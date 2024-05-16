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Четыре региона России атакованы ВСУ в ночь на четверг

Четыре региона России атакованы ВСУ в ночь на четверг - РИА Новости Крым, 16.05.2024

Четыре региона России атакованы ВСУ в ночь на четверг

Реактивные снаряды, ракеты и беспилотники были ликвидированы в ночь на четверг над территориями Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей. Об этом... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T07:40

2024-05-16T07:40

2024-05-16T08:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Реактивные снаряды, ракеты и беспилотники были ликвидированы в ночь на четверг над территориями Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, один вражеский беспилотник был уничтожен в небе над Брянской областью, один БПЛА над территорией Калужской области и два украинских дрона ликвидированы российскими военными над Тульской областью, перечислили в пресс-службе Минобороны.Шесть дронов ВСУ сбиты в ночь на четверг над Крымом.Ранее в Минобороны сообщили, что над Крымом были сбиты пять ракет ATACMS. Накануне сообщалось, что над Севастополем сбито несколько воздушных целей. В Севастополе осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и машина.Читайте также на РИА Новости Крым:Ужесточение атак на Крым и Белгород: чего добивается КиевЗачем в США заявляют о перемирии на УкраинеВнезапный удар: как наступление под Харьковом отразится на ходе СВО

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министерство обороны рф, новости, пво, белгородская область, калужская область, брянская область, тульская область