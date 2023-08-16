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"Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли – "Роскосмос" - РИА Новости Крым, 16.08.2023
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"Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли – "Роскосмос"
"Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли – "Роскосмос" - РИА Новости Крым, 16.08.2023
"Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли – "Роскосмос"
Российский космический аппарат "Луна-25" впервые в истории современной России вышел на орбиту спутника Земли, все системы работают штатно, сообщили в... РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T16:06
2023-08-16T16:06
луна
первая в истории современной россии миссия на луну
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Российский космический аппарат "Луна-25" впервые в истории современной России вышел на орбиту спутника Земли, все системы работают штатно, сообщили в "Роскосмосе".Как уточнили в госкорпорации, это было обеспечено двумя включениями двигательной установки автоматической станции. Первое включение было выполнено в 11.57 по московскому времени корректирующим тормозным двигателем и длилось 243 секунды, второе — двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд.Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. "Луна-25" должна стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.
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луна, первая в истории современной россии миссия на луну, космос, роскосмос, новости

"Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли – "Роскосмос"

16:06 16.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Юрий ТумановПолная Луна
Полная Луна - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости Крым . Юрий Туманов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Российский космический аппарат "Луна-25" впервые в истории современной России вышел на орбиту спутника Земли, все системы работают штатно, сообщили в "Роскосмосе".
"Автоматическая станция "Луна-25", созданная в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), вышла на орбиту искусственного спутника Луны", - говорится в сообщении.
Как уточнили в госкорпорации, это было обеспечено двумя включениями двигательной установки автоматической станции. Первое включение было выполнено в 11.57 по московскому времени корректирующим тормозным двигателем и длилось 243 секунды, второе — двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд.
"Все системы "Луны-25" функционируют штатно, связь с ней устойчивая. Проводятся сеансы измерения текущих навигационных параметров", - добавили в "Роскосмосе".
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. "Луна-25" должна стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.
Запуск РН Союз-2.1б с автоматической станцией Луна-25 - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
13 августа, 15:41
"Луна-25": проведены первые включения научной аппаратуры
 
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