https://crimea.ria.ru/20231230/kogda-prodolzhatsya-polety-stantsiy-luna--roskosmos-podvel-itogi-goda-1133870970.html

Когда продолжатся полеты станций "Луна" – Роскосмос подвел итоги года

Когда продолжатся полеты станций "Луна" – Роскосмос подвел итоги года - РИА Новости Крым, 30.12.2023

Когда продолжатся полеты станций "Луна" – Роскосмос подвел итоги года

Лунную миссию для исследования естественного спутника Земли планируют возобновить через три года. Об этом сообщает Роскосмос со ссылкой на генерального... РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T08:12

2023-12-30T08:12

2023-12-30T08:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Лунную миссию для исследования естественного спутника Земли планируют возобновить через три года. Об этом сообщает Роскосмос со ссылкой на генерального директора госкорпорации Юрия Борисова.Подводя итоги 2023 года, в госкорпорации рассказали, что в этом году продолжили рекордную серию пусков. К концу декабря было осуществлено 117 стартов: в 2023 с российских космодромов взлетели 19 ракет-носителей.Запуск первой лунной миссии в истории современной России был осуществлен 11 августа. К спутнику Земли отправилась станция "Луна-25". Спустя два дня на ней прошли первые успешные включения научных приборов. Еще через несколько дней был сделан первый снимок обратной стороны лунной поверхности. 19 августа произошло столкновение автоматической станции "Луна-25" с естественным спутником Земли.Читайте также на РИА Новости Крым:Крушение"Луны-25": Роскосмос назвал вероятную причину аварииМожем повторить: в Роскосмосе планируют продолжение лунной программыПолет на Луну: впервые в современной истории России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, новости, космос, луна, наука и технологии, юрий борисов, россия, мкс