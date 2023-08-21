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Почему разбилась "Луна-25"
Почему разбилась "Луна-25" - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Почему разбилась "Луна-25"
Нештатная работа двигателя стала основной причиной столкновения автоматической станции "Луна-25" с естественным спутником Земли. Такую версию озвучил глава... РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T18:36
2023-08-21T18:36
2023-08-21T18:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Нештатная работа двигателя стала основной причиной столкновения автоматической станции "Луна-25" с естественным спутником Земли. Такую версию озвучил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.По словам Юрия Борисова, эксперимент проводился в зоне устойчивой радиосвязи. Специалистам было известно все о положении корабля. Однако 20 августа около трех часов дня связь с аппаратом прервалась. Восстановить ее не удалось. По предварительным баллистическим расчетам, отключение двигателя произошло не штатно. Автоматическая станция перешла в незамкнутую лунную орбиту и столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли."Аварийная комиссия уже создана и начала работу. Ее результаты будут учтены при планировании следующих миссий, - сказал глава Роскосмоса. - Несмотря на случившееся, Россия получила бесценный опыт перелета к Луне и выхода на ее орбиту".Ракета-носитель "Союз-2.1б" с аппаратом "Луна-25" стартовал с космодрома Восточный в ночь на 11 августа. Впервые в современной истории России подобный аппарат отправился к Южному полюсу Луны, чтобы определить, есть ли там вода.Однако 19 августа "Роскосмос" сообщил, что при переходе станции "Луна-25" на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами.Читайте также на РИА Новости Крым:"Луна-25": получены первые научные результаты с приборовПолет на Луну: впервые в современной истории России
https://crimea.ria.ru/20230626/mesto-gibeli-batiskafa-titan-pokazali-na-snimke-iz-kosmosa-1129635233.html
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луна, космос, роскосмос, юрий борисов, новости, россия
Почему разбилась "Луна-25"
В Роскосмосе назвали основную причину аварии станции "Луна-25"
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Нештатная работа двигателя стала основной причиной столкновения автоматической станции "Луна-25" с естественным спутником Земли. Такую версию озвучил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Двигатель станции "Луна-25" при попытке перейти на предпосадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, и аппарат "врезался" в спутник Земли. Это явилось основной причиной аварии аппарата", - сообщается в Telegram-канале госкорпорации.
По словам Юрия Борисова, эксперимент проводился в зоне устойчивой радиосвязи. Специалистам было известно все о положении корабля. Однако 20 августа около трех часов дня связь с аппаратом прервалась. Восстановить ее не удалось. По предварительным баллистическим расчетам, отключение двигателя произошло не штатно. Автоматическая станция перешла в незамкнутую лунную орбиту и столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли.
"Аварийная комиссия уже создана и начала работу. Ее результаты будут учтены при планировании следующих миссий, - сказал глава Роскосмоса. - Несмотря на случившееся, Россия получила бесценный опыт перелета к Луне и выхода на ее орбиту".
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с аппаратом "Луна-25" стартовал
с космодрома Восточный в ночь на 11 августа. Впервые в современной истории России подобный аппарат отправился к Южному полюсу Луны, чтобы определить, есть ли там вода.
Однако 19 августа "Роскосмос" сообщил
, что при переходе станции "Луна-25" на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами.
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