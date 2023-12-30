Когда продолжатся полеты станций "Луна" – Роскосмос подвел итоги года
Полеты станций "Луна" для исследования спутника Земли возобновят через три года
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Лунную миссию для исследования естественного спутника Земли планируют возобновить через три года. Об этом сообщает Роскосмос со ссылкой на генерального директора госкорпорации Юрия Борисова.
"Юрий Борисов подчеркнул, что в 2027 году будет запущена "Луна-26" для исследований с лунной полярной орбиты, в 2028 году – "Луна-27" для взятия и изучения образцов лунного грунта", – говорится в сообщении Telegram-канала Роскосмоса.
Подводя итоги 2023 года, в госкорпорации рассказали, что в этом году продолжили рекордную серию пусков. К концу декабря было осуществлено 117 стартов: в 2023 с российских космодромов взлетели 19 ракет-носителей.
"Также правительством нашей страны решено продлить участие в проекте МКС и утвержден федеральный проект по созданию Российской орбитальной станции. В этом году Роскосмос продолжил реализацию проекта "Сфера" и возобновил лунную программу", – напомнили в Роскосмосе.
Запуск первой лунной миссии в истории современной России был осуществлен 11 августа. К спутнику Земли отправилась станция "Луна-25". Спустя два дня на ней прошли первые успешные включения научных приборов. Еще через несколько дней был сделан первый снимок обратной стороны лунной поверхности. 19 августа произошло столкновение автоматической станции "Луна-25" с естественным спутником Земли.
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