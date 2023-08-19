https://crimea.ria.ru/20230819/luna-25-polucheny-pervye-nauchnye-rezultaty-s-priborov-1130822975.html

"Луна-25": получены первые научные результаты с приборов

"Луна-25": получены первые научные результаты с приборов - РИА Новости Крым, 19.08.2023

"Луна-25": получены первые научные результаты с приборов

Станция "Луна-25" во время полета по орбите Луны провела несколько включений приборов, ученые получили первые научные результаты. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.08.2023

2023-08-19T17:13

2023-08-19T17:13

2023-08-19T17:13

первая в истории современной россии миссия на луну

роскосмос

луна

наука и технологии

россия

космос

космодром "восточный"

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/13/1130822743_0:434:1280:1154_1920x0_80_0_0_f5472dfde915d3e1f75aa9e0221fc746.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Станция "Луна-25" во время полета по орбите Луны провела несколько включений приборов, ученые получили первые научные результаты. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".Кроме того, впервые на орбите Луны был включен ионный энерго-масс-анализатор АРИЕС-Л, предназначенный для изучения приповерхностной ионной экзосферы в приполярной области Луны. Данные позволили выбрать оптимальный режим работы прибора на поверхности Луны для измерения энергоспектров частиц.Также прибор для регистрации микрочастиц ПмЛ запечатлел удар микрометеорита. Вероятно, что он принадлежит метеорному потоку Персеиды, который космическому аппарату "Луна-25" удалось успешно пересечь во время перелета к Луне.Ракета "Союз 2.1б" с отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. "Луна-25" должна стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда. 16 августа российский космический аппарат впервые в истории современной России вышел на орбиту спутника Земли.Читайте также на РИА Новости Крым:"Луна-25": сделаны первые фото обратной стороны лунной поверхностиШкаплеров: "Луна-25" – это большой прорыв в космонавтикеПолет на Луну: впервые в современной истории России

россия

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

первая в истории современной россии миссия на луну, роскосмос, луна, наука и технологии, россия, космос, космодром "восточный", новости