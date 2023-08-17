https://crimea.ria.ru/20230817/luna-25-sdelany-pervye-foto-obratnoy-storony-lunnoy-poverkhnosti-1130792792.html

"Луна-25": сделаны первые фото обратной стороны лунной поверхности

"Луна-25": сделаны первые фото обратной стороны лунной поверхности - РИА Новости Крым, 17.08.2023

"Луна-25": сделаны первые фото обратной стороны лунной поверхности

Российская автоматическая станция "Луна-25" в полете по круговой орбите искусственного спутника Луны сделала первый снимок обратной стороны лунной поверхности... РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T18:03

2023-08-17T18:03

2023-08-17T18:03

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первая в истории современной россии миссия на луну

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Российская автоматическая станция "Луна-25" в полете по круговой орбите искусственного спутника Луны сделала первый снимок обратной стороны лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л, сообщает пресс-служба Госкорпорации "Роскосмос".Как уточнили в "Роскосмосе", кратер Зееман — уникальный невидимый с Земли объект, который возвышается на восемь километров над поверхностью относительно ровного дна. Новые снимки дополнят данные уже имеющиеся о нем.Первое в мире изображение обратной стороны Луны было получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией "Луна-3".Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. "Луна-25" должна стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда. 16 августа российский космический аппарат впервые в истории современной России вышел на орбиту спутника Земли.Читайте также на РИА Новости Крым:Шкаплеров: "Луна-25" – это большой прорыв в космонавтикеПолет на Луну: впервые в современной истории России"Луна-25": проведены первые включения научной аппаратуры

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, луна, первая в истории современной россии миссия на луну, наука и технологии, россия, новости, космос, космодром "восточный"