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Четыре региона России атакованы ВСУ в ночь на четверг - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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Четыре региона России атакованы ВСУ в ночь на четверг
Четыре региона России атакованы ВСУ в ночь на четверг - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Четыре региона России атакованы ВСУ в ночь на четверг
Реактивные снаряды, ракеты и беспилотники были ликвидированы в ночь на четверг над территориями Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей. Об этом... РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T07:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Реактивные снаряды, ракеты и беспилотники были ликвидированы в ночь на четверг над территориями Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, один вражеский беспилотник был уничтожен в небе над Брянской областью, один БПЛА над территорией Калужской области и два украинских дрона ликвидированы российскими военными над Тульской областью, перечислили в пресс-службе Минобороны.Шесть дронов ВСУ сбиты в ночь на четверг над Крымом.Ранее в Минобороны сообщили, что над Крымом были сбиты пять ракет ATACMS. Накануне сообщалось, что над Севастополем сбито несколько воздушных целей. В Севастополе осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и машина.Читайте также на РИА Новости Крым:Ужесточение атак на Крым и Белгород: чего добивается КиевЗачем в США заявляют о перемирии на УкраинеВнезапный удар: как наступление под Харьковом отразится на ходе СВО
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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министерство обороны рф, новости, пво, белгородская область, калужская область, брянская область, тульская область
Четыре региона России атакованы ВСУ в ночь на четверг

Атаку ВСУ на четыре региона России отразили силы российской ПВО в ночь на четверг

07:40 16.05.2024 (обновлено: 08:37 16.05.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Реактивные снаряды, ракеты и беспилотники были ликвидированы в ночь на четверг над территориями Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей. Об этом сообщили в Минобороны.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда РСЗО "Ольха", одна ракета тактического комплекса "Точка-У" и один БПЛА над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, один вражеский беспилотник был уничтожен в небе над Брянской областью, один БПЛА над территорией Калужской области и два украинских дрона ликвидированы российскими военными над Тульской областью, перечислили в пресс-службе Минобороны.
Шесть дронов ВСУ сбиты в ночь на четверг над Крымом.
Ранее в Минобороны сообщили, что над Крымом были сбиты пять ракет ATACMS. Накануне сообщалось, что над Севастополем сбито несколько воздушных целей. В Севастополе осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и машина.
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