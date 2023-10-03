https://crimea.ria.ru/20231003/krushenieluny-25-roskosmos-nazval-veroyatnuyu-prichinu-avarii-1131814573.html

Крушение"Луны-25": Роскосмос назвал вероятную причину аварии

Крушение"Луны-25": Роскосмос назвал вероятную причину аварии - РИА Новости Крым, 03.10.2023

Крушение"Луны-25": Роскосмос назвал вероятную причину аварии

Авария автоматической станции "Луна-25" произошла из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления, заявили в Роскосмосе. РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T10:37

2023-10-03T10:37

2023-10-03T10:37

луна

роскосмос

россия

космос

новости

наука и технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1e/1131054060_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_76b3bc37fdb7880113731c31e15d53d7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Авария автоматической станции "Луна-25" произошла из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления, заявили в Роскосмосе.По данным госкорпорации, 19 августа при выдаче корректирующего импульса для перевода космического аппарата с круговой окололунной орбиты на эллиптическую предпосадочную орбиту двигательная установка "Луны-25" проработала 127 секунд вместо запланированных 84 секунд. В итоге станция перешла на нерасчетную незамкнутую орбиту и столкнулась с лунной поверхностью."Установлено, что наиболее вероятной причиной аварии стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором", - говорится в заявлении Роскосмоса.Подчеркивается, что распределение команд в таких массивах данных имеет случайный характер."В связи с этим в бортовой комплекс управления приходили нулевые сигналы с акселерометров прибора БИУС-Л. Это не позволило при выдаче корректирующего импульса зафиксировать момент набора требуемой скорости и произвести своевременное выключение двигательной установки космического аппарата, в результате чего ее отключение произошло по временной уставке", - отметили в корпорации.По итогам работы межведомственной комиссии по выяснению причин аварии автоматической станции "Луна-25" выработаны рекомендации по проведению дополнительных мероприятий для последующих лунных миссий.Авария станции "Луна-25"Ракета-носитель "Союз-2.1б" с аппаратом "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в ночь на 11 августа 2023 года. Впервые в современной истории России подобный аппарат отправился к Южному полюсу Луны, чтобы определить, есть ли там вода.Однако 19 августа "Роскосмос" сообщил, что при переходе станции "Луна-25" на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами.Как позже заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, основной причиной столкновения автоматической станции "Луна-25" с естественным спутником Земли стала нештатная работа двигателя.Читайте также на РИА Новости Крым:Индийский луноход "уснул" и не проснулся: что случилось на спутнике ЗемлиПочему разбилась "Луна-25"Можем повторить: в Роскосмосе планируют продолжение лунной программы

россия

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, роскосмос, россия, космос, новости, наука и технологии