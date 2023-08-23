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Индия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны
Индия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Индия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны
Индия первой в мире успешно посадила космический аппарат на южном полюсе Луны, трансляция шла на YouTube-канале Индийской организации космических исследований. РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T15:55
2023-08-23T15:55
2023-08-23T15:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Индия первой в мире успешно посадила космический аппарат на южном полюсе Луны, трансляция шла на YouTube-канале Индийской организации космических исследований.Индийская автоматическая космическая станция "Чандраян-3" была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа. Станция проведет несколько маневров по сближению с Луной, пока ее орбита не уменьшится до 100 километров от естественного спутника Земли. Спускаемый модуль "Викрам" отделился от станции 17 августа и ранее провел две операции по снижению своей орбиты.Ожидается, что полезная нагрузка лунохода миссии "Чандраян-3" позволит получить прорывные знания об элементном составе лунной поверхности. На луноход установлены рентгеновский спектрометр альфа-частиц и спектроскоп с лазерным наведением.Также детекторы установлены на спускаемом модуле "Викрам". ChaSTE (наземный теплофизический эксперимент Чандры), один из полезных модулей спускаемого аппарата предназначен для проведения измерений тепловых свойств лунной поверхности вблизи полярной области. Спускаемый аппарат также несет зонд Рамбха - Ленгмюра, который будет измерять плазму (ионы, электроны) вокруг места посадки в течение одного лунного дня (14 земных суток), и прибор для определения лунной сейсмической активности, который даст новую информацию о лунных землетрясениях и микрометеоритах.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему разбилась "Луна-25""Луна-25": получены первые научные результаты с приборовПолет на Луну: впервые в современной истории России
https://crimea.ria.ru/20230821/pochemu-razbilas-luna-25-1130860713.html
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луна, индия, космос, в мире, новости
Индия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны
Индия первой в мире успешно посадила космический аппарат на южном полюсе Луны
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым.
Индия первой в мире успешно посадила космический аппарат на южном полюсе Луны, трансляция шла на YouTube-канале
Индийской организации космических исследований.
Индийская автоматическая космическая станция "Чандраян-3" была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа. Станция проведет несколько маневров по сближению с Луной, пока ее орбита не уменьшится до 100 километров от естественного спутника Земли. Спускаемый модуль "Викрам" отделился от станции 17 августа и ранее провел две операции по снижению своей орбиты.
Ожидается, что полезная нагрузка лунохода миссии "Чандраян-3" позволит получить прорывные знания об элементном составе лунной поверхности. На луноход установлены рентгеновский спектрометр альфа-частиц и спектроскоп с лазерным наведением.
Также детекторы установлены на спускаемом модуле "Викрам". ChaSTE (наземный теплофизический эксперимент Чандры), один из полезных модулей спускаемого аппарата предназначен для проведения измерений тепловых свойств лунной поверхности вблизи полярной области.
Спускаемый аппарат также несет зонд Рамбха - Ленгмюра, который будет измерять плазму (ионы, электроны) вокруг места посадки в течение одного лунного дня (14 земных суток), и прибор для определения лунной сейсмической активности, который даст новую информацию о лунных землетрясениях и микрометеоритах.
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