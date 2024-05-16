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Россия и Китай разрабатывают ядерную энергоустановку – Роскосмос - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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Россия и Китай разрабатывают ядерную энергоустановку – Роскосмос
Россия и Китай разрабатывают ядерную энергоустановку – Роскосмос - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Россия и Китай разрабатывают ядерную энергоустановку – Роскосмос
Экспансия Луны Россией и Китаем начнется после 2036 года, разработка ядерной энергетической установки для совместной с Китаем научной лунной станции, уже... РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T12:38
2024-05-16T12:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Экспансия Луны Россией и Китаем начнется после 2036 года, разработка ядерной энергетической установки для совместной с Китаем научной лунной станции, уже началась. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу "Роскосмоса" Юрия Борисова."По плану, экспансия Луны, это где-то после 2036 года", – заявил Борисов.При этом, по словам Борисова, сотрудничество России и США в космической сфере свелось к контактам по МКС."Я бы сказал, что наше сотрудничество с Китаем носит более глубокий и всесторонний характер, потому что с США работа практически свелась только к работе по Международной космической станции", – сказал Борисов, но не исключил, что в возобновление более тесных российско-американских космических отношений когда-нибудь может произойти.В 2027 году Россией будет запущена станция "Луна-26" для исследований с лунной полярной орбиты, в 2028 году – "Луна-27" для взятия и изучения образцов лунного грунта, анонсировал ранее Борисов.Запуск первой лунной миссии в истории современной России был осуществлен 11 августа 2023 года. К спутнику Земли отправилась станция "Луна-25". Спустя два дня на ней прошли первые успешные включения научных приборов. Еще через несколько дней был сделан первый снимок обратной стороны лунной поверхности. 19 августа произошло столкновение автоматической станции "Луна-25" с естественным спутником Земли.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО на Луне: в Пентагоне оценили шансы милитаризовать спутник ЗемлиПутин присвоил звания Героя России космонавтам Петелину и Федяеву"Поехали!": как Гагарин покорял космос
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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роскосмос, новости, россия, китай, луна, космос, в мире, наука и технологии
Россия и Китай разрабатывают ядерную энергоустановку – Роскосмос

Ядерную энергетическую установку разрабатывают Россия и Китай – Роскосмос

12:38 16.05.2024 (обновлено: 12:39 16.05.2024)
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Саид Царнаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Экспансия Луны Россией и Китаем начнется после 2036 года, разработка ядерной энергетической установки для совместной с Китаем научной лунной станции, уже началась. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу "Роскосмоса" Юрия Борисова.
"По плану, экспансия Луны, это где-то после 2036 года", – заявил Борисов.
При этом, по словам Борисова, сотрудничество России и США в космической сфере свелось к контактам по МКС.
"Я бы сказал, что наше сотрудничество с Китаем носит более глубокий и всесторонний характер, потому что с США работа практически свелась только к работе по Международной космической станции", – сказал Борисов, но не исключил, что в возобновление более тесных российско-американских космических отношений когда-нибудь может произойти.
В 2027 году Россией будет запущена станция "Луна-26" для исследований с лунной полярной орбиты, в 2028 году – "Луна-27" для взятия и изучения образцов лунного грунта, анонсировал ранее Борисов.
Запуск первой лунной миссии в истории современной России был осуществлен 11 августа 2023 года. К спутнику Земли отправилась станция "Луна-25". Спустя два дня на ней прошли первые успешные включения научных приборов. Еще через несколько дней был сделан первый снимок обратной стороны лунной поверхности. 19 августа произошло столкновение автоматической станции "Луна-25" с естественным спутником Земли.
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