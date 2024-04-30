https://crimea.ria.ru/20240430/nato-na-lune-v-pentagone-otsenili-shansy-militarizovat-sputnik-zemli-1136964258.html

НАТО на Луне: в Пентагоне оценили шансы милитаризовать спутник Земли

НАТО на Луне: в Пентагоне оценили шансы милитаризовать спутник Земли - РИА Новости Крым, 30.04.2024

НАТО на Луне: в Пентагоне оценили шансы милитаризовать спутник Земли

Министерство обороны США не видит возможности милитаризовать Луну. Об этом в ходе тематической дискуссии, организованной в аналитическом центре "Меридиан" в... РИА Новости Крым, 30.04.2024

2024-04-30T21:48

2024-04-30T21:48

2024-04-30T21:48

нато

расширение нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Министерство обороны США не видит возможности милитаризовать Луну. Об этом в ходе тематической дискуссии, организованной в аналитическом центре "Меридиан" в Вашингтоне, заявил помощник главы Пентагона по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб. Его слова приводит РИА Новости.Он также отметил, что считает невероятным, что вообще кто-либо "способен защитить логистические цепочки на протяжении всего расстояния до Луны".Ранее стало известно, что Пентагоне планируют запустить программу по производству объектов на орбите Земли и на Луне, чтобы преодолеть массо-габаритные ограничения при запусках конструкций на ракетах-носителях. В августе 2023 года сообщалось, что Россия и Китай будут совместно строить космическую базу на Луне. В марте 2024 года координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США в начале следующей недели вынесут на голосование в Совбез ООН резолюцию с призывом не размещать ядерное оружие в космосе и ждут поддержки документа со стороны России.Ранее США призвали готовиться к применению Россией ядерного оружия в космосе. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отказался комментировать тему, заявив, что обсудит ее в Конгрессе. Телеканал ABC со ссылкой на источники сообщал, что американским конгрессменам на секретном брифинге якобы могли рассказать о планах РФ разместить ядерное оружие в космосе, чтобы использовать его против спутников. Тогда комментируя тему, военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что эта публикация является вбросом, цель которой – заставить конгресс США проголосовать за выделение пакета военной помощи Украине и Израилю.Напомним, в 2020-м году госкорпорация Роскосмос рассекретила документ о лунной программе Советского Союза, опубликовав стенограмму заседания коллегии Министерства общего машиностроения СССР от 1969 года, на котором велось обсуждение лунной гонки между СССР и СШАЧитайте также на РИА Новости Крым: Когда продолжатся полеты станций "Луна" – Роскосмос подвел итоги года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, расширение нато, луна, космос, наса, в мире, пентагон, сша, новости