"Луна-25": сделаны первые фото обратной стороны лунной поверхности
Роскосмос: российская станция сфотографировала обратную сторону Луны
© Роскосмос"Луна-25" сделала первый снимок лунной поверхности
© Роскосмос
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Российская автоматическая станция "Луна-25" в полете по круговой орбите искусственного спутника Луны сделала первый снимок обратной стороны лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л, сообщает пресс-служба Госкорпорации "Роскосмос".
"На снимке — южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Координаты центра кратера соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы", — сказано в сообщении.
Как уточнили в "Роскосмосе", кратер Зееман — уникальный невидимый с Земли объект, который возвышается на восемь километров над поверхностью относительно ровного дна. Новые снимки дополнят данные уже имеющиеся о нем.
"Луна-25" провела наблюдения с помощью приборов АДРОН-ЛР и ПмЛ, АРИЕС-Л. Измерены потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности Луны, а также получены параметры окололунной космической плазмы и газопылевой экзосферы на окололунной орбите", — добавили в Госкорпорации.
Первое в мире изображение обратной стороны Луны было получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией "Луна-3".
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. "Луна-25" должна стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда. 16 августа российский космический аппарат впервые в истории современной России вышел на орбиту спутника Земли.
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