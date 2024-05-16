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ВС РФ занимают новые рубежи – уничтожены еще 1320 боевиков ВСУ

ВС РФ занимают новые рубежи – уничтожены еще 1320 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 16.05.2024

ВС РФ занимают новые рубежи – уничтожены еще 1320 боевиков ВСУ

ВСУ за сутки потеряли еще 1320 боевиков, военную технику и вооружения, в том числе западного образца, российские военные продолжили занимать более выгодные... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T14:19

2024-05-16T14:19

2024-05-16T14:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще 1320 боевиков, военную технику и вооружения, в том числе западного образца, российские военные продолжили занимать более выгодные рубежи и улучшать тактическое положение, сообщает в четверг Минобороны России.На Западном направлении улучшено положение по переднему краю, отражены две контратаки, ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, три автомобиля, две 152-мм гаубицы Д-20.На Южной линии ВС РФ заняли более выгодные рубежи. Противник потерял более 520 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, американскую гаубицу М777, САУ "Акация".На центральном участке фронта российские подразделения улучшили тактическое положение, отразили восемь контратак, уничтожили до 390 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу М777, САУ Paladin и "Гвоздика", гаубицу Д-20.На восточном направлении заняты более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, польскую САУ Krab, орудие "Гиацинт-Б".Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 40 украинских боевиков и четыре автомобиля.На северном направлении поразили подразделения националистического формирования "Кракен" и "Иностранного легиона", уничтожили до 205 человек, три танка, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, польскую САУ Krab, гаубицу Д-30, а также боевую машину РСЗО БМ-21 "Град", сообщалось ранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункт дислокации нацбата "Сонечко" ГУР Украины поражен военными РоссииТри украинских истребителя МиГ-29 сбиты в зоне спецоперации за суткиРоссийские войска освободили Работино

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новости сво, инфографика, министерство обороны рф, россия, новые регионы россии, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу