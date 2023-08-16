https://crimea.ria.ru/20230816/luna-25-vyshla-na-orbitu-sputnika-zemli--roskosmos-1130771362.html

"Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли – "Роскосмос"

"Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли – "Роскосмос" - РИА Новости Крым, 16.08.2023

"Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли – "Роскосмос"

Российский космический аппарат "Луна-25" впервые в истории современной России вышел на орбиту спутника Земли, все системы работают штатно, сообщили в... РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T16:06

2023-08-16T16:06

2023-08-16T16:06

луна

первая в истории современной россии миссия на луну

космос

роскосмос

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111836/64/1118366412_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e4f83258214577f5b9f12fc1f9348bb0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Российский космический аппарат "Луна-25" впервые в истории современной России вышел на орбиту спутника Земли, все системы работают штатно, сообщили в "Роскосмосе".Как уточнили в госкорпорации, это было обеспечено двумя включениями двигательной установки автоматической станции. Первое включение было выполнено в 11.57 по московскому времени корректирующим тормозным двигателем и длилось 243 секунды, второе — двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд.Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. "Луна-25" должна стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.

https://crimea.ria.ru/20230813/luna-25-provedeny-pervye-vklyucheniya-nauchnoy-apparatury-1130706921.html

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, первая в истории современной россии миссия на луну, космос, роскосмос, новости