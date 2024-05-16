https://crimea.ria.ru/20240516/glavnoe-za-den-16-maya-1137346774.html

Главное за день: 16 мая

Главное за день: 16 мая - РИА Новости Крым, 16.05.2024

Главное за день: 16 мая

За день у берегов Крыма было уничтожено 15 безэкипажных катеров, еще четыре региона РФ также подверглись воздушным ударам ВСУ. В Донецкой Народной Республике... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T22:33

2024-05-16T22:33

2024-05-16T22:33

главное за день

владимир путин посетил мариуполь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. За день у берегов Крыма было уничтожено 15 безэкипажных катеров, еще четыре региона РФ также подверглись воздушным ударам ВСУ. В Донецкой Народной Республике под украинскими обстрелами погибли четыре человека, три человека были ранены. В зоне СВО уничтожен пункт дислокации националистического формирования "Сонечко" ГУР Украины, а также подразделения "Кракена" и "Иностранного легиона". Во время официального визита президента России в Китай Путин и Си Цзиньпин договорились укреплять сотрудничество и партнерство. Кроме того, Россия и Китай совместно разрабатывают ядерную энергоустановку.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.15 безэкипажных катеров и обстрелыВ течение дня из штатного вооружения вертолетов морской авиации Черноморского флота были уничтожены 15 морских беспилотников ВМС Украины, направлявшихся к берегам Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, ночью Белгородская, Брянская, Калужская и Тульская области были атакованы реактивными снарядами, ракетами и беспилотниками."Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда РСЗО "Ольха", одна ракета тактического комплекса "Точка-У" и один БПЛА над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении оборонного ведомства.Один вражеский беспилотник был поражен в небе над Брянской областью, один - над Калужской и два - над Тульской областью.В Донецке погибли четыре человека и ранены троеВ Донецке при обстреле остановки общественного транспорта возле школы № 106 погибли четыре женщины, ранена шестилетняя девочка и мужчина. В ходе обстрелов других районов ранения получил еще один человек.Первоначально о двух погибших и троих раненых сообщил глава республики Денис Пушилин. Он уточнил, что раненая девочка – дочь одной из погибших женщин.Пункт дислокации нацбата "Сонечко"Российские военные нанесли удар по пунктам дислокации националистического формирования "Сонечко" ГУР украинского минобороны и иностранных наемников. Об этом сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт временной дислокации националистического формирования "Сонечко" ГУР МО Украины и иностранных наемников", – сказано в сообщении.Кроме того, разбиты подразделения формирований "Кракен" и "Иностранного легиона", уничтожено три украинских самолета. Потери ВСУ составили 1320 боевиков.Путин и Си Цзиньпин углубят партнерствоПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине приняли совместное заявление об укреплении взаимоотношений и стратегического взаимодействия. Об этом сообщили РИА Новости.Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщал, документ приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.Совместное заявление включает больше 30 страниц, в нем отмечается "особый характер двусторонних отношений, будут обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, отмечена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического миропорядка".Кроме того, после переговоров российская и китайская стороны подписали еще порядка 10 документов о сотрудничестве. В частности, гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и глава китайского информагентства "Синьхуа" Фу Хуа подписали меморандум о проведении Экспертного форума БРИКС.Россия и Китай разрабатывают ядерную энергоустановкуРосия и Китай работают над созданием совместной ядерной установки для российской-китайской лунной станции. "Экспансия" Луны двумя странами начнется после 2036 года, разработка ядерной энергетической уже началась. Об заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.При этом, по его словам, сотрудничество России и США в космической сфере свелось к контактам по МКС.

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