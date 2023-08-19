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"Луна-25": получены первые научные результаты с приборов
"Луна-25": получены первые научные результаты с приборов - РИА Новости Крым, 19.08.2023
"Луна-25": получены первые научные результаты с приборов
Станция "Луна-25" во время полета по орбите Луны провела несколько включений приборов, ученые получили первые научные результаты. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T17:13
2023-08-19T17:13
2023-08-19T17:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Станция "Луна-25" во время полета по орбите Луны провела несколько включений приборов, ученые получили первые научные результаты. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".Кроме того, впервые на орбите Луны был включен ионный энерго-масс-анализатор АРИЕС-Л, предназначенный для изучения приповерхностной ионной экзосферы в приполярной области Луны. Данные позволили выбрать оптимальный режим работы прибора на поверхности Луны для измерения энергоспектров частиц.Также прибор для регистрации микрочастиц ПмЛ запечатлел удар микрометеорита. Вероятно, что он принадлежит метеорному потоку Персеиды, который космическому аппарату "Луна-25" удалось успешно пересечь во время перелета к Луне.Ракета "Союз 2.1б" с отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. "Луна-25" должна стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда. 16 августа российский космический аппарат впервые в истории современной России вышел на орбиту спутника Земли.Читайте также на РИА Новости Крым:"Луна-25": сделаны первые фото обратной стороны лунной поверхностиШкаплеров: "Луна-25" – это большой прорыв в космонавтикеПолет на Луну: впервые в современной истории России
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первая в истории современной россии миссия на луну, роскосмос, луна, наука и технологии, россия, космос, космодром "восточный", новости
"Луна-25": получены первые научные результаты с приборов
Роскосмос: получены первые результаты с научных приборов "Луны-25" на окололунной орбите
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Станция "Луна-25" во время полета по орбите Луны провела несколько включений приборов, ученые получили первые научные результаты. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
"Во время полета проведено несколько включений научной аппаратуры, созданной в ИКИ РАН. Анализируя их данные, получены следующие результаты. В частности, в энергетическом спектре гамма-лучей нейтронный и гамма-спектрометр АДРОН-ЛР зарегистрировал наиболее интенсивные линии химических элементов лунного грунта", - говорится в Telegram-канале госкорпорации.
Кроме того, впервые на орбите Луны был включен ионный энерго-масс-анализатор АРИЕС-Л, предназначенный для изучения приповерхностной ионной экзосферы в приполярной области Луны. Данные позволили выбрать оптимальный режим работы прибора на поверхности Луны для измерения энергоспектров частиц.
Также прибор для регистрации микрочастиц ПмЛ запечатлел удар микрометеорита. Вероятно, что он принадлежит метеорному потоку Персеиды, который космическому аппарату "Луна-25" удалось успешно пересечь во время перелета к Луне.
"По результатам обработки двух кадров съемки Луны, сделанной 17 августа посадочными камерами системы СТС-Л, специалистами проведена привязка к цифровой модели рельефа. Эта технология позволит в будущем существенно повышать точность знания орбиты космического аппарата", - отметили в "Роскосмосе".
Ракета "Союз 2.1б" с отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. "Луна-25" должна стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда. 16 августа российский космический аппарат впервые в истории современной России вышел на орбиту спутника Земли.
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