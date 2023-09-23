https://crimea.ria.ru/20230923/indiyskiy-lunokhod-usnul-i-ne-prosnulsya-chto-sluchilos-na-sputnike-zemli-1131621135.html

Индийский луноход "уснул" и не проснулся: что случилось на спутнике Земли

Индийский луноход "уснул" и не проснулся: что случилось на спутнике Земли - РИА Новости Крым, 23.09.2023

Индийский луноход "уснул" и не проснулся: что случилось на спутнике Земли

Луноход и посадочный модуль, доставленные Индией в конце августа на поверхность Луны в рамках миссии "Чандраян-3", не отвечают на запросы. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.09.2023

2023-09-23T17:45

2023-09-23T17:45

2023-09-23T17:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Луноход и посадочный модуль, доставленные Индией в конце августа на поверхность Луны в рамках миссии "Чандраян-3", не отвечают на запросы. Об этом сообщили в Индийской организации космических исследований (ISRO).Посадочный модуль "Викрам" и луноход "Прагьян" перевели в спящий режим в начале сентября после отработки ими экспериментов лунного дня (14 земных суток – ред.). Теперь после пробуждения аппараты не отвечают на запросы специалистов, которые пытаются выяснить их состояние.После введения аппаратов в ISRO заявили, что попробуют активировать их с наступлением нового светового дня на естественном спутнике Земли. При этом отмечалось, что вероятность их включения невелика, так как "Викрам" и "Прагьян" не были рассчитаны на работу после лунной ночи, в условиях экстремально низких температур в этом районе Луны.23 августа, стало известно, что Индия стала первой в мире страной, которая успешно посадила аппарат на Луну в районе Южного полюса естественного спутника Земли: успешно прилунился модуль миссии "Чандраян-3", получивший название "Викрам" в честь отца индийской космической программы, известного ученого Викрама Сарабхаи.В начале сентября аппараты были переведены в спящий режим в связи с приближением лунной ночи.Ранее, 11 августа, с космодрома Восточный стартовала ракета "Союз 2.1б" с отечественной лунной станцией "Луна-25". Именно она должна была стать первым в мире аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности.Произойти это событие должно было 21 августа. 16 августа российский космический аппарат впервые в истории современной России вышел на орбиту спутника Земли. Первые результаты с приборов "Луны-25" на окололунной орбите были получены.19 августа Роскосмос сообщил, что при переходе "Луны-25" на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация, которая не позволила завершить маневр. Позже была названа главная причина аварии станции "Луна-25". Читайте также на РИА Новости Крым:Можем повторить: в Роскосмосе планируют продолжение лунной программы Ближе к звездам: с Байконура стартовал корабль "Союз МС-24"

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луна, индия, космос, происшествия, в мире, новости