https://crimea.ria.ru/20240516/tri-ukrainskikh-istrebitelya-mig-29-sbity-v-zone-spetsoperatsii-za-sutki-1137330864.html

Три украинских истребителя МиГ-29 сбиты в зоне спецоперации за сутки

Три украинских истребителя МиГ-29 сбиты в зоне спецоперации за сутки - РИА Новости Крым, 16.05.2024

Три украинских истребителя МиГ-29 сбиты в зоне спецоперации за сутки

Российские системы противовоздушной обороны сбили три украинских истребителя МиГ-29 за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T13:30

2024-05-16T13:30

2024-05-16T13:36

новости сво

министерство обороны рф

пво

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили три украинских истребителя МиГ-29 за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены 25 беспилотных летательных аппаратов, семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и "Точка-У", пять реактивных снарядов HIMARS производства США и "Ольха", пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США.Также в ночь на четверг над территорией Крыма силы ПВО ликвидировали шесть украинских дронов. Ранее в Минобороны сообщили, что над Крымом были сбиты пять ракет ATACMS. Ночью в Севастополе осколками сбитой ракеты были повреждены два частных дома и машина.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России бьет врага – ВСУ потеряли еще 1165 боевиковЗачем в США заявляют о перемирии на УкраинеВнезапный удар: как наступление под Харьковом отразится на ходе СВО

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, потери всу