Рейтинг@Mail.ru
Индийский луноход "уснул" и не проснулся: что случилось на спутнике Земли - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230923/indiyskiy-lunokhod-usnul-i-ne-prosnulsya-chto-sluchilos-na-sputnike-zemli-1131621135.html
Индийский луноход "уснул" и не проснулся: что случилось на спутнике Земли
Индийский луноход "уснул" и не проснулся: что случилось на спутнике Земли - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Индийский луноход "уснул" и не проснулся: что случилось на спутнике Земли
Луноход и посадочный модуль, доставленные Индией в конце августа на поверхность Луны в рамках миссии "Чандраян-3", не отвечают на запросы. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T17:45
2023-09-23T17:45
луна
индия
космос
происшествия
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1e/1131057811_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_59d3f008badaa4815b9faef8fd4e90ed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Луноход и посадочный модуль, доставленные Индией в конце августа на поверхность Луны в рамках миссии "Чандраян-3", не отвечают на запросы. Об этом сообщили в Индийской организации космических исследований (ISRO).Посадочный модуль "Викрам" и луноход "Прагьян" перевели в спящий режим в начале сентября после отработки ими экспериментов лунного дня (14 земных суток – ред.). Теперь после пробуждения аппараты не отвечают на запросы специалистов, которые пытаются выяснить их состояние.После введения аппаратов в ISRO заявили, что попробуют активировать их с наступлением нового светового дня на естественном спутнике Земли. При этом отмечалось, что вероятность их включения невелика, так как "Викрам" и "Прагьян" не были рассчитаны на работу после лунной ночи, в условиях экстремально низких температур в этом районе Луны.23 августа, стало известно, что Индия стала первой в мире страной, которая успешно посадила аппарат на Луну в районе Южного полюса естественного спутника Земли: успешно прилунился модуль миссии "Чандраян-3", получивший название "Викрам" в честь отца индийской космической программы, известного ученого Викрама Сарабхаи.В начале сентября аппараты были переведены в спящий режим в связи с приближением лунной ночи.Ранее, 11 августа, с космодрома Восточный стартовала ракета "Союз 2.1б" с отечественной лунной станцией "Луна-25". Именно она должна была стать первым в мире аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности.Произойти это событие должно было 21 августа. 16 августа российский космический аппарат впервые в истории современной России вышел на орбиту спутника Земли. Первые результаты с приборов "Луны-25" на окололунной орбите были получены.19 августа Роскосмос сообщил, что при переходе "Луны-25" на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация, которая не позволила завершить маневр. Позже была названа главная причина аварии станции "Луна-25". Читайте также на РИА Новости Крым:Можем повторить: в Роскосмосе планируют продолжение лунной программы Ближе к звездам: с Байконура стартовал корабль "Союз МС-24"
индия
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1e/1131057811_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e5d97accb5ded7387e7661539218205f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луна, индия, космос, происшествия, в мире, новости
Индийский луноход "уснул" и не проснулся: что случилось на спутнике Земли

Индийский луноход и посадочный модуль перестали выходить на связь

17:45 23.09.2023
 
© РИА Новости КрымСуперлуние в Симферополе
Суперлуние в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Луноход и посадочный модуль, доставленные Индией в конце августа на поверхность Луны в рамках миссии "Чандраян-3", не отвечают на запросы. Об этом сообщили в Индийской организации космических исследований (ISRO).
Посадочный модуль "Викрам" и луноход "Прагьян" перевели в спящий режим в начале сентября после отработки ими экспериментов лунного дня (14 земных суток – ред.). Теперь после пробуждения аппараты не отвечают на запросы специалистов, которые пытаются выяснить их состояние.
"На настоящий момент сигнала от них не получено. Попытки установить контакт продолжатся", – сообщила пресс-служба организации в соцсети X (ранее Twitter – ред.).
После введения аппаратов в ISRO заявили, что попробуют активировать их с наступлением нового светового дня на естественном спутнике Земли. При этом отмечалось, что вероятность их включения невелика, так как "Викрам" и "Прагьян" не были рассчитаны на работу после лунной ночи, в условиях экстремально низких температур в этом районе Луны.
23 августа, стало известно, что Индия стала первой в мире страной, которая успешно посадила аппарат на Луну в районе Южного полюса естественного спутника Земли: успешно прилунился модуль миссии "Чандраян-3", получивший название "Викрам" в честь отца индийской космической программы, известного ученого Викрама Сарабхаи.
В начале сентября аппараты были переведены в спящий режим в связи с приближением лунной ночи.
Ранее, 11 августа, с космодрома Восточный стартовала ракета "Союз 2.1б" с отечественной лунной станцией "Луна-25". Именно она должна была стать первым в мире аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности.
Произойти это событие должно было 21 августа. 16 августа российский космический аппарат впервые в истории современной России вышел на орбиту спутника Земли. Первые результаты с приборов "Луны-25" на окололунной орбите были получены.
19 августа Роскосмос сообщил, что при переходе "Луны-25" на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация, которая не позволила завершить маневр.
Позже была названа главная причина аварии станции "Луна-25".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Можем повторить: в Роскосмосе планируют продолжение лунной программы
Ближе к звездам: с Байконура стартовал корабль "Союз МС-24"
 
ЛунаИндиякосмосПроисшествияВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:45Во власти яростных холопов: почему Европа боится мира России с Украиной
18:39Балицкий избран губернатором Запорожской области
18:18Концлагеря для русскоговорящих на Украине: политолог – о новом законе
17:45Индийский луноход "уснул" и не проснулся: что случилось на спутнике Земли
17:33Прошелся по ЛГБТ: Эрдогана беспокоят радужные цвета на ступеньках в ООН
17:27Новая операция: Костомаров может вернуться в больницу
17:21Удар по Севастополю и зерновой скандал: топ новостей недели
16:42ВСУ обстреляли автобусную остановку в Новой Каховке – есть жертвы
16:35Смертельное ДТП произошло в Симферопольском районе
16:21В Турции произошло сильное землетрясение
16:04Массово бегут: на Украине тысячами увольняются женщины-фармацевты
15:39Счет на тысячи: ВСУ потеряли более 4000 боевиков за неделю
15:08Парк Учкуевка в Севастополе снова открыт - Развожаев
15:01МЧС России ужесточит контроль за продажами пиротехники
14:43В Феодосии собака покусала ребенка – хозяин заплатит компенсацию
14:17Парки столицы: как зеленые зоны Симферополя готовят к зимнему сезону
13:43Над Крымом за неделю уничтожено 5 ракет и около 40 ударных беспилоитников
13:39ВС РФ нанесли 12 групповых ударов по военным объектам на Украине
13:06В парке Учкуевка обнаружили часть от сбитой ракеты – Развожаев
12:52Развожаев: цель врага – паника
Лента новостейМолния