и Китай работают над созданием совместной ядерной установки для российской-китайской лунной станции. "Экспансия" Луны двумя странами начнется после 2036 года, разработка ядерной энергетической уже началась. Об заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.При этом, по его словам, сотрудничество России и США в космической сфере свелось к контактам по МКС.
https://crimea.ria.ru/20240516/v-moldavii-nazvali-datu-referenduma-o-vstuplenii-v-evrosoyuz-1137343966.html
https://crimea.ria.ru/20240516/v-nato-priznali-suschestvennoe-ukhudshenie-situatsii-dlya-vsu-1137345545.html
https://crimea.ria.ru/20240516/maski-sbrosheny-chto-pokazalo-pokushenie-na-premera-slovakii-fitso--1137339965.html
https://crimea.ria.ru/20240516/net-ni-cheshskikh-ni-amerikanskikh-v-vsu-zhaluyutsya-na-nekhvatku-snaryadov-1137345950.html
https://crimea.ria.ru/20240516/khersonskaya-oblast-poteryaet-do-50-urozhaya-1137333316.html
китай
россия
украина
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134235082_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_df3ff0adc4918d9972e045ea0d7d0e04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, владимир путин посетил мариуполь, си цзиньпин (председатель кнр), китай, россия, новости, в мире, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), украина, донецкая народная республика (днр)
Главное за день: 16 мая

Главные события и заявления четверга, 16 мая

22:33 16.05.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное
Главное - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. За день у берегов Крыма было уничтожено 15 безэкипажных катеров, еще четыре региона РФ также подверглись воздушным ударам ВСУ. В Донецкой Народной Республике под украинскими обстрелами погибли четыре человека, три человека были ранены. В зоне СВО уничтожен пункт дислокации националистического формирования "Сонечко" ГУР Украины, а также подразделения "Кракена" и "Иностранного легиона". Во время официального визита президента России в Китай Путин и Си Цзиньпин договорились укреплять сотрудничество и партнерство. Кроме того, Россия и Китай совместно разрабатывают ядерную энергоустановку.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

15 безэкипажных катеров и обстрелы

В течение дня из штатного вооружения вертолетов морской авиации Черноморского флота были уничтожены 15 морских беспилотников ВМС Украины, направлявшихся к берегам Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.
Кроме того, ночью Белгородская, Брянская, Калужская и Тульская области были атакованы реактивными снарядами, ракетами и беспилотниками.
"Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда РСЗО "Ольха", одна ракета тактического комплекса "Точка-У" и один БПЛА над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Один вражеский беспилотник был поражен в небе над Брянской областью, один - над Калужской и два - над Тульской областью.
Повседневная жизнь в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
19:36
В Молдавии назвали дату референдума о вступлении в Евросоюз

В Донецке погибли четыре человека и ранены трое

В Донецке при обстреле остановки общественного транспорта возле школы № 106 погибли четыре женщины, ранена шестилетняя девочка и мужчина. В ходе обстрелов других районов ранения получил еще один человек.
Первоначально о двух погибших и троих раненых сообщил глава республики Денис Пушилин. Он уточнил, что раненая девочка – дочь одной из погибших женщин.
Солдат ВСУ
20:45
В НАТО признали существенное ухудшение ситуации для ВСУ

Пункт дислокации нацбата "Сонечко"

Российские военные нанесли удар по пунктам дислокации националистического формирования "Сонечко" ГУР украинского минобороны и иностранных наемников. Об этом сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт временной дислокации националистического формирования "Сонечко" ГУР МО Украины и иностранных наемников", – сказано в сообщении.
Кроме того, разбиты подразделения формирований "Кракен" и "Иностранного легиона", уничтожено три украинских самолета. Потери ВСУ составили 1320 боевиков.
Спасатели везут раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица, центральная Словакия, среда, 15 мая 2024 года.
21:28Радио "Спутник в Крыму"
Маски сброшены: что показало покушение на премьера Словакии Фицо

Путин и Си Цзиньпин углубят партнерство

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине приняли совместное заявление об укреплении взаимоотношений и стратегического взаимодействия. Об этом сообщили РИА Новости.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщал, документ приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.
Совместное заявление включает больше 30 страниц, в нем отмечается "особый характер двусторонних отношений, будут обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, отмечена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического миропорядка".
Кроме того, после переговоров российская и китайская стороны подписали еще порядка 10 документов о сотрудничестве. В частности, гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и глава китайского информагентства "Синьхуа" Фу Хуа подписали меморандум о проведении Экспертного форума БРИКС.
Боевики ВСУ в окопах
21:46
Нет ни "чешских", ни американских: в ВСУ жалуются на нехватку снарядов

Россия и Китай разрабатывают ядерную энергоустановку

Росия и Китай работают над созданием совместной ядерной установки для российской-китайской лунной станции. "Экспансия" Луны двумя странами начнется после 2036 года, разработка ядерной энергетической уже началась. Об заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"По плану экспансия Луны – это где-то после 2036 года", – заявил Борисов.
При этом, по его словам, сотрудничество России и США в космической сфере свелось к контактам по МКС.
Весна, озимое поле - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
22:13
Херсонская область потеряет до 50% урожая
 
Главное за деньВладимир Путин посетил МариупольСи Цзиньпин (председатель КНР)КитайРоссияНовостиВ миреОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:55Главные новости Крыма: 16 мая
22:33Главное за день: 16 мая
22:13Херсонская область потеряет до 50% урожая
21:51Одну полосу Ялтинской трассы перекроют на ночь в селе под Симферополем
21:46Нет ни "чешских", ни американских: в ВСУ жалуются на нехватку снарядов
21:28Маски сброшены: что показало покушение на премьера Словакии Фицо
21:01Еще две женщины погибли при атаке ВСУ в Донецке
20:45В НАТО признали существенное ухудшение ситуации для ВСУ
20:17У берегов Крыма за день уничтожены 15 безэкипажных катеров
20:05Что демонстрирует миру Китай в отношении России – мнение
19:58В Донецке погибли два человека и ранены трое – среди них ребенок
19:41Собственное производство: газовые и водные трубы делают в Крыму
19:36В Молдавии назвали дату референдума о вступлении в Евросоюз
19:19В Крыму после ракетной атаки продолжают находить взрывоопасные предметы
19:06Расследование ДТП с двумя грузовиками контролирует прокуратура Крыма
18:33На ярмарках в Крыму и Севастополе выявили нарушения
18:16Военного атташе Британии в России объявили персоной нон грата
18:09Крым экспортирует товары в 39 стран мира - Кивико
17:46В Крыму две тысячи семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала
17:29Состояние Роберта Фицо – что известно к этому часу
Лента новостейМолния