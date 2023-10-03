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Крушение"Луны-25": Роскосмос назвал вероятную причину аварии - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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Крушение"Луны-25": Роскосмос назвал вероятную причину аварии
Крушение"Луны-25": Роскосмос назвал вероятную причину аварии - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Крушение"Луны-25": Роскосмос назвал вероятную причину аварии
Авария автоматической станции "Луна-25" произошла из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления, заявили в Роскосмосе. РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T10:37
2023-10-03T10:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Авария автоматической станции "Луна-25" произошла из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления, заявили в Роскосмосе.По данным госкорпорации, 19 августа при выдаче корректирующего импульса для перевода космического аппарата с круговой окололунной орбиты на эллиптическую предпосадочную орбиту двигательная установка "Луны-25" проработала 127 секунд вместо запланированных 84 секунд. В итоге станция перешла на нерасчетную незамкнутую орбиту и столкнулась с лунной поверхностью."Установлено, что наиболее вероятной причиной аварии стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором", - говорится в заявлении Роскосмоса.Подчеркивается, что распределение команд в таких массивах данных имеет случайный характер."В связи с этим в бортовой комплекс управления приходили нулевые сигналы с акселерометров прибора БИУС-Л. Это не позволило при выдаче корректирующего импульса зафиксировать момент набора требуемой скорости и произвести своевременное выключение двигательной установки космического аппарата, в результате чего ее отключение произошло по временной уставке", - отметили в корпорации.По итогам работы межведомственной комиссии по выяснению причин аварии автоматической станции "Луна-25" выработаны рекомендации по проведению дополнительных мероприятий для последующих лунных миссий.Авария станции "Луна-25"Ракета-носитель "Союз-2.1б" с аппаратом "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в ночь на 11 августа 2023 года. Впервые в современной истории России подобный аппарат отправился к Южному полюсу Луны, чтобы определить, есть ли там вода.Однако 19 августа "Роскосмос" сообщил, что при переходе станции "Луна-25" на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами.Как позже заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, основной причиной столкновения автоматической станции "Луна-25" с естественным спутником Земли стала нештатная работа двигателя.Читайте также на РИА Новости Крым:Индийский луноход "уснул" и не проснулся: что случилось на спутнике ЗемлиПочему разбилась "Луна-25"Можем повторить: в Роскосмосе планируют продолжение лунной программы
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луна, роскосмос, россия, космос, новости, наука и технологии
Крушение"Луны-25": Роскосмос назвал вероятную причину аварии

Роскосмос: авария "Луны-25" произошла из-за сбоя в работе бортового комплекса управления

10:37 03.10.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Авария автоматической станции "Луна-25" произошла из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления, заявили в Роскосмосе.
По данным госкорпорации, 19 августа при выдаче корректирующего импульса для перевода космического аппарата с круговой окололунной орбиты на эллиптическую предпосадочную орбиту двигательная установка "Луны-25" проработала 127 секунд вместо запланированных 84 секунд. В итоге станция перешла на нерасчетную незамкнутую орбиту и столкнулась с лунной поверхностью.
"Установлено, что наиболее вероятной причиной аварии стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором", - говорится в заявлении Роскосмоса.
Подчеркивается, что распределение команд в таких массивах данных имеет случайный характер.
"В связи с этим в бортовой комплекс управления приходили нулевые сигналы с акселерометров прибора БИУС-Л. Это не позволило при выдаче корректирующего импульса зафиксировать момент набора требуемой скорости и произвести своевременное выключение двигательной установки космического аппарата, в результате чего ее отключение произошло по временной уставке", - отметили в корпорации.
По итогам работы межведомственной комиссии по выяснению причин аварии автоматической станции "Луна-25" выработаны рекомендации по проведению дополнительных мероприятий для последующих лунных миссий.

Авария станции "Луна-25"

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с аппаратом "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в ночь на 11 августа 2023 года. Впервые в современной истории России подобный аппарат отправился к Южному полюсу Луны, чтобы определить, есть ли там вода.
Однако 19 августа "Роскосмос" сообщил, что при переходе станции "Луна-25" на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами.
Как позже заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, основной причиной столкновения автоматической станции "Луна-25" с естественным спутником Земли стала нештатная работа двигателя.
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Индийский луноход "уснул" и не проснулся: что случилось на спутнике Земли
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