Рейтинг@Mail.ru
"Луна-25": сделаны первые фото обратной стороны лунной поверхности - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230817/luna-25-sdelany-pervye-foto-obratnoy-storony-lunnoy-poverkhnosti-1130792792.html
"Луна-25": сделаны первые фото обратной стороны лунной поверхности
"Луна-25": сделаны первые фото обратной стороны лунной поверхности - РИА Новости Крым, 17.08.2023
"Луна-25": сделаны первые фото обратной стороны лунной поверхности
Российская автоматическая станция "Луна-25" в полете по круговой орбите искусственного спутника Луны сделала первый снимок обратной стороны лунной поверхности... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T18:03
2023-08-17T18:03
роскосмос
луна
первая в истории современной россии миссия на луну
наука и технологии
россия
новости
космос
космодром "восточный"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/11/1130792942_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_ecce29bba7d9f2fc130c898272efe87f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Российская автоматическая станция "Луна-25" в полете по круговой орбите искусственного спутника Луны сделала первый снимок обратной стороны лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л, сообщает пресс-служба Госкорпорации "Роскосмос".Как уточнили в "Роскосмосе", кратер Зееман — уникальный невидимый с Земли объект, который возвышается на восемь километров над поверхностью относительно ровного дна. Новые снимки дополнят данные уже имеющиеся о нем.Первое в мире изображение обратной стороны Луны было получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией "Луна-3".Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. "Луна-25" должна стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда. 16 августа российский космический аппарат впервые в истории современной России вышел на орбиту спутника Земли.Читайте также на РИА Новости Крым:Шкаплеров: "Луна-25" – это большой прорыв в космонавтикеПолет на Луну: впервые в современной истории России"Луна-25": проведены первые включения научной аппаратуры
россия
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/11/1130792942_0:99:800:699_1920x0_80_0_0_1dba5ec924ce5d3df7f0042469de3121.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роскосмос, луна, первая в истории современной россии миссия на луну, наука и технологии, россия, новости, космос, космодром "восточный"
"Луна-25": сделаны первые фото обратной стороны лунной поверхности

Роскосмос: российская станция сфотографировала обратную сторону Луны

18:03 17.08.2023
 
© Роскосмос"Луна-25" сделала первый снимок лунной поверхности
Луна-25 сделала первый снимок лунной поверхности
© Роскосмос
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Российская автоматическая станция "Луна-25" в полете по круговой орбите искусственного спутника Луны сделала первый снимок обратной стороны лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л, сообщает пресс-служба Госкорпорации "Роскосмос".

"На снимке — южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Координаты центра кратера соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы", — сказано в сообщении.

Как уточнили в "Роскосмосе", кратер Зееман — уникальный невидимый с Земли объект, который возвышается на восемь километров над поверхностью относительно ровного дна. Новые снимки дополнят данные уже имеющиеся о нем.

"Луна-25" провела наблюдения с помощью приборов АДРОН-ЛР и ПмЛ, АРИЕС-Л. Измерены потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности Луны, а также получены параметры окололунной космической плазмы и газопылевой экзосферы на окололунной орбите", — добавили в Госкорпорации.

Первое в мире изображение обратной стороны Луны было получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией "Луна-3".
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. "Луна-25" должна стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда. 16 августа российский космический аппарат впервые в истории современной России вышел на орбиту спутника Земли.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шкаплеров: "Луна-25" – это большой прорыв в космонавтике
Полет на Луну: впервые в современной истории России
"Луна-25": проведены первые включения научной аппаратуры
 
РоскосмосЛунаПервая в истории современной России миссия на ЛунуНаука и технологииРоссияНовостикосмосКосмодром "Восточный"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:32В Крыму осужденные будут делать заборы для городских улиц
18:03"Луна-25": сделаны первые фото обратной стороны лунной поверхности
17:43В Раздольненском районе Крыма простились с героем СВО
17:26Путин дал ряд поручений по выплате пособий на детей
17:03На востоке Крыма потушили подбиравшийся к заповеднику пожар
16:43Педофил-рецидивист предстанет перед судом в Севастополе
16:31Российские банки внедряют новые сервисы бесконтактной оплаты для бизнеса
16:12В Крыму подорожали овощи, мясо и бензин
15:45Путин: можно построить скоростную ж/д магистраль от Москвы до Донбасса
15:33Эксперт ПСБ рассказал, как защитить себя от фишинговых схем
15:13В Крыму появятся фиджитал-спортплощадки
14:33Российские военные бьют врага: за сутки уничтожены почти 900 боевиков ВСУ
14:10Армия России нанесла удар по двум украинским пунктам управления БПЛА
13:47Украинский воинский эшелон с боеприпасами уничтожен ракетным ударом
13:31В Крыму готовятся ужесточить требования к владельцам собак
13:01В Алуште двое мужчин не смогли выбраться из бурного моря
12:39В Крыму задержали подозреваемого в призывах к насилию над бойцами СВО
12:32Группа "Днепр" бьет врага: ВСУ потеряли еще 44 боевика за сутки
12:14"Пляски Саркози": политолог объяснил слова экс-президента Франции о Крыме
11:54В Крыму спасатели отстояли лес от огня
Лента новостейМолния